70萬藻礁公投連署書送中選會，環團強調「非核減煤救藻礁」，不支持核四重啟

桃園大潭電廠中油第三天然氣接收站牽涉到藻礁生態，環團發起「珍愛藻礁公投」，今（18）日上午10點將超過70萬的連署書送到中選會。領銜人潘忠政表示，希望用公投翻轉不當政策，讓全台人民認識藻礁，他也強調，近來擁核團體不斷來蹭，他們被抹成暗助核四，但他們立場是「非核減煤救藻礁」，對於這段時間造成的傷害誤解很抱歉。希望在828公投結束前，政府能召開聽證會，讓雙方目前沒共識的資訊能夠都攤在陽光下，釐清爭議。

公投前召開聽證會「釐清真相」

經濟部多次強調，三接工程會填海造地，也採取迴避措施，不會影響藻礁，開發單位中油也多次表示，調查發現一級保育類柴山多杯孔珊瑚，不在三階站的開發海岸。但是環團不認同，並指出根據生態調查，施工處底下就有藻礁生態，被沙子覆蓋看不到，並不代表不存在。另外是否不蓋三接就會真的「缺電」，這些問題彼此的資訊差距很大，難以達成共識，希望政府召開有法定效益的聽證會，讓本案真相攤在陽光下，讓資訊公開透明、真相能被釐清。

潘忠政表示，這70萬的連署書，是民意期待執政黨能夠反思政策是否出了問題，認真面對聽證會，把謊言釐清。這個近乎全民參與的運動，面臨黨派、擁反核及各種意識形態間不友善互動；如果不釐清，台灣恐持續往對立、紛亂方向走下去，造成社會空轉。

潘忠政也感嘆，這次公投有很多不同的聲音都在這裡角力，使得部分民眾受到傷害、彼此誤解、懷疑等；對此他感到很抱歉，他的初衷很簡單，就是希望能用守護環境的初心，創造公民運動的新里程碑。通過與否不是最重要的，重要的是在這過程中，大家關注藻礁，共同釐清真相。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政則說，珍愛藻礁公投是全台第一個以「生態保育」為主題的公民投票，它的歷史意義不僅只是一場對於國家重大政策行使複決權的公民活動而已，更是場推廣生態環境教育的公民運動。陳憲政呼籲，在公投結果出爐前，所有海域工程應立即停工，行政院也應立即提出其他替代方案。

環境法律人協會理事長、律師張譽尹則指出，中油三接站要蓋在生態敏感的大潭藻礁生態系，本身就是一個極大的爭議，而環評審議程序本來可以作為溝通與決策的基礎，但經歷了2年多的會議審查，專案小組原本建議退回此案，當時的行政院長（賴清德）不當影響了本應獨立審查的環評；短短幾個月內，從「退回變通過」翻盤通過，這樣的環評審議，不但無法充分釐清事實爭點，更埋下了此案走到今天必須訴諸公投原因。

張譽尹也強調，三接案的環評，也凸顯台灣環評制度的諸多問題，包括老舊的環評案沒有退場機制，也欠缺公開透明的環評委員遴選機制，這些制度上缺失的負面影響在三接案充分暴露無疑。當初民間、環保署其實都已經提出修法版本，然而環評制度改革卻在開發方的壓力下延宕迄今。他要呼籲全國公民，除了關注此案外，也應關注環評制度缺失，政府也應進行環評制度改革。

環團堅持「非核減煤救藻礁」：我們不支持核四

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，有些人聲稱支持「藻礁」會幫到「核四」，但藻礁公投理由書明確支持「非核減煤」，不支持核四重啟。外界不應再誤導藻礁公投是為了護航核四。潘忠政也強調表示，近來擁核團體不斷來「蹭」，他們被抹成暗助核四，但他們立場很明確是「非核減煤救藻礁」。

蔡雅瀅也說，若支持非核減煤，就更應支持藻礁，因為觀塘是台灣海峽狹窄處，當地海象惡劣，因縮減面積導致腹地不足，過去學者質疑三接蓋了以後即使冬天需要減煤也無法使用。中油工作船去年3月、11月都因海象不佳擱淺，6、7、8月因風浪太大躲到台北港。就算政府不在乎生態，但為了能源安全也不該把三接蓋在這麼危險的地方，三接遷址才是真正落實非核減煤。

蔡雅瀅強調，核四若續建需10年以上且花費數百億元，也難確保其安全性，而終結核四可將省下的錢用在推「節能」或將核四改為「再生能源電廠」，不僅時程較快且沒有核災風險和核廢問題，也能達到「廢除核四更能救藻礁」，希望今年8月的公投，有更多關心環境的朋友站出來，讓「終結核四」和「藻礁永存」同步達標。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

對於可能「不蓋三接會缺電」的質疑，潘忠政也表示，台灣並沒有「缺電」，之前經濟部在2018年就保證2030年之前台灣不缺電，備轉容量率超過15%。現在故意把藻礁和缺電扯在一起，他認為有點藉機炒作。重點是減少燃煤發電的時程有沒有辦法如期達成牽涉到中南部的民眾空氣污染的問題；但他認為，如果只是插在備用容量率，「難道不能用節電來解決問題？全民節電救藻礁，這樣也很好啊。」

假如政府提出其他符合預期方案，不排除「撤案」

有關近期有部分民眾想要「撤簽連署」，陳憲政表示，工作小組統計，確實有有39件民眾寄來的存證信函要求撤簽，連署據點則有68件親自簽署要求撤回。昨天中選會有說明，目前《公投法》針對撤簽連署沒有明確規定，不過70萬3504份連署，書即使剔除100多份，對公投連署成案也不會造成影響。尊重所有人意願。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳 自稱「粉紅風暴」的藻礁公投案志工接力將連署書搬進中選會所在的辦公大樓。

若成案，中選會5月27日發布公告，至8月27日前辦公投案意見發表會或辯論會，8月28日進行公投。面對藻礁公投及其他試圖「逆轉政策」的公投案，民進黨中常會昨天也已經拍板，將召開300場以上的全台巡迴「施政說明會」。

對此，潘忠政受訪時表示，如果相關單位想要溝通，隨時都歡迎；如果政府要對公投正面迎戰、加強論述，潘忠政認為，現在政府代表開發單位，希望政策如期執行，因此這樣做並不意外，但讓人疑惑的是，真相都還未浮出、梗圖與事實不符，還要提對策把公投小組打下去，這是判斷錯誤。

潘忠政表示，執政黨看到70萬民意，會思考替代方案，若828公投通過後還要繼續蓋下去、與民意違背，民意將在明年地方大選、甚至幾年的總統大選展現出來，相信執政黨不會這麼糊塗，「我對這點不至於沒信心」。至於若政府接下來能在投票前，提出好的方案，公投小組是否願意撤案？

潘忠政進一步解釋，現在公投案送入中選會，就必須進行到結束。但政府一樣能展現誠意，「這過程要還是要進行下去，如果政府有提出其他方案，大家當然可以重新思考自己的選擇，可能會『形同撤案』；講撤案好像是我們軟弱，但替代方案若符合預期，也達到保護藻礁效果，這最重要」。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航