法國電影《我愛你，你愛她，她愛他》：法律如何判斷誰是孩子的父親？

2021「法國金球獎」盧米埃獎最佳影片，由法國導演艾曼紐・莫芮執導的《我愛你，你愛她，她愛他》（Love Affair(s)），描述數對男女各自對愛情有不同的定義和態度，讓彼此的關係錯綜複雜，卻也各得其所。

原則總是敵不過奔放的情感

主角麥克辛一日起床後，身旁的女伴薇朵告訴麥克辛：「我們不能再這樣下去了，因為我結婚了，而且沒有共同利益的感情沒辦法長久」，措手不及的麥克辛離開薇朵，然後情不自禁地迷戀上薇朵的妹妹珊卓。雖然珊卓和麥克辛相處時很開心，但珊卓說自己並不喜歡麥克辛，更傷人的是珊卓後來還和麥克辛的好友，也是麥克辛苦戀時的傾訴對象卡斯伯在一起，兩人並邀請麥克辛和他們住進同一層公寓以幫助麥克辛節省開銷。

基於聲稱自己已經徹底放棄珊卓，麥克辛答應搬進新公寓和珊卓與卡斯伯一起生活。蜜月期過了之後珊卓和卡斯伯不時爭吵，卡斯伯更常常藉著到外地出差逃避珊卓，這段期間卡斯伯又邂逅了另一位佳人，麥克辛則在實質上和珊卓發展為同居男女朋友關係。背叛好友讓麥克辛懷抱著罪惡感，但隨即發現自己其實也同樣被背叛，難過的麥克辛決定離開這段關係，並到鄉間拜訪堂哥馮索瓦散心。

麥克辛抵達馮索瓦家時，馮索瓦正好臨時外出工作，留下懷有身孕的女友戴芬妮先接待陪伴麥克辛。麥克辛和戴芬妮分享自己一連串感情上遭遇，同時愛苗在兩人之間悄悄滋長。

麥克辛會不會再度捲入感情風暴呢？請大家到電影中找答案囉！

婚生推定與受胎時間

從台灣法律的角度來看，電影中大部分的角色沒有婚姻關係，基本上比較不會牽涉到法律問題，不過如果是有婚姻關係的女性與配偶以外之人發生性關係並懷孕的話，法律上會認定孩子的父親是丈夫還是小王呢？

民法（下同）第1062條

從子女出生日回溯第一百八十一日起至第三百零二日止，為受胎期間。

能證明受胎回溯在前項第一百八十一日以內或第三百零二日以前者，以其期間為受胎期間。 第1062條第1項

妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。

依據上述規定，需先從胎兒出生日判定受胎期間，如果受胎期間妻子仍有婚姻關係的話，所生子女就會被認定為婚生子女，也就是說子女法律上的父親就是妻子的配偶。

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那如果法律上的認定和事實不符怎麼辦呢？第1062條第2項另外規定得舉證證明正確受胎期間，以及第1063條第2項規定夫妻任一方或子女可以提起婚生否認之訴、舉證推翻婚生推定，以修正正確親屬關係。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航