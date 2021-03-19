一圖看懂 Intel 十年磨一線，Thunderbolt 進化超方便

今年 2 月，Intel 舉辦了一場特別的慶生會，主角是剛滿 10 歲的 Thunderbolt。這 10 年來，Thunderbolt 不斷改良進化，讓傳輸速度越來越快，功能也更加強大。

我們近期才在「驚奇進化之旅：Thunderbolt 4 不斷跨界融合解決所有傳輸需求」這篇文章中說明 Thunderbolt 之父 Jason Ziller 如何在一次次技術更新中，解決使用外接裝置時遇到的需求，這次就讓我們進一步帶大家了解最新的 Thunderbolt 4 有什麼方便的功能。

Thunderbolt 4 一線搞定

Thunderbolt 4 繼承 Thunderbolt 3 的規格與特色，採用沒有方向性的 Type-C 端子，連接線的正反面都能插入，並且支援資料、畫面、雙向電力傳輸。只要靠一條線就可以滿足筆電的多種使用需求，使用上非常方便。

▲Thunderbolt 4 端子為無方向性設計，正反雙面都可插入。

首先 Thunderbolt 4 跟 USB 一樣可以作為雙向資料傳輸的介面，整體傳輸頻寬高達 40Gbps，不但能夠支援 PCI Express 3.0 x4 傳輸規範，也能夠相容 USB 裝置，簡單來說，就是可以用來連接各種鍵盤、滑鼠、外接硬碟等周邊裝置。

至於影音傳輸方面，Thunderbolt 4 可以同時輸出兩個 4K 解析度畫面，或是一個 5K 解析度畫面，讓筆電連接兩個外接螢幕；另外由於 Thunderbolt 4 的傳輸速度很快，所以也很適合搭配外接硬碟或是固態硬碟，帶來與內接硬碟相近的效能表現。對於創作者來說，很適合把筆電當作工作站，出外拍攝影音素材時，可以帶著筆電到處跑，回到辦公室可以馬上連接各種周邊裝置，瞬間提升工作生產力。

▲Thunderbolt 4 不但可以傳輸資料，也可以同時傳輸影像，提供理想的擴充底座解決方案。

Thunderbolt 4 還有個很特殊的功能，就是它能夠雙向傳輸電力，Thunderbolt 4 可以像 USB 一樣為各種周邊裝置提供電力，就像我們在使用外接硬碟的時候，不需要額外連接電源。

另一方面 Thunderbolt 4 也可以反過來幫電腦充電，在透過 Thunderbolt 4 連接其他裝置的時候，同時為電池補充電力，讓你隨時需要帶走筆電時，都能確保滿滿續航力。

筆電一秒變桌機

說了這麼多 Thunderbolt 4 的特色，不如也看看 Thunderbolt 4 的實際應用案例吧。

Thunderbolt 4 在影音輸出的情況，可以透過單一條傳輸線輸出兩組 4K 畫面，使用者只需準備對應的轉接器，就能輕鬆為筆電擴充兩個外接螢幕，擴大工作區域，帶來更大的生產力。

Thunderbolt 4 除了螢幕之外，也能用來連接外接硬碟或磁碟陣列等各種外接裝置，而且傳輸速度之高，十秒鐘就能傳完一小時 4K 超高畫質影片，對於專業的影音創作者來說，是個非常重要的特色。

在影片後段我們可以看到 Thunderbolt 4 擴充底座的介紹，完全發揮了 Thunderbolt 4 的各項特點。

過去我們想把筆電當成桌機使用，需要接上充電器、螢幕、鍵盤、滑鼠等裝置，若要增加額外儲存空間，還要再準備一顆外接硬碟。如同一圖看懂下方呈現的畫面，每次回到辦公室的位置上，要重複在筆電上插入至少 5 條線，連接手續較麻煩，在使用 Thunderbolt 4 擴充底座的情況下，使用者只需要將這些周邊設備事先接到擴充底座，帶著筆電回到座位時，僅使用一條 Thunderbolt 4 傳輸線連接筆電和擴充底座，一秒鐘就能完成連接手續，不但能使用所有外接裝置與螢幕，還能同時幫筆電充電，大大降低連接手續的複雜度。

▲透過 Thunderbolt 4 擴充底座可以方便管理所有外接裝置。

另外，如一圖看懂中上方所呈現的畫面，Thunderbolt 4 還有另一個特殊功能——「菊花鏈」的連接模式，可以像接龍一樣，不需要依賴集線器就能連接多個裝置。

舉例來說，Thunderbolt 螢幕上面可能會有兩組 Thunderbolt 端子，其中一組是連接至電腦的上行端子，另一個就是延伸連接其他裝置的下行端子，我們可以直接串接外接硬碟，這樣電腦就能同時使用螢幕與硬碟。

▲菊花鏈可以將多個 Thunderbolt 裝置連接在一起，不需透過集線器就可以同時使用所有裝置。

看到這裡，你是不是已經對 Thunderbolt 4 躍躍欲試？現在已經有越來越多電腦支援 Thunderbolt 4，Intel 也針對採用第 11 代 Core 處理器的筆電，推出 Evo 平台認證，除了對筆電的重量、電池續航力、效能表現、反應速度有所要求之外，也把 Thunderbolt 4 列為必要條件。

消費者在採購筆電的時候，只要認明機身上的 Evo 標章，不但能夠確保筆電有出色的效能與輕便、長效使用等特色，還能分辨筆電一定具有 Thunderbolt 4 功能，馬上就可體驗 Thunderbolt 4 的方便性。