指揮中心：首批AZ疫苗最快下週一開打，新加坡積極洽談旅遊泡泡

台灣今（18）日新增8例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，分別自阿曼、菲律賓、埃及與越南入境。而對於台灣、新加坡旅遊泡泡是否已在研議，指揮中心表示新加坡早在去（2020）年年底就單方面宣布鬆綁台灣入境者檢疫規定，並希望台灣對等開放，但指揮中心目前還沒收到對方的正式提案與計畫。

另外首批阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）武漢肺炎疫苗的檢驗也有新進度，目前所有安全性檢驗均合格。指揮中心表示，接下來疫苗將陸續配送至全台57家醫療院所，目標下週一（22日）開打。

今日新增8例境外移入病例，分別自阿曼、菲律賓、埃及與越南入境

疫情指揮中心下午召開記者會，發言人莊人祥表示，台灣今日新增8例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自阿曼（案992）、菲律賓（案993、994、995）、埃及（案996、997）與越南（案998、999）入境。

根據衛福部疾管署的新聞稿，案992為本國籍30多歲男性，今（2021）年2月1日至阿曼工作，3月5日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。3月14日起陸續出現嗅覺異常、喉嚨癢及咳嗽症狀，3月16日因發燒由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案993、994、995均為菲律賓籍30多歲移工，3月3日搭乘同班機來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案996、997均為本國籍40多歲女性，3月5日至埃及奔喪，案996於3月10日至15日陸續出現咳嗽、喉嚨痛、倦怠、嘔吐、腹瀉及發燒症狀；案997於3月13日至16日陸續出現鼻塞、咳嗽及腹瀉症狀，均未在當地就醫。2人3月16日返國時皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，因主動聲明有症狀，入境時於機場發燒篩檢站攔檢，均於今日確診。

案998、999均為中國籍30多歲男性船員，2月8日入境台灣。入境後至防疫旅館檢疫至2月22日，2月23日返船自主健康管理；2月26日因案954確診，2人被列為密切接觸者並進行居家隔離及自主健康管理，因預計返回中國，3月16日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。

截至今日，台灣共累計998例武漢肺炎確診，確診者當中10人死亡、958人解除隔離、30人住院隔離中。

台灣、新加坡旅遊泡泡研議中？指揮中心：尚未看到相關計畫

《中央社》報導，台灣、帛琉旅遊泡泡將於4月1日正式出團，交通部長林佳龍近日表示，目前新加坡、日本、韓國、越南都在洽談旅遊泡泡，其中以新加坡最積極。

陳時中今日接受媒體聯訪時表示，新加坡早在去年12月18日就片面宣布鬆綁台灣入境者檢疫規定，因此希望台灣對等開放，目前相關細節都在研議中，也還沒收到正式的提案。

對此，莊人祥於疫情記者會上補充，新加坡是在2020年12月18日單方面取消來自台灣所有旅客的邊境限制，台灣旅客可在入境前申請「航空通行證」（ATP），並且必須在進新加坡前連續4天停留台灣，在抵達新加坡機場後立即進行武漢肺炎的核酸檢測，結果為陰性者就可直接在新加坡從事活動，不須居家檢疫。

莊人祥表示，陳時中的意思是看是否有（旅遊泡泡）相關計畫送到部會，也許可以再繼續研究。但指揮中心目前還沒有看到相關計畫。

首批AZ疫苗檢驗均合格，目標22日開打

另有關AZ疫苗的檢驗進度，《中央社》報導，陳時中昨日晚間宣布，首批AZ疫苗所有安全性檢驗均合格，將可開放施打。預計19日由疾管署召開專家會議，共同檢視國際間疫苗安全性資料，研判是否適合施打、如何施打、有哪些人可能不適合施打等。

陳時中表示，檢驗完畢後，這幾天封緘完畢就會開始配送疫苗到各縣市接種醫院據點，目前接種對象已造冊完畢，正由各醫院擬定接種計畫，預計今天開會討論疫苗預約系統，目標下週一開打。

莊人祥於疫情記者會上補充，接下來AZ疫苗將陸續配送至全台57家醫療院所，作為未來首批疫苗的接種地點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航