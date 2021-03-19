新版《工輔法》一週年：163家違規工廠僅拆四家，環團批政府「即報即拆」跳票

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

新版《工廠管理輔導法》（工輔法）上路即將滿一周年，政府當初宣告「新增未登記工廠即報即拆」，但施行成效似乎沒有獲得民間的肯定。環團今（16）日召開記者會，指出該法上路一年來，依《工輔法》拆除的農地違規工廠僅有4家，效率低落。環團認為，問題出在經濟部、農委會等各部會互踢皮球，呼籲行政院領頭協調跨部會合作，實踐「即報即拆」承諾。

《工輔法》修法一年，163家違規工廠僅拆4家

為了解決農地違規工廠叢生亂象，2019年6月《工廠管理輔導法》在立院三讀修正通過，並於2020年3月20日正式上路，政府當時宣示，以2016年5月20日為界線，在此之前既存的低污染工廠將輔導其取得特定工廠登記，而既存的高污染工廠則輔導遷廠或轉型。在2016年5月20日之後新建的未登記工廠則「即報即拆」，由地方政府拆除，若地方不作為，中央將介入停止供水、供電。

地球公民基金會研究員蔡佳昇表示，農委會2017年農地資源盤查有1萬3859公頃的平地農業用地遭到疑似工廠占用，然而，2019年最新的盤查竟成長到1萬8417公頃，短短兩年新增4558公頃。

新版《工輔法》實施將滿一周年，根據經濟部統計資料，截至今年3月1日，全台共有163家經官方勘查認定屬於新增的未登記工廠，其中以新北、桃園、台中及彰化等地數量最多。而當中依法拆除的工廠數量僅有四家，此外共14家工廠被停止供水供電、73家被勒令停工，剩餘的則是53家已停工、19家仍在陳述意見中。

環團籲政院跨部會建立SOP，執行「即報即拆」

地球公民基金會質疑，政府並未兌現拆除未登記工廠的諾言。蔡佳昇指出，自去年3月地球公民基金會與台灣零時政府（g0v.tw）共同開發線上「農地工廠回報系統」，一年來民眾檢舉近500家的農地新增工廠，也協助民眾檢舉了240家，結果僅有七家工廠依違反《建築法》等規定拆除。

蔡佳昇批評，一年下來，依《工輔法》拆除的只有四家，「這效率是何等的低落。」地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，目前無法單靠經濟部或地方政府解決違規工廠問題，處理農地違規工廠問題不應只靠單一部會，更不應把拆除責任都推給地方政府，行政院應拿出對策，組成跨部會的「新增農地違章拆除」專案小組，透過橫向溝通整合資源，有效率執行「即報即拆」，立即為農地流失止血。

蔡佳昇批評違章工廠拆除效率低落 | 李蘇竣攝

此外，中央、地方應建立一致的法規，讓違規者自行負擔拆除費用，避免地方政府因資金短缺而延宕拆除作業。

蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀表示，2017年農委會主導跨部會的行動平台，透過內政部圖資變異點進行盤查，列出各地新增建違章工廠清單，同年公布的17家拆除名單，直到2019年才全數拆除，而原訂2018年要公布第二波拆除名單，經過4年仍未公布。

郭鴻儀呼籲，政府善用「工廠管理輔導會報」等跨部會機制，確保跨部會之間資訊的對齊，協助地方政府解決人力、經費及資源有限問題，建立中央、地方聯合拆除農地違章SOP。

環團召開「工輔法一周年」記者會，呼籲行政院組成跨部會小組，加速違規農地工廠拆除進度 | 李蘇竣攝

違章工廠不減反增，環團：農地非農用就是違法

經濟部以斷水斷電為遏止新增農地工廠的手段，業者若要在農業用地申請接水、接電，必須提出目的事業主管機關核可文件，沒有核可文件者，台水及台電將拒絕受理。對於已申請用電戶，如有違規轉供情形，經濟部將通知限期改善，並請台電公司裝設AMI智慧電表，藉由遠端監控是否有自行復工等違規狀況。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英指出，農地至今仍不斷「冒出」鐵皮屋工廠，就算農地工廠被檢舉了，只要政府認定其沒有製造加工事實，就不屬於工廠，不會被勒令停工、斷水斷電。蔡佳昇也說，地球公民基金會平均每個月要協助民眾檢舉25家違規工廠，但各地方政府常常回覆表示，工廠沒有加工製造事實、未達工廠認定標準就無法可罰。

施月英舉例，彰化有一家遭檢舉的農地塑膠工廠在勒令停工後搬遷他處，但原建築不但沒被拆除，也沒有斷水斷電，難保業者不會偷偷復工；另一間工廠面積約7500平方公尺，裡面放置數部生產機台，約有20位工作人員正在組裝、包裝，但政府卻認定沒有製造加工事實，不屬於工廠。她強調，只要農地非農用的建物就是違法，籲請行政院統合各部會，將違法建物盡速拆除，不該默許鐵皮工廠繼續留在農地。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航