緬甸政變後媒體業陷困境，最後一家私人獨立報紙停止發行

緬甸政變以來，軍方斷網、撤銷媒體執照、抓捕記者，發生在各地的抗爭和軍方血腥鎮壓，成為更加難以照亮的暗處。3月17日，緬甸最後一家私人的獨立報紙《The Standard Time Daily》停止發行，「報紙不再發行，是因為我們在戒嚴之下，要取得新聞故事非常艱困，而且我們也擔憂記者的安危。」該報一位以人身安全為由不具名的記者表示。

《今日緬甸》報導，17日之後，緬甸再無一家個別的、獨立的報紙，《The Standard Time Daily》將併入《緬甸時報》。1948年緬甸獨立後，私人報業相當繁榮，各報以緬文、英文、印地語發行。榮景持續到1962年，前獨裁將軍尼溫（Ne Win）掌權，將大部分私人日報置於政府掌控之下，爾後在他的1973年憲法下，私人日報被禁止。直到2012年末，在前總統登盛（Thein Sein）政府時期，國營媒體壟斷報紙的情形才終止，允許私人辦報。

在過去約十年間，登盛政府開始緩慢鬆綁長期以來對緬甸媒體的限制，檯面上公然的審查制度不復存在、當局開始發給執照、新聞機構數量激增，這些都是對未來政治、經濟改革充滿信心的表徵。

然而政變後，除了紙媒，網路媒體也面臨整肅。3月8日，新聞部宣佈撤銷《Myanmar Now》、《Democratic Voice of Burma》（DVB）、《7 Days》、《Mizzima》以及《Khit Thit Media》5家媒體新聞執照。《7 Days》在數天內停止印行，接著《Eleven》宣佈將暫停營運至4月18日，與此同時，知名的《緬甸時報》、《The Voice》如今也已經暫停營運。

現在，線上媒體是數百萬民眾信賴的消息來源，但在軍政府的阻擾下，也只尚存一息。「當他們（軍方）斷網，新聞自由的狀況只會越來越差。」政治分析家Sithu Aung Myint說，「緬甸不再享有民主，甚或是一點點的自由。」

2月11日，一份由新聞部（Ministry of Information）發給緬甸報業協會（Myanmar Press Council）的指引，「敦促」新媒體「實踐倫理」並停止稱呼「國家領導委員會」（State Administration Council）為「軍政權」（junta），報刊網站若堅持使用，將會違反媒體倫理並視同煽動不安。2月22日，發動政變的敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍警告媒體，若繼續使用他所不准許的詞彙，否則將被撤照。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

39名記者被捕

《今日緬甸》報導，2月25日，為了表達抗議，約50家新聞機構發表他們將持續報導現況的決心，並聲明將以符合其真實情況的方式，來描述這個政權。兩天後，軍政權開始瞄準整個新聞產製流程中更脆弱和更關鍵的角色：記者。

2月27日，五名報導軍政權鎮壓反獨裁示威的記者被逮補，並且以刑法505a起訴。《今日緬甸》的影音記者 Kay Zon Nway就是當天被抓捕的其中一位，她當時正在盡責的紀錄發生在仰光（Yangon）三橋區（Sanchaung ）對抗爭者的殘酷鎮壓。其他四位分別為：《7 Days News》的Aung Ye Ko、《Myanmar Pressphoto Agency》的Ye Myo Khant、《美聯社》Thein Zaw、《 ZeeKwat Media》的Pyae Zaw。五人目前都在仰光惡名昭彰的音山監獄（Insein Prison）等待審判。

《緬甸前線》報導， 在政變發生的2月1日到3月15日，共有39名外國和緬甸記者被逮補，當中22名被釋放，有10名被以「刑法505a」（Section 505a）起訴，有5個人尚在被拘留。刑法505a規範「製造恐懼、散佈假新聞和激烈地以直接、間接的方式攻擊政府官員。」而刑期最高三年。Kay Zon Nway、Aung Ye Ko的律師Daw Nilar Khaing批評軍方用刑法505a控告記者，「他們被逮補時，是在做自己的工作。他們有權利寫作、廣播和播報，針對他們的控告完全沒有道理。」

《自由亞洲電台》報導，一名仰光的記者Sithu Aung Myint表示，獨立報紙停止營運造成資訊黑暗期，軍政府因為媒體揭發他們非法的罪行而備感壓力，「新媒體也成為攻擊目標，因為（軍方）犯下的非法罪行，他們不願意被記錄下來。」Sithu Aung Myint，「現在沒有媒體，他們可以為所欲為。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒