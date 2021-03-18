美中會晤前夕，美國務院點名制裁24位「損害香港自治」的中港官員

（中央社）美中高層會晤在即，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於16日更新香港自治法報告，點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。依該法，美總統得以制裁遭點名人士。

布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。

不過，目前出訪日韓的布林肯選在會談前夕，透過聲明更新遞交國會的《香港自治法》報告，點名24位中港官員損害香港高度自治。

根據聲明，王晨、蔡達峰、曹建明、陳竺等14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長，全部榜上有名。其他遭點名人士包含香港警務處國安處、中國國務院港澳事務辦公室，及中國中央駐港國家安全公署官員。聲明並未詳列所有遭點名人士。

在知情情況下，與被點名人士有大量往來的外國金融機構，也將遭受制裁。

布林肯表示，他15日在日本，談到必須起身捍衛彼此共享民主價值，並合力向威脅這些價值的人士究責。16日公布的更新版《香港自治法》報告，突顯美國對中國全國人大11日單方面削弱香港選制的決定「深感關切」。

布林肯指出，北京作為進一步損害香港人民所被允諾的高度自治，也剝奪港人在自己政府內發聲的機會。此作為已被英國認定是違背《中英聯合聲明》。

他重申，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。「美國與盟友夥伴站在一起，為香港人民的權利與自由發聲。我們會在北京未履行義務時作出回應。」

去（2020）年7月上路的《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）明定，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行《中英聯合聲明》與《基本法》中對港承諾的外籍人士，並說明該人士遭點名原因。

國務院去年10月遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基、香港律政司長鄭若驊與香港保安局長李家超等10人損害香港自治。

根據《香港自治法》，相關人士遭點名後，美國總統得以（may）施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應（shall）實施制裁。由於名單可依情況隨時更動，代表該人士若一年內沒有被除名，就會面臨遭強制制裁命運。

美中會晤將登場，美國務院重申關切台港新疆議題

美中高層會晤登場前，美方大動作點名24名中港官員損害香港自治，預期會晤氣氛恐難融洽。美國國務院今天再重申，會持續在台港新疆、人權與疫情等議題向北京施壓。

美國國務院10日宣布，國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅會晤。

不過，國務院剛剛晚間公布的18日行程預告，上面沒有美中這場2+2高層會談，僅列了布林肯最後一天訪問韓國的行程。

這場美中會晤將是美國總統拜登1月底上任以來，雙方高層首度面對面對談。會談前夕美方頻頻對北京出招，顯示拜登政府積極實踐以強而有力態勢應對中國，並將人權和民主重置美國外交政策核心的目標。

國務院證實美中將會晤當天，布林肯就在國會聽證會上強調，此次會晤非戰略對話，美方目前無意與中方有後續往來，除非在關切議題上看到明顯進展。之後訪問日韓期間，他也多次對台灣、香港、新疆及人權等議題表達關切，積極營造聯手盟友抗衡中國的姿態。

16日晚間，人還在亞洲的布林肯更透過聲明，更新美國《香港自治法》報告，一口氣點名24位中港官員損害香港自治，王晨、蔡達峰及曹建明等14位中國全國人大常委會副委員長全部上榜。由於宣布時間點逼近美中會晤，格外引人遐想。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）17日在電話媒體簡報會上被問及美中會晤可能觸及的議題時，她重申美國會持續關切台港新疆等議題。

波特表示，美方會在與國際社會皆期待看到公開透明與究責的議題上，持續向北京施壓，這包含香港、新疆、西藏、施壓台灣、人權、南海、湄公河爭議與2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情等。

但她指出，雙方也會在符合彼此利益之處，探索合作管道。

有記者詢問，布林肯選在美中會談前點名制裁中港官員，是想傳達什麼訊息。對此，波特引述布林肯16日聲明表示，美方公布更新版《香港自治法》報告，突顯美國對中國全國人大11日單方面削弱香港選制的決定「深感關切」。

她強調，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。

路透：歐盟同意制裁中國官員，六四事件後30餘年來首見

外交消息人士透露，歐洲聯盟（EU）成員國大使17日以迫害人權為由，同意對中國官員實施制裁，這是歐盟自1989年天安門事件後對中國實施武器禁運以來，首次對中國實施制裁。

消息人士告訴《路透社》，歐盟各國大使批准對中國4名官員和一個實體實施旅行禁令和資產凍結，官員的姓名和實體的名稱將等到歐盟外長22日正式通過此事後，才會公布。這是歐盟最新制裁清單的一部分。

歐盟外交人士說：「針對嚴重侵犯和迫害人權，已經採取限制措施。」

這些中國官員被控侵犯中國少數民族維吾爾族穆斯林的人權。歐盟外交官員表示，此舉反映了歐洲各國以及美國和加拿大對維吾爾族處境的深度關切。

歐盟上次對中國祭出制裁是在1989年的六四事件後，當年歐盟對北京實施武器禁運，這項禁令目前仍未解除。

活躍人士和聯合國（UN）人權專家表示，在偏遠新疆地區的拘留營中至少100萬人遭拘禁。活躍人士和部分西方政界人士指控北京當局動用刑求、強迫勞動和強制節育等手段。

在加拿大和美國稱中國在新疆地區對待維吾爾族穆斯林的方式構成種族滅絕後，荷蘭國會也跟進。中國否認這項指控。

外交消息人士表示，這份歐盟成員國大使通過的完整清單上有11個名字，也包括俄羅斯、利比亞、南蘇丹和北韓官員。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航