《你又胃食道逆流了嗎？》：老是胃酸逆流？試試側躺「左側朝下」、睡覺時上半身抬高

文：島田英昭

壓力有可能導致胃食道逆流發作

胃食道逆流症日益增加，有可能是「壓力增加」的緣故。適度的壓力可有效調整自律神經保持平衡，但是過度的壓力卻會為身心帶來不良影響。

壓力與胃食道逆流症是否有直接關聯，雖然目前仍無法明確證實，但是坦白說，普遍認為壓力過大時，保護胃部的黏液分泌量就會減少，胃酸分泌會增加。因此，紓解壓力避免壓力太大，可說是有助於改善症狀的祕訣之一。

紓解壓力的方法百百種，建議大家找出適合自己的紓壓方式。

「狀況」不會形成壓力，「個人觀點」才會。

在相同的狀況下，有些人會感到壓力，有些人卻不會，這是因為每個人對於狀況的「解讀」方式不同。希望大家明白一件事，「你自認為現在是最壞的狀況，未必真的是最壞的狀況」。看起來不理想的狀態，如果站在不同的觀點來看，就會出現不同的見解。多練習用各種角度來思考事情，才能妥善地掌控壓力。

避免壓力過大的方法：

外出散散心

狀況不佳時不要鑽牛角尖

不要回顧負面的思考

接受自己

改善對策1：側躺時「左側朝下」

最容易引發逆流的時間，就是「就寢時」與「餐後2～3小時」。所以餐後3小時內，請不要躺下來。一定要躺下時，請將左側朝下。

左側朝下側躺，逆流情形才會減少。如果是右側在下的話，胃會高於食道，就容易發生逆流。

但是左側朝下時，身體不能拱起來，否則會壓迫到腹部。

「左側朝下」的話，下食道括約肌的力量會增強。目前發現，左側朝下躺著時，可強化下食道括約肌的力量。右側在下的話，這種效果就不會顯現。

Photo Credit: 方舟文化

改善對策2：睡覺時上半身抬高

有胃食道逆流症的人，睡覺期間容易引發逆流，因此睡眠品質通常不好。為了防止逆流，睡覺時應將上半身抬高。而且並非靠枕頭抬高就好，必須讓上半身維持傾斜。只要能做到這點，就不容易發生逆流，得以減少食道曝露在酸液下的時間。

建議大家可以使用市售的「三角枕」（傾斜枕、側睡枕、三角靠墊），這種枕頭具有和緩的傾斜角度，上半身可以全部靠上去睡。

如果不使用市售產品，也可以將毛巾等等疊放在一起製造出傾斜角度，且角度應維持在15度左右。

就算你是飽受嚴重咳嗽困擾的逆流性食道炎患者，只要在服用藥物的同時，持續採取這種睡姿，即可迅速治癒咳嗽。

除了維持傾斜角度，另外再將左側朝下側躺的話，更能安心解決逆流情形。

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書籍介紹

本文摘錄自《你又胃食道逆流了嗎？【完全圖解】日本專科醫師教你這樣做，有效降低80%復發率！》，方舟出版

作者：島田英昭

譯者：蔡麗蓉

每4人就有1人深受其擾的新國民病，噁心想吐、胸口灼熱、打嗝連連、喉嚨有異物感……胃食道逆流只要一發病，有可能一輩子無法痊癒。停藥後6個月內，8成以上的人都會再次發作。除了食欲不振、情緒不佳，還會引發氣喘、睡眠呼吸中止症，甚至提高肺炎、黏膜病變、食道癌的罹患率。

胃食道逆流，每個人的發病原因都不同，想要徹底擺脫病症，你需要零死角的應對處方。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬