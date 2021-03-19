Clubhouse新型態公眾外交：北歐社群上最火紅的三個「房間」是什麼？

文：郭信求（台灣數位外交協會歐洲媒體專員）

主打採邀請制、以聲音為主的新型態社群平台Clubhouse，近來在全球創下超高討論度，短時間內吸引各領域名人、意見領袖投入「開房」。而該平台所形成的新興網路社群，也讓Clubhouse成為新型態公眾外交的實踐之處。

與他國建立「信任」與「連結」是實踐公眾外交時最重要的兩大基礎，正因如此，想要有效實踐公眾外交，得先深入了解他國社會型態、社會重要議題以及輿論偏好，進而才能與他國建立連結，創造信任感。

而Clubhouse打破Podcast等聲音社群，僅能由聽眾單向吸收資訊的障礙，提供一間間「房間」，聚集「喜歡運用社交平台發表」的族群，形成一個個雙向密切交流的社群網絡，有效縮減普羅大眾與名人、意見領袖之間的距離，更使Clubhouse成為加速了解他國議題、產生連結的新興社群平台。

在運用Clubhouse進行新型態公眾外交時，筆者為什麼選擇以北歐作為首要觀測地區呢？主要原因在於，「在挪台灣人國籍正名運動」去（2020）年11月遭挪威最高法院駁回，促使此案今（2021）年將前進位於法國史特拉斯堡的歐洲人權法院，預計在歐洲發起一場為台灣人人權發聲的倡議行動，期望台灣議題能在歐洲引起更多討論。

因此，在那之前，與挪威、北歐國家的連結建立、社會輿論研究社會輿論就顯得相當重要，而Clubhouse正好成為了蒐集他國輿論的重要管道之一。

北歐Clubhouse上最火紅的「房間」是什麼？

目前在北歐社群上，討論度最高、人數最多的前三名「房間」是斯堪地那維亞房（The Scandanavian Room）、桑拿俱樂部（The Sauna Club）、挪威行銷房（Markedsføring Norge）。

斯堪地那維亞房（The Scandanavian Room）：用瑞典文大談生活

狹義的斯堪地那維亞是指歐洲大陸北邊的丹麥、瑞典以及挪威王國，三國在歷史、文化、語言相似度高。而廣義的斯堪地那維亞則包含了芬蘭、冰島、法羅群島以及奧蘭自治區。

在這裡，大家主要會聊斯堪地那維亞地區的文化、流行、娛樂等主題，內容相當豐富。若你想練習瑞典文或跟瑞典朋友聊天，你也可以自行在斯堪地那維亞房下面開設新房間，試著一邊練習瑞典文，一邊和北歐人聊聊台灣議題。

桑拿俱樂部（The Sauna Club）：學芬蘭語好去處

在桑拿俱樂部裡，大家談論的議題很廣，包括芬蘭文化、芬蘭新創、斯堪地那維亞半島等主題。筆者曾進入一間由住在芬蘭的維吾爾人所開設的芬蘭語教學房，該房每週固定時間開房，提供所有想學芬蘭語的人一個開放的學習管道，能免費聽芬蘭語、說芬蘭語。

挪威行銷房（Markedsføring Norge）：挪威行銷、新創人脈連結網

據筆者觀察，挪威社群目前在Clubhouse上談論的主題多圍繞在新創、行銷、放鬆身心、閒聊、時事、新聞倫理等主題。其中，值得注意的是，在新創、行銷房裡可以聽到許多年輕有為的創業家談話，世界經濟論壇（World Economic Forum）所屬的奧斯陸新創基地負責人Javad Mushtaq就是其中一員。

由於房裡的聽眾多由各產業公司的創辦人、高階主管所組成，因此若在房內遇到具有合作潛力的對象，聽眾也可以透過Clubhouse，進一步連結到對方的Instagram或是Twitter，洽談更多合作可能。你若是想建立業界人脈或是尋找跨界合作，這裡將會是個非常好的人脈媒合場所。

另外，在挪威新創房裡，由於每個人在新創圈的資歷深淺不一，許多新創菜鳥也會在這尋求資深創業者的建議，並藉此調整自身公司的經營模式及方向。

北歐還有什麼有趣的「房間」呢？

挪威種族歧視房：黑人女性的捲髮與異國情調的辯證

筆者在觀測時，意外發現有間挪威房在談論種族歧視議題，房內講者們正對於「黑人女性的捲髮」進行激烈辯論。而辯論的爭點來自於，許多人出於好奇，經常會想觸碰黑人女性的捲髮，而這樣的行為究竟是種族主義的表現，還是單純對異國文化的好奇，引起聽眾與講者激烈的來回辯證，這正也反映出挪威社會對於種族議題長期的討論與反思。

挪威週一激勵日房＆在家工作夥伴：疫情下，互相遠距取暖

在台灣的大家可能很難想像國外的疫情是如何，目前在大部分國家，多數人們無法實體辦公，所有需要與人面對面的溝通，都須以數位方式替代。「激勵房」在這種情況下誕生，提供大家一個空間，讓在家遠端工作的人，能透過Clubhouse互相鼓勵。

在房裡，主持人通常會先分享自己當週的規劃是什麼，接著邀請觀眾上來分享自己一週的規劃，偶爾也會分享在家工作的經驗談、如何面對在家工作突發狀況，以及面對防疫措施無法出門的心窘境。

瑞典笑話房「Singelsklubben：Kahoot」

在瑞典社群上，筆者還發現一個有趣的房間叫作「Singelsklubben：Kahoot」，主持人跟講者皆是瑞典喜劇圈的人，房內談論的內容也都跟喜劇、笑話、娛樂有關。

筆者觀察到，這種房間出現的時間很不固定，房間有時候也沒有名字，但其中的主持人多是相關產業的社群影響者（influencer）以及喜劇演員，而且觀眾數量還比其瑞典社群的房間高出滿多。因此，筆者推測，這類房間能有如此多的觀眾，應該是講者在其自身的其他社群平台上有宣傳，並成功將粉絲從其他平台引導至Clubhouse。

瑞典早安新聞房：與Breakit早安新聞（God Morgon med Breakit）總編輯聊時事

筆者還在瑞典社群發現，一間在談新聞倫理及時事的房間，每天固定「開房」30分鐘。在台灣時間每天下午3:15 曾獲瑞典年度新聞獎的網路新聞網站Break.it共同創辦人，會在房裡與大家聊時事。

有時，瑞典大報Expressen的前總編輯Thomas Mattsson也會上來和大家一起聊時事議題，日前他就在房裡與觀眾聊臉書與澳洲政府間的付費內容攻防戰。

北歐Clubhouse推薦追蹤帳號

如果讀者對北歐國家有興趣，歡迎追蹤上述提到的俱樂部。此外，筆者這裡也推薦幾個有趣的帳號，歡迎大家追蹤。

瑞典大報之一Expressen的前總編輯，對新聞、時事有興趣的歡迎追蹤。

Breakit.se共同創辦人及報導者，對新聞、時事有興趣的歡迎追蹤。

挪威政黨Venstre前主席，可以聽挪威有聲量的政治人物聊各式主題，會是一個滿有趣的體驗。

擅長寫冷門、弱勢議題的線上新聞網Blankspot共同創辦人，對冷門、弱勢、國際新聞有興趣的人，歡迎追蹤，相信有很多你之前完全沒聽過的故事。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航