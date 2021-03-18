中共祭出惠台「農林22條措施」，台商怎麼看？各部會如何回應？

中國政府暫停台灣鳳梨輸入後，在3月17日發布「農林廿二條措施」鼓勵支持台灣農林業者登陸發展，內容包括農林地使用、融資、開拓內銷市場等優惠方案。對此，台灣各部會也做出回應。

《經濟日報》報導，中共國台辦發言人朱鳳蓮表示「農林22條措施」支持力度大，涵蓋台胞台企在農林業領域發展的各個面向，可以協助台灣農民拓展市場。

措施中提到，台資企業取得的農村土地經營權將受中國法律保護，合約到期後在同等條件下也可優先繼續租賃；融資部分，台資企業可申請農業保險保費補貼、同等享有農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息，也可發行公司信用類債券進行直接融資，以及獲得涉農補助資金的支持。

此外，該措施也鼓勵台商台企參與重型農機、漁業裝備、智慧農業、綠色投入品等領域的研發創新、成果轉化與技術服務，鼓勵台資企業申請植物新品種權，享受農業支持政策和相關的優惠措施，還可與中國得供銷合作社系統合作，拓展中國大陸的內銷市場。

台商：符合市場發展趨勢，但確實有些隱憂

針對中共祭出「農林22條措施」，ETtoday採訪南寧台商協會副會長林大為，指出包括發債券、融資、政策參與、拓展內銷市場等優惠接符合市場發展趨勢，且與沿海和內陸的產業平衡息息相關。

林大為也說，RCEP簽訂後廣西的農業發展非常關鍵，在地緣優勢，水路鐵路航空緊密連結東協、一帶一路的契機點下，對於農業運輸與多元銷售策略，可能會是一個新的起跑點。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 廣西桂林的農田

針對擔心技術外流的部分，報導也提到在廣西布局農業的台商受訪表示，考量土壤酸鹼值和氣候條件等不同，即使把台灣種植經驗搬來也得反覆試驗1至3年，例如「台灣的土可以種8種水果，廣西的只能種2種。」

然而該台商也坦言，中國近年積極引入新加坡、日本等地技術，並透過北大、清華等專業團隊研究、規模化複製，台灣雖有較好的水土環境，但在大規模商業化種植下，成本確實很難競爭，台灣的優勢是「育種技術、市場判斷調整能力」。

民進黨立委賴瑞隆則對「農林22條措施」提出批評。《自由電子報》報導，賴瑞隆指出近年台灣農產品技術流入中國，被取得後又打回台灣市場，先前找理由禁止台灣鳳梨，現在又鼓勵台灣企業去發展農林漁業，是政治凌駕一切。

賴瑞隆表示，赴中投資農林業有高度風險，中共推出優惠措施是為了取得技術和經驗，最後就進一步取代，認為台灣人不會輕易上這種「養套殺」手法的當，並呼籲國台辦若有誠意就先協助台灣鳳梨解禁。

陸委會：想靠台灣人才解決中國農業問題

農委會：必須重視農業系統化流失

國台辦發布「農林22條」後，外交部長吳釗燮當晚就在外交部推特署名發文，表示中國政府禁了台灣的「自由鳳梨」，現在又想拔我們農業的根，這種似曾相識的老招騙不了我們，我們不笨也不瘋。

#Beijing just unveiled 22 measures to attract #Taiwan investment in #China's advanced agriculture development. They banned our #FreedomPineapple, now they think they can uproot our agriculture sector. Sound familiar? This old trick won't fool us. We're not dumb nor crazy. JW — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) March 17, 2021

對此，陸委會也在國台辦發表措施當晚提出聲明。ETtoday報導，陸委會指出「農林22條」名為惠台、實則利中，目的在於磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助中國大陸振興鄉村、解決農業發展問題，並做為對台統戰的手段。

陸委會進一步表示，中國大陸過去推動的台灣農民創業園、「31條」、「26條」等措施，大多數台商及台灣農民都感覺「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數台灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使台灣人民產生反感，不利兩岸關係長遠發展，即使陸方推出再多的「惠台」措施，也難有實質成效。

陸委會也提醒，政府將持續關注並審慎研議應對方法，加強赴陸農業投資、種苗輸出、涉敏技術人員赴陸、兩岸農業合作之審查及管理，以維護台灣農業及農民的整體利益，國人若擬利用「農林22條」赴大陸投資農林業或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定，並注意相關風險。

前陸委會主委、現任國安局局長的陳明通受訪時也表示，過去中共所謂的「惠台措施」，他的感覺是「滿天全金條，欲抓無半條（意指不切實際、天花亂墜）」。

Photo Credit: 中央社 國安局局長陳明通

《中央廣播電台》報導，3月18日立法院經濟委員會質詢時，農委會副主委陳駿季答詢被問及「農林22條」的看法時表示，以前高端蘭花跟養殖漁業到中國發展，整個技術部學走後，中國會利用增資把資金稀釋，結果台商資金和技術就沒了，值得借鏡。

陳駿季也分析，一般個體戶農民去對岸的機會比較小，比較可能是有經驗的契作組，其實若只是技術過去並不可怕，但如果技術與品種一起過去而導致系統化流失，就是我們必須重視的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航