立院再審「跟蹤騷擾防治法」，最大爭議點「怎樣算是騷擾糾纏？」

去年台南馬籍女大生命案震驚各界，各界再次關注「跟蹤騷擾防制」該如何透過法規落實。事實上從2015年、第8屆國會就有立委提出，但因為屆期不連續，到現在未能完成修法。據研究統計，相關報案每年達7600多件，45.9%個案遭反覆持續騷擾時間達1年，24.9%個案時間長達3年，被糾纏者80%是女性。然而目前法規中公權力能介入的空間有限；朝野立委共提出15個版本，今（18）日進行初步討論，而最大的爭議就是「怎樣算是騷擾糾纏？」。

跟蹤、糾纏頻率難以明確定義

「怎樣算是跟蹤、怎樣算是騷擾、和性騷擾差別在哪？怎樣算糾纏？」這是目前最大的爭議點。行政單位擔心過於廣泛的定義範圍，會讓已經很吃緊的警力疲於奔命、相關的可能案件處理不完；但是如果定義十分明確具體，防治效果可能降低，「要達到這麼多條件才構成犯罪，法規定了等於有跟沒有一樣」，雙方都在擔憂實務面的法規落實有困難，但是考量點不同。

許多立委今天提出各式各樣的個案詢問內政部和警政署，假設立委遇到長達1年有人每天都站在研究室門前送花、在車上要求簽名，算不算騷擾？假如每天都傳簡訊，算不算騷擾？警政署長陳家欽表示，定義寬鬆不明確，警方確實會負擔比較多的勤務壓力。

日前內政部曾在2018年訂定《糾纏行為防制法》草案，將「糾纏行為」定義為行為人出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，「反覆或持續」跟蹤監視、盯哨、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為。

內政部次長陳宗彥表示，此次法案有4個重點原則，包括糾纏行為（跟蹤騷擾）犯罪化、聚焦性別暴力案類、補充現行法令不足、納入跨部會合作機制，另外會特別針對持續性、反覆性的狀況。

陳宗彥說明，世界各先進法治國家，是採犯罪化搭配司法介入（法院核發保護令）模式，而日本、丹麥採行政禁令先行模式，若違反該行政禁令，即屬犯罪行為，須由法院論罪科刑。另外聚焦性別暴力案類；防治性別暴力是立法初衷，也是社會輿論訴求，應集中防處能量在發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高的案類。而「性平三法」僅就肢體碰觸行為論處刑責、部分場域行政罰鍰僅及於機關或雇主等不足，應補足強化。

法務部則認為，「反覆、持續」的定義概念模糊影響刑罰認定，「是否要以反覆或持續作為要件需要再斟酌。假設只有一次兩次，但是他的跟蹤騷擾情節非常重大，是否要排除適用？」



民進黨立委羅美玲也提出，希望第一時間就能夠處理，可是現在卻定成1年內再次反覆，對同一特定對象才算。陳宗彥則回應，「立法就是希望可以及早介入、及時處理，避免被騷擾者長時間困擾。」

「跟蹤騷擾」和「性騷擾」一樣嗎？

依照內政部之前提出的草案，行為人需經《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》以及《性別工作平等法》，依法調查「成立性騷擾行為」，並且經裁罰、懲戒後，1年內持續對同一特定對象騷擾再犯，才可開罰3年以下有期徒刑或30萬元罰金。

這點也讓立委不滿，立委范雲就指出，不能因為騷擾對象以女性為主，就直接把跟蹤騷擾和性騷擾劃上等號，因為「性騷擾」的認定本身就有一定的門檻；像是打電話、送花或是小禮物、傳訊息這些都不可能被認定是「性騷擾行為」，但如果做多了、常常做，一樣可能會使人心生反感不快。而且認定性騷擾的調查時間需要2到3個月，因此不應該限縮在性騷擾行為。

要法院發「保護令」還是警察介入？公權力可以多大？

多個婦女團體日前曾提出，跟蹤騷擾防制法應具備三大核心要素，第一是預防性干預重於事後懲罰，第二是治安單位能即時介入嚇阻，也就是需設立警告命令制度，警察公權力早期介入防止憾事發生，第三則要有完整防制令內容。不過新草案拿掉警方「 警告命令制度」的權力，讓警察機關無法提早及時制止。

有立委的提案指出，警察機關核發「警告命令」後，得協助被糾纏者向法院簡易庭提出「緊急防制令」，法院應於24小時內裁定，法院核發「緊急防制令」後，「警告命令」失其效力。

不過司法院認為，這種作法可能會造成實務上「警告命令」功能萎縮而失其意義，法院也難以負荷大量案件，另外司法院也指出，被害人遭遇跟蹤騷擾行為，最即時的救濟，應該是由警察機關介入處理，而非直接向法院聲請防制令，因此立法上需要給警察「及時介入」的法源依據。

國民黨立委魯明哲表示，目前法規對跟蹤騷擾案件無法源依據，第一線執法人員想幫忙也幫不了，僅勉強可用《社會秩序維護法》、《性騷擾防治法》以及《家庭暴力防治法》，但都有其不足及限制。《社維法》僅裁罰3000元比超速還低，而《性騷擾防治法》僅能針對有具體性騷擾的事件做出處置；《家暴法》的對象僅限於親屬。因此訂定專法絕對有其必要，希望不要再拖延下去。

時代力量立委邱顯智則說明，目前的法規都是在事情發生後才採事後認定，欠缺對於行為的即時介入及事後保護令。立委王婉諭表示，近年來許多重大社會案件的加害者，其實早在動手之前就有尾隨、跟蹤或騷擾的情況，被害人也多曾到警察局尋求協助，卻礙於現有法規無法有處置；時力版本的草案將「被害人心生不安」或「影響日常生活」作為主觀要件，加上常見的跟蹤騷擾行為樣態為客觀要件來進行認定，建立完整的被害人保護措施。

陳宗彥說明，現行性平三法應該可以適當處理，但要更明確、強化，同時即時、及早介入，作為預防，而不是只有事後處理。目前朝野共提出15個版本草案，大多強調及早介入機制，以及對行為人的處遇機制，也涉及性平教育等。內政部表示涉及衛福部、教育部等跨部會討論，仍在蒐集各界意見。

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核稿編輯：翁世航