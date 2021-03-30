【專訪】HOM、謝東霖談數位漫畫創作：募資、接案、連載，漫畫家收入哪裡來？

文：CCC編輯部

在過去，一本漫畫想要被讀者閱讀，必須經歷雜誌連載、單行本出書等過程。網路時代帶來了全新挑戰，同時也給予漫畫家機會直面讀者，在閱讀變革的時代，仍有許多漫畫家乘上社群媒體興起的浪潮，讓自己的優秀作品毫無延遲地推送到讀者眼前，用圖像語言與讀者們共感共鳴。

本期CCC榮幸邀請實體、數位漫畫皆大受歡迎的創作者HOM與謝東霖，面對面聊聊自己在網路上的創作經驗，並分享在數位時代，身為一位漫畫家最真實的感受與想法。

不想上班想畫畫！數位漫畫創作歷程

Ｑ：是否能請兩位談談，是怎麼開始在網路上發表漫畫的？

HOM：我大四時就進壹傳媒，在那裡待了五年，負責動新聞的腳本分鏡，下班時沒事就開始畫漫畫。其實經營《大城小事》粉專前參加過不少漫畫比賽，但幾乎沒得獎，後來雖然得了金漫獎的漫畫潛力獎，但也沒有因此開啟創作生涯，好像追求這些東西後反而有點迷失自己，於是就想說應該要畫自己想畫的故事，才開始創作《大城小事》系列。

謝東霖：我是想逃避工作，原本在廣告公司上班，閒暇時就開始畫漫畫，放在粉專上面。不過我是先從插畫、圖文開始，後來才發展成漫畫。那時因為正值太陽花運動，很多作品都是為了聲援運動而創作，所以在《西遊面紙》前半段可以看到很多諷刺時政的內容。我的漫畫可以算是從社會運動開始的。

Ｑ：在廣告業或媒體業待過的經驗，對經營自己的作品與讀者群有幫助嗎？

謝東霖：有吧。比如說我不希望同時告知讀者兩個訊息。像之前募資上線時，同時也要出書，我就會想辦法錯開大家花錢的時間。因為廣告講究「單一訴求」，訊息越單純，讀者越容易吸收。而這也反映到創作作品的思惟上，我現在創意發想的方式有很多都跟廣告有關。我也會去分析自己的作品，比如《入伍吧！魔法少女》在講當兵，目標客群是13歲以上的男性，因此那時候我就一直跟綜合口味說要賣肉！賣肉！我就是一個無良的製作人。

Photo Credit: 時報出版提供 由謝東霖擔任原作、綜合口味繪製的《入伍吧！魔法少女》，將軍營經驗轉化為魔法少女故事，精確設定客群，並瞄準讀者喜好，成為膾炙人口的佳作。

HOM：我一直以來都不善於「經營」，以前專心畫漫畫，一年大概只更新六次粉專吧。我反而比較注重內容，因此與其說經營讀者群，不如說我想去了解他們想看什麼，然後想辦法往這方面精進。比如說我的讀者喜歡看生活小故事，所以就算畫單張圖，我也會搭配故事。過去在壹傳媒的分鏡工作，則主要訓練如何把文字變成畫面，而且還會規定鏡頭數，可以練習如何篩選資訊，對我來說也是很好的鍛鍊。

Photo Credit: ©HOM 此圖描述因籃球而產生緣分的青年與小女孩。即便是單張圖片，HOM也會構思豐富的故事，並用文字搭配說明。

面對社群時代，不得不為的網路經營

Ｑ：台灣的創作者在這個年代，不在網路上經營自己是否可能？

HOM：不可能。除非有強而有力的平台，像過去的日本的出版社，能夠幫畫家宣傳作品。但現在台灣的運作模式是，畫家自己在那邊發電，出版社看到了覺得不錯就把你找來出書。說到經營，如果只是發發貼文還好，但今天若是要出周邊，賣個兩三百份，你看會不會累死。有時候經營也不是只有發圖，也要回網友留言或回信。我去年都沒在做這種事，結果在金漫獎典禮被所有人問：「誒，妳現在還有在畫漫畫嗎？」

謝東霖：那妳現在多發文的動機是什麼？

HOM：老實說其實是想要練圖，因為過去一直在產出，都沒有時間好好練習。另外如果看到一個喜歡的作品，就可以跟讀者互動。我覺得我喜歡的東西跟我讀者的重疊率很高，像最近畫了《想見你》，就得到滿多迴響。

謝東霖：哇，那妳真的算佛系經營耶。因為我的經營方式，是想要跟讀者變成一個同溫層的生態循環圈。

HOM：東霖是比較策略性的經營，我其實不太會，可是有機會我也想學。

謝東霖：真的嗎？可是我覺得妳的讀者也很喜歡妳這樣。站在讀者的角度，會覺得妳的作品很真，作者雖然很少跟我們互動，但可以感覺到背後是個立體的人。我覺得我的方法不應該是常態，若能像日本或韓國的大出版社或平台那樣，讓作家能夠專心創作，這樣會比較好。

HOM：日本大出版社的漫畫家很少需要親自經營社群媒體，好羨慕。

謝東霖：不過我之前看過一個研究，預告片透露的劇情越多，進戲院的人就越多，因為觀眾想要確定自己是不是真的買到好東西。像我雖然在網路上免費連載，讀者還是會說出書一定買，所以故事中一定有哪邊打動了讀者。

HOM：其實說不定幾乎都公開，然後在書中加一點點網路上沒有的內容會是最好的。

謝東霖：對啊，我覺得讀者就是追著內容跑，只要內容喜歡，他們還是會去買。但是如果只出實體書，讀者就沒機會接觸到內容。不過也可能是因為我就是離不開網路吧，我已經太習慣在網路上創作了。

Photo Credit: ©HOM HOM繪製圖片分享看完台劇《想見你》的感動心情，獲讀者熱烈迴響。

Photo Credit:鏡文學股份有限公司及作者：謝東霖授權提供 《我在詐騙公司上班》於社群網站全數公開，實體書卻也具銷售佳績。

Ｑ：社群媒體上需要時常發圖、大量想哏，會覺得痛苦或困難嗎？

謝東霖：可是哏本來就是故事要帶給讀者的。漫畫、電影、小說，任何有故事的載體，就是在短時間內把戲劇性要素集合在一個框架裡，如果沒有給讀者一個看點，也許就沒有變成漫畫的必要。

HOM：通常不會碰到這種問題，有很多想畫的東西誒，一輩子怎麼夠用？其實通常點子很多，但是怎麼弄得好看才是最難的，比如說如何分鏡，如何鋪陳台詞，才能把人帶到故事裡，讓大家看了會哭？需要反覆安排細節。

Photo Credit: ©HOM 《大城小事》第五集闡述多元成家的故事，HOM下足功夫細心雕琢，劇情與畫面皆牽動人心。

募資、接案、連載稿費，漫畫家收入哪裡來？

Ｑ：募資還是接案？聊聊身為漫畫家收入的比例吧。

謝東霖：其實募資大概只占我收入的30%到40%，主要希望推廣使用者付費的風氣——就像街頭藝人一樣，漫畫家在網路上免費提供作品，看了開心的話，就往帽子裡投個錢吧。做募資也是在培養讀者，如果自己有花錢的東西，會更關注它，產生良性循環。收入比例則真的難講，像去年案子爆多，接案大概占收入的60%，但是今年可能受到武漢肺炎的影響，發案量變小，接案就只占10%到15%。

HOM：我現在接案的比例還是比較高，收入模式很多元，最主要的金錢來源是接案，其次則是稿費、版稅、獎金、補助。當然未來會希望能以創作為主，畢竟如果接案只是為了維持生計，可以不用做當然是最好，未來有機會的話也想試試看募資。

Ｑ：數位連載平台也是漫畫家取得穩定收入的一條路，能否請兩位談談對數位平台的看法？

謝東霖：漫畫家想要跟平台合作的話，可能需要摸透這個平台想要什麼，以及他們偏好的口味。例如我覺得LINE WEBTOON就比較偏校園青春，因此我也有寫過比較校園的故事試水溫，是一個跟平台磨合的過程。另外，比如說我現在跟鏡文學合作，就會考慮我的作品有沒有可能衍生成真人化影視；然後跟LINE WEBTOON合作時，也會想要嘗試各種類型，最近就有個我擔任原作的驚悚故事準備上線。我想用故事的方式擴大我的戰線，會從手邊可以配合的資源去選哪一個先進行。

HOM：我未來一定會去找平台合作，但是要不要為了平台做調整，我認為是其次。與其思考怎麼在平台上運作，我想的是怎麼把下一部漫畫做到最好。網路時代這麼發達，只要好看的東西就一定傳得開，在這時代，很棒的作品要被埋沒，幾乎是件不可能的事。所以我覺得永遠就只有一個宗旨，就是要把東西弄好看。像是《我們與惡的距離》在公視OTT上播放，一開始觀眾還沒有那麼多，但大家覺得好看還是會去那裡看，所以重點還是要想辦法把內容衝起來。我不會覺得一定要去畫些年輕人喜歡的東西，這種事情交給做得好的人去做就行了，我就去做我擅長的事情。

受訪者介紹

謝東霖，1986年生，曾任廣告公司文案，現為漫畫家、漫畫編劇。2014年起接連推出《西遊面紙》、《失控的設計師》、《我在詐騙公司上班》等網路連載漫畫、並擔任《入伍吧！魔法少女》原作，實體書多次登上漫畫類排行榜，現於臉書連載《殺手的戀愛相談》，並持續開發新故事中。

HOM，1987年生，曾任壹傳媒動畫分鏡設計，現為漫畫家。2013年起於臉書不定期連載《大城小事》系列，獲得廣大迴響，目前已出版至第五集，另一部代表作品《魔幻時刻》曾獲2019年金漫獎青年漫畫獎，目前正籌備全新作品。

註：原文標題為〈重點在內容！HOM×謝東霖談數位時代漫畫創作〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航