職人品飲筆記：當「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」遇見「畬室極致法式巧克力」

「巧克力之所以令人著迷，在於它是少數會在食用過程中改變形態的食物。從固態到入口即化，從漿狀變為液態，在這段期間釋放各種不同的風味。」——巧克力主廚鄭畬軒

「威士忌蘊含著萬千風味，就像人生也有酸甜苦辣，令人著迷。」——蘇格登威士忌品牌大使林淑君（Afra）

當「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」遇見「畬室極致法式巧克力」，會迸發出什麼樣的創意酒心巧克力？本次巧克力主廚鄭畬軒與蘇格登威士忌品牌大使林淑君（Afra），共同品嚐酒心巧克力創作之際，也一同品飲「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」，體驗味覺之旅新高峰。

巧克力主廚與威士忌品牌大使的味覺之旅

巧克力主廚鄭畬軒，在19歲那年的情人節，為了送心儀的女孩手作巧克力，進而發現巧克力蘊含豐富面貌，無可自拔陷入其中，遂在大學畢業後前往法國學藝，逐漸從一名戀上巧克力的男人，轉變為幻化出千萬風味巧克力的魔法師。

另一位是蘇格登威士忌品牌大使Afra，高中時喜歡讀村上春樹，因為小說裡有許多描寫威士忌的場景，讓她對威士忌充滿了好奇。到了可以喝酒的年齡時，Afra興奮地買了人生的第一瓶威士忌，初探威士忌的深邃靈魂，而後加入了姚和成先生創立的「台灣單一麥芽威士忌品酒研究社」，開始了每個月一次以產區為主的威士忌品評。

從青少年時期啟蒙、逐步踏上味覺之旅的兩人，分別以巧克力與威士忌激盪出精彩的風味故事。像是鄭畬軒隻身前往製作巧克力技術最厲害的國家——法國，遂明白飲食與在地文化的密不可分，當飲食與文化結合，便能透過味蕾品嚐到最第一手的風土民情；Afra也如是藉由每一次的威士忌品飲體驗，記錄下不同地區、氣候、時間，如何與麥芽共舞出最美好的威士忌酒液滋味。

當「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」遇見「畬室極致法式巧克力」

而探尋風味之旅，也是一趟尋找這個世界語彙的過程。巧克力和威士忌一樣，蘊含著不同風土文化，具備多樣化的風味細節，所以鄭畬軒說：

「巧克力師與調酒師的工作是很像的，都是在既有的食材之中抽絲剝繭，去探索這些元素並激盪出不同的可能性，以熟練且獨到的技藝，創造出令人驚豔的一塊巧克力、令人回味無窮的一杯威士忌。」

無論是威士忌或是巧克力，創作者都必須掌握住某種風味的骨幹，接著在心中產生一股意象，並以日積月累的探索經驗，找出可以實踐意象的媒材，透過味道去展演創作想像，讓品嚐者得以心領神會每個滋味背後的豐富巧思。

來自台灣的巧克力主廚鄭畬軒，與來自蘇格蘭的首席調酒師Maureen Robinson，就這樣透過巧克力與威士忌的風味展演，在酒心巧克力的創作中，產生前所未有的交會。

「建議先品飲一口威士忌，再吃一口巧克力。」鄭畬軒與Afra細細品嚐兩種舌尖逸品，當威士忌搭配巧克力品飲，自是與純飲的體驗大不相同。令兩人驚豔的是，巧克力讓威士忌12年熟成的波本桶風味更明顯了，帶出香草、焦糖香氣；接著酒香與巧克力慢慢融合，再彼此交融襯托出更多的水果風味，最後是很悠長的可可尾韻。

蘇格登首席調酒師Maureen Robinson，以獨創的「三桶新工藝」打造蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，再創豐味高峰。

風味之旅再添新篇章——蘇格登「三桶新工藝」打造豐味之最

品嚐完巧克力的入口即化，巧克力主廚與品牌大使Afra再一同舉杯，細細品飲這支「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」。兩人以敏銳的嗅覺與味覺，感受到莓果、蜂蜜、香草、櫻桃、黑棗與紅蘋果皮等多層次的豐郁氣息，在柔順芳醇的口感之中，最後還帶有些許木質香氣點綴，精彩迷人。

「台灣人每年喝掉50％的蘇格登威士忌，這支『蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版』，可以說是蘇格登首席調酒師Maureen Robinson為了熱愛雪莉桶風味的台灣酩家，特地打造出的創新經典。」Afra說。

「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」作為蘇格登首席調酒師Maureen Robinson的大師化身之作，反映著調酒師自身沈穩內斂的性格，以及爐火純青的勾兌技藝。Maureen Robinson以女性纖細的嗅覺與味覺天賦、多年不曾間斷的探索，並考慮各地文化和飲食習慣，探索出人們會喜歡的威士忌風味，最後以獨創的「三桶新工藝」，將雙桶熟成完美勾兌，再以第三道的歐洲橡木訂製雪莉桶，提昇濃厚的雪莉口感，讓每一口威士忌都完美平衡、優雅迷人。

酒液入喉，巧克力主廚與品牌大使Afra都贊同蘇格登所言，「探索」是對完美不懈追求，超越現況發掘豐富可能；是與時間攜手探索，在不同製程與工藝間反覆嘗試，一點一滴淬湅豐富的風味層次。且讓探索之鑰致使生活靈感湧現，從而打造出「豐味之最」。

禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒