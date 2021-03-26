《0～6歲育兒全指南》：因幼兒說謊、罵髒話而震驚的家長，可以參考這些應對方式

文：小西行郎、小西薰

試探大人的反應──出口成髒

展開團體生活以後，大大小小的傳染病很容易找上門，尤其好發於剛入園沒多久的時期。相信爸爸媽媽們應該會覺得「好不容易開始上學，卻一直掛病號，實在讓人不知所措」。不過，罹患傳染病後會產生免疫力，為了孩子將來的健康著想，只能一一面對與克服。

同樣令家長感到震驚的，是孩子會說出一些粗鄙難聽的詞彙，舉凡「白癡」、「豬頭」、「混帳」……等等，甚至還會開黃腔。

這樣的情況似乎多半始於入園後，剛好此時也是大量學習詞彙的時期，所以接觸到未曾聽過、未曾使用過的字彙，便立即吸收也是不足為奇的。

再加上說出這些字眼時，無論是爸爸媽媽或老師，大多數的大人聽到後都會感到驚訝或露出不悅的表情。孩子不見得理解這些詞彙的意思，但大人出乎意料之外的反應卻讓他們覺得十分有趣，反而更加躍躍欲試。

大人無須對這些話語做出太大的反應，只要想成「這就像是長水痘一樣」，聽過就算了，或者是來個相應不理。

最終孩子會覺得膩，抑或明白對方不悅的情緒，而決定不再說這些詞彙。

Photo Credit: 東販

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引發過度反應的童言童語與謊話

某天在幼兒園，一名幼教老師神情嚴肅地詢問我：「A小朋友對我說『我要殺了妳』，我認為不能就這樣放著不管，所以召集了所有老師進行討論，可是卻想不出適當的解決辦法。」

我很驚訝。但不是被小朋友的言論嚇到，而是對老師們的反應感到訝異。

孩子會時刻聽著大人所說的話。周遭大人的談話及電視節目所說的字句，也都會傳入它們的耳裡。他們所理解的並非這些話語的內容，而是話語本身的力量。聽到這些話時大人會發怒、感到詫異，孩子就會想試試看威力究竟有多強大而依樣畫葫蘆，畢竟3～4歲的孩子，根本還不理解「殺人」代表什麼意思。

由此可知，大人不應反應過度而讓孩子得逞。可以冷冷地不予回應，也可以見招拆招地表示「是嗎？有本事就放馬過來」。相信孩子應該會感到不知所措，心想「那、那我該怎麼說？」吧。

孩子講出粗言穢語的同時，也會開始說謊。大人可以假裝被騙來觀察孩子的反應看看，他們應該會覺得「被我騙了！」而顯得一臉開心。

被問到「手洗了嗎？」而謊稱「洗了！」時，孩子其實已經預先觀察過對方，並預想到對方會表現出何種反應。爸爸媽媽應避免千篇一律地用「你又騙人！」來回應，有時不妨拆穿他們，對他們說「可是你的手沒有濕濕的耶〜」；有時則可以假裝被騙，以「是嗎，那就好」來回應。應對的方式可以豐富多變，孩子一定也會想盡各種說法來接招。

與對方互動的過程中，先預想到後續的發展，並用自己的話語來表達，是很重要的體驗。說謊是立基於這些經驗的產物，因此樂觀看待即可。

若有大人表示自己「不曾說過謊」，那才真的是漫天大謊呢！謊言也分成很多種類，說謊的心理轉折正可謂心靈成長過程中的重大經歷。

Photo Credit: 東販

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書籍介紹

本文摘錄自《０～６歲育兒全指南：擺脫窮緊張、乾著急，從容迎接孩子的成長爆發期》，台灣東販出版

作者：小西行郎、小西薰

譯者：陳姵君

孩子在成長過程中，會發生許多「讓父母親覺得傷腦筋的事」、「明明已經學會，卻又突然間不會的東西」，甚至是「根本就是在退步的事情」。總而言之，令父母親擔憂、煩惱的情況可謂一籮筐。

作者認為，孩子的成長過程就像螺旋狀般。有時學得會、有時學不會、有時前進、有時後退，即便如此還是會逐漸有所進步，這就是孩子的發展。他們透過嬰幼兒發展學等研究，釐清了許多有關育兒方式的科學事實。其中不乏值得重視的育兒習俗與傳統，也有毫無根據卻令父母親備感折磨的做法，而且至今依舊存在。

期盼讀者能藉由本書，大致了解從受精卵這個最初的生命雛形直到6歲進入學齡為止，孩子是如何發育成長的，並理解箇中機制與特徵，讓育兒過程能更加得心應手，不被流言蜚語擾亂或左右。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬