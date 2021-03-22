憂鬱症最容易纏上哪種人？請留意這十大風險因子

造成憂鬱症的原因不只有一種，當人的個性、性別、生長環境、工作性質和壓力等各種因素重疊在一起的時候，才會讓人承受不住而發病。

1. 家族中有得過憂鬱症的人

研究顯示，基因與憂鬱症關係匪淺。哥倫比亞大學醫學中心的研究人員追蹤有三代的家庭連續20年以上，他們發現父母及祖父母都有憂鬱症的孩童中，有超過一半的孩童在還沒成為青少年之前，就被診斷出有精神方面的失調。這些父母與祖父母患有憂鬱症的孩童中，患有焦慮症的人數比預估一般人會罹患的人數多兩倍。

Photo Credit: 小鬱亂入

2. 女性

女性憂鬱症盛行率高於男性的原因不是單一因素，而是在整體社會、心理、生理多種條件互相交叉的結果。

對於憂鬱症病因研究顯示，女性憂鬱症的發作期較長、復發率較高、其他精神方面的併發症較多等，與女性社會角色的慢性壓力、心理調適難題有關。這並不代表女性具有性別決定的不良體質，而是反映女性在社會環境中所要扮演的角色多元且繁重，壓力來源更是多重，也缺乏適當的管道可以抒發、宣洩。

除此之外，女性憂鬱症盛行率高於男性的原因也有可能與男性在罹患憂鬱症時比較不願承認、不去尋求幫助有關；而醫生的性別偏見也可能導致女性較男性容易被診斷為憂鬱症患者。

女性還必須抵抗因生理上的天生差異所帶來的複雜狀況，特別是女性荷爾蒙容易變動的時期，罹患「專屬於女人的憂鬱症」的機會也比較大，如：經前憂鬱症、產後憂鬱症。

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3. 完美主義、責任感強的人

每個人都擁有自己獨特的人格特質，而人們的心理狀態也會受到人格特質所影響。

做事認真拼命、責任感強烈、很受周遭人信賴、有完美主義的人，從另一個角度來看這樣的人有較固執、不知通融的缺點。一般來說，這種人格特質類型的人很容易就會累積過多壓力，因此容易得憂鬱症。

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4. 陰暗濕冷的居住環境

居住在北方、天氣多陰雨天地區的人更有可能出現相關症狀。

「冬季憂鬱症」也叫做季節性情緒失調症（SAD），季節性情緒失調症是憂鬱症和躁鬱症的一種，有20%的患者會出現躁鬱症症狀。成因有很多，例如基因、賀爾蒙和環境都有影響。而居住在高緯度、多陰雨天氣候、冬季晝短夜長顯著地區的人是高危險族群。受季節性情緒失調症所影響的人，首先要找出自己情緒低潮的季節，在日常生活中便能略作調整，常見的方法為光照療法、食品補充劑和運動，若症狀惡化或出現尋短念頭，則需要就醫。

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5. 高壓工作者

有些工作因為需要面對時間緊迫、同儕的競爭激烈、工時長等環境，必須自行承擔較多的壓力和責任，或者壓力無法獲得適當的紓解，就比較有可能得憂鬱症。

一般來說，工作模式及類型屬於以下型態的工作者，較容易罹患憂鬱症。

有較多時間壓迫和人際競爭的工作。 需頻繁調動工作內容或地點的工作。 缺乏共同工作夥伴的工作環境、必須獨自承擔壓力者。 作息不正常的工作。

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6. 手機重度使用者

研究結果顯示，有憂鬱症狀者的手機使用率，是沒有憂鬱症狀者的三倍，前者平均每日使用手機的時間是68分鐘，後者則是17分鐘。

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7. 事件因素

沉重的壓力對憂鬱症發病的影響最大。

高壓或負面事件如人際煩惱、失戀、家庭失和、親人過世、離婚、失去健康、搬家、調職、失業或面臨財務危機等等，都是生活中會導致情緒低落、累積壓力事件，當環境長期無法改善，或是壓力無法排解時，便容易產生憂鬱症。

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8. 疾病因素

近年來，相關研究顯示，身體上的變化可能會伴隨心理的變化。像是中風、心臟病發作、癌症、 帕金森氏症和荷爾蒙失調等可能導致憂鬱症，使患者變得冷漠，不再關心自己的生理需求，進而延長了康復期。

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9. 酗酒

過去研究人員認為憂鬱症患者藉由酒精來抒解憂鬱症的低潮。但新的研究顯示，約有30％的重度憂鬱症患者有酗酒與藥物濫用情形。

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10. 抽菸

除了酒精和藥物濫用之外，研究也顯示，相較沒有憂鬱症的人，憂鬱症患者對尼古丁上癮的機率高兩倍。

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本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航