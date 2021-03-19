柯文哲的「天然台」論述，能洗刷「兩岸一家親」的陰霾嗎？

文：江欣彥（成功大學政治經濟研究所博士，曾任勞動部機要秘書、立法院法案助理，現為自由作家，經營臉書粉專「心如石硯」）

日前在民眾黨中央委員春酒宴的場合，柯文哲主席刻意選擇於「天然臺」餐廳聚會，據此發表其「天然台」的構思，不啻為民眾黨的國家認同路線，奠下了軸線的基石。然而，有了「天然台」的新論述，是否就能擺脫既有「兩岸一家親」的刻板印象，乃至於進一步在藍綠統獨光譜當中，取得最大公約數的最適位置，顯然在看似概括融合的詞彙之下，猶有更細緻化的面相仍待克服。

對於「天然台」，柯文哲主席是這麼說的：「台灣自古就是移民社會，除了原住民，歷代都有移進來的人口，所以只要在這裡住久了，甚至在這出生、認同台灣，那就是台灣人，所以叫天然台。」

迥異於民進黨的「獨」、國民黨的「統」，係從歷史遺緒演進過程，衍生出國家認同的理路（如民進黨在有感於外來政權迫害，方凝聚出以台灣為主體的建國倡議；國民黨承繼著中華民國的道統，對統一始終沒有忘情），「天然台」聚焦的關鍵點，在於「移民」的舉措，不論先來後到，舉凡進入到台灣、願意在這片土地上打拼的人，當然就是認同台灣的「台灣人」，畢竟，又有哪個人不希望自己所在的地方繁榮富庶呢？

馬英九當年的「新台灣人」論述成功，「天然台」能有同樣的效果嗎？

以移民作為導向的「大熔爐」族群立論，的確存有某種說服力，但顯然這並非柯文哲主席所首創。回顧1998年台北市長扁馬對決，於選前造勢晚會中，李登輝總統作勢詢問馬英九「你是哪裡人？」，馬英九回答：「我是吃台灣米，喝台灣水長大的『新台灣人』。」，李登輝接著舉起馬英九的手，高喊「不分本省、外省，我們都是新台灣人。」讓「新台灣人」在彼時成為國家認同的顯學。

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比較兩者的異同，「新台灣人」與「天然台」皆是為了突破統獨壁壘分明的界線而來，在明知高牆難以倒下的前提下，改採迂迴戰術，透過「用腳投票」的論調，強調著「移民即認同」，藉此讓同在一片天空下生活的彼此，就地證成為整全性的族群，個體雖或仍存有統獨的歧見，但為求台灣發展的目的，希冀達致不分彼此的結果。

當年，「新台灣人」的說法，一舉讓馬英九擊潰施政滿意度甚高的阿扁市長；如今，同樣如法炮製的「天然台」，能否發揮同等功效，為民眾黨洗刷「兩岸一家親」的陰霾，甚或助其在2022、2024大選出奇制勝，坦白說，我個人是抱持較悲觀的態度。

悲觀的理由有二。

其一，當年「新台灣人」的訴求族群，係不放心外省菁英再度掌握政治要職的本省族群，為了說服國民黨內本土派的支持，李登輝總統才以和解的態度，給予馬英九肯認的光環；作為當時台灣本土勢力共主的李登輝，由他口中來赦免外省族群「賣台」的原罪，著實具有重量級的影響，這才讓論述發揮功效。

相反的，「天然台」所誕生的情境截然不同，其生成背景乃民眾黨期欲擺脫「小藍」、想著向淺綠光譜位移的急中生智，主要的受眾為傾向民進黨的民眾，惟可惜的是，柯文哲主席早已非昔日扁家醫師的獨派形象，眾人只記得「兩岸一家親」的發言，試問其所發表的族群融合論調，又如何能夠感動目標群眾呢？

其二，可以預期的，「天然台」勢必成為民眾黨接續大選的國家認同主張，戰略上相當明確，便是希冀放下統獨論辯激情，擱置箇中零和爭議，回歸到安身立命的發展著想，於國家認同軸線採取溫和路線的意圖可見一斑。

或許民眾黨所盤算的，是站穩統獨光譜的中線，據此囊括最廣泛中間選民的支持，就理性選擇的立論，儘管符合著最佳化的預期，但無奈的是，選舉，往往就不曾是理性的……無論是國民黨的「九二共識」，強調與中國往來才有未來的說法，抑或是民進黨現今最擅長操作的「芒果乾」，將一切失敗歸咎於中國，在在都顯示著，台灣所謂「中間選民」的投票意向，並非向中線趨近，而是各自在就近的光譜上，尋找得以喚醒激情的認同論述。

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民眾黨倘若從選舉理論的觀點，認為站穩中線便能確保不失，待選戰到了最終激化的時刻，無法慷慨激昂的溫和主張，反將成為支持潰散的敗筆。

有沒有可能，跳脫統獨來看「政治」這件事？

坦白說，我始終未能理解的是，民眾黨既然自許「以民眾為本」，為何會在政黨光譜的定位上，仍舊僵固在統獨的國家認同軸線中，力求突破呢？當既存的統獨認同早已根深蒂固，期欲連根刨除再行栽種，根本是緩不濟急。更況，民眾真的在乎甚麼「天然台」、「天然獨」麼？在眼下貧富差距日漸懸殊的時刻，何黨何派能夠將富者的資源，最大程度的分配給普羅大眾共享，誰就可能囊括更廣泛的選票。

在檯面上各政黨盡皆於「經濟公平軸線」站在發展光譜之際，民眾黨與其汲汲營營在「國家認同軸線」尋求突圍，倒不如選擇向左走，踏上台灣政黨未曾涉足的公平場域，以拓荒者之姿，為黨的發展闢建長久穩固的道路。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航