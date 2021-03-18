寮國龍坡邦水壩起步賣電生意，中國將掌握輸電網絡25年

人口約七百萬、多山且位處內陸的寮國，近年積極藉由湄公河水壩建設發展賣電給鄰國的生意，希望成為「東南亞的電池」。準備工作即將在七月完成的龍坡邦水壩，最近爭議頻生，包括因無法獨力建設，恐讓中國掌控輸電網路25年，以及建設過程引發破壞世界遺產、原居民補償金的爭議。

《永珍時報》報導，在龍坡邦省（Luang Prabang）湄公水力計畫建設的準備工作，進度已經達到80%，預計在今年7月完成。不過在正式開工前，尚需等待政府核准建設水壩。這項裝置容量達 1460 MW（百萬瓦）的湄公水力計畫，座落於龍坡邦市25公里外，以及位在越南的湄公河三角洲（Mekong Delta）2036公里外，在2027年商轉後，其產生的電力主要將賣給泰國和越南。

11公里的聯通道路以及橫跨湄公河、500公尺的橋樑，前者已經完成98%，後者則完成41％；三座臨時機場、115kV（千伏）和 22kV的兩條電纜、一座小型的發電站，則完成64%。另外，要給因水壩計劃建設放棄土地、財產的居民的補償金，已經有69%完成發放。主持計畫的官員，在上個月（2月）的前來訪查寮國國家發展前線（Lao Front for National Development）主席Xaysomphone Phomvihane會議中報告準備工作的進度。

2020年，湄公河委員會（Mekong River Commission,MRC）舉辦論壇讓寮國當局在投入建設前，對湄公河國家說明龍坡邦的建設，以及區域合作的規劃。該論壇討論水壩可能帶來的衝擊，也討論區域發展規劃2021年到2030年盆地發展計畫（ Basin Development Plan, BDP），希望可以預先商討應對湄公河盆地範圍的議題。該項目也預期帶來許多益處，包括促進投資、強化與湄公河委員會另外三個國家（泰國、越南和柬埔寨）的合作，增進彼此間訊息開放與共享。

《自由亞洲電台》報導，湄公河上大規模建設的龍坡邦水壩，建設資金估計達到30億美金（約851億新台幣），其中有581戶家庭共2285人須遷離故土，將影響寮國北部龍坡邦省和烏多姆塞省（Oudomxay）約20個村莊。龍坡邦水壩是預計建設在湄公河主流上11個水壩之一，也是寮國爭議性經濟策略的一環——透過賣電給鄰國，成為「東南亞的電池」。

《自由亞洲電台》報導，寮國政府和其與中國國營企業合作的Électricité du Laos Transmission Company Ltd. （EDLT）公司，已簽訂25年特許協議，允許該公司建設管理輸電網路，包括出口到鄰國的電力。EDLT公司去年（2020年）九月成立，由寮國國營企業Électricité du Laos和中國南方電網 (China Southern Power Grid）簽訂的持股協議，大部分股份由中國持有。寮國大力投注在湄公河水壩建設和成為「東南亞的電池」的願望，但EDLT控制電網，引起中國藉由寮國這場豪賭獲利的質疑。

「在這25年期間，EDLT將投資20億美金（約567億新台幣）建設、管理和控制寮國的輸電網路。期限過後，這生意將轉移給寮國政府。」一名能源和礦產部的官員則12日告訴記者，EDLT只會掌控高於230kV以上高伏特數的電網，Électricité du Laos仍會掌控低於230kV的電網。「基於近來經濟低迷和龐大債務，寮國政府沒有能力管理營運電網，所以決定允許給擁有資金、技術的中國來做。」

去年（2020年）九月《路透社》報導，這場交易批評為北京的債務陷阱外交（debt trap diplomacy），即策略性地從掙扎於債務的國家中策略性地得利，這是中國國家主席習近平全球一帶一路倡議的一環。中國是寮國最大的債權國，電力輸出是寮國建設項目的核心，寮國在建設水利設施上耗費鉅資，大多數是中國資助的。

根據2019年澳洲智庫洛伊國際政策研究所（ Lowy Institute）一份報告，寮國對中國的債務約是GDP的45%；根據中國官媒新華社引述國數據，中國投資寮國電力、交通和邊境經濟特區等計畫，已經投入超過100億美元（約2837億新台幣），是第二大投資國泰國的兩倍以上。

東京大學公共政策學院教授西沢利郎指出，「經濟上寮國越來越依賴中國是不可避免的。」和北京經濟上的關係也會強化政治連帶，寮國是中國在東協國家中在在南海議題上的得力夥伴。

文資、補償爭議

《自由亞洲電台》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）曾要求寮國做出影響評估，因為水壩所在之處臨近16世紀的皇城、已被認定為世界遺產（World Heritage）龍坡邦城。另外，寮國政府尚未完成和泰國與越南的水壩的電能採購協議 （Power purchase agreement），也引發對其財務可行性的質疑。

住在周邊地區的村民向自由亞洲電台表示，這座水壩很危險。「他們正在建設，水壩的準備工作現在已經是幾近完成的階段。看起來寮國政府是決心建設水壩，儘管這些所有存在的難題。」一位烏多姆塞省村民說，「當然我們很擔心，是否能收到公平的補償和安置，以及我們要去哪？我們不想離開，但沒有選擇，因為政府已經決定了。」

龍坡邦省的Houey Yor村將是受到水壩影響最劇烈的村落，一位居住在那裡的村民告訴《自由亞洲電台》的記者建設影響到他們的生活，「施工很緊張，日以繼夜。工人在清除、挖掘和爆破土石，我們根本不能入睡卻無處抱怨。」

Houey Yor村有些村民已經收到補償金，一名當地居民對金額不滿地說道，「三十戶家庭共失去三十公頃的土地，包括稻田、花園，他們收到大概5000萬寮幣（約新台幣1萬4873元），這遠非土地所值，但是他們必須接受因為不想引起任何麻煩。」

龍坡邦省能源與礦產局官員告訴《自由亞洲電台》補償金是公平的，「那三十戶人家收到的補償金是根據政府設下的資產標準、法律和比例。」該官員也說，「我們也不知道水壩何時會開始建設，因為我們不確定計畫何時可以被聯合國教科文組織批准，電能採購協議何時簽訂。如果兩者均無下文，我們所有建設都是白費。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒