【圖表】誰是發卡王：看看前10大發卡銀行你有哪幾家？

金融監督管理委員近期發布台灣最新的信用卡資訊，2021年一月台灣各銀行正常在流通的發卡量達5033萬848張，是台灣總人口數的兩倍。而流通信用卡數量前三名的銀行是中國信託銀行（734萬651張）、國泰世華銀行（714萬591張）、玉山銀行（637萬3780張）。

信用卡數量每月歷史變化

根據金管會資料，中國信託銀行從2004年6月開始，一直都是信用卡數量第一名，不過近幾年來，國泰世華、玉山、台新這三家銀行的信用卡數量持續增加，已經逼近中國信託。下圖是2004年6月到2021年1月，每月信用卡數量前10名的銀行變化。

目前國泰世華的流通信用卡數量，最接近中國信託，兩間銀行的信用卡數量都超過700萬張，兩者差距約20萬張。

刷卡金額每月歷史變化

國泰世華雖然信用卡數量排行第二，但用戶刷卡金額則是第一。2021年一月各銀行的用戶刷卡金額，總計達2530億949萬1000元。

前三名的銀行是國泰世華銀行（379億8706萬3000元）、玉山銀行（374億672萬8000元）、中國信託銀行（363億1181萬2000元）。

下圖是2004年6月到2021年1月，每月信用卡刷卡金額前10名的銀行變化。

從上圖的變化中能看出，大約在2014年之前，每月的刷卡金額排行第一都是中國信託銀行。在2014年之後，才被國泰世華趕上並超越，2016年後第一名就變成國泰世華。而原本在第三名的玉山銀行，則是在2020年時超越中國信託成為第二。

單張卡刷卡金額排行

如果將每月刷卡金額除以每月流通信用卡量，也就是計算排行每張卡平均刷卡金額，則會發現中國信託、國泰世華、玉山都不是排行最前的銀行。以2021年一月的資料，中國信託、國泰世華、玉山銀行的每張卡平均刷卡金額，分別是4946.6元、5319.8元、5868.8元。

而每張卡平均刷卡金額排行第一的是美國運通，平均一張卡會刷1萬6627.5元，約是中國信託、國泰世華、玉山銀行的三倍。

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資料來源：金融監督管理委員會銀行局

核稿編輯：楊士範