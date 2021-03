崩潰、完蛋、死定了、分身乏術⋯⋯上班族不可不知的英文片語

每天早上上班、晚上加班,總是睡不飽,行事曆上無止盡的待辦事項讓你快崩潰,職場上要怎麼用英文表達崩潰的狀態呢?

1. 「崩潰」 go/fall to pieces

情緒崩潰是很多上班族或多或少都會遇到的問題,無論是堆積如山的工作還是同事太雷,一直拖累團隊的進度。這種情況下,你就可以用falling to pieces來表達心累、快要崩潰的狀態。

Sam is falling to pieces due to excessive assignments at work. Sam由於被指派的工作太多,已經要情緒崩潰了。

Excessive在這裡有「過多」的意思,如excessive alcohol consumption(酒精飲用過量)。

除了fall to pieces之外,另一個常見說法是go to pieces。

Our team went to pieces during a meeting when the manager moved the project deadline forward. 在會議上得知經理把專案期限提前後,我們團隊全都崩潰了!

這裡move the deadline是「更改截止日期」的意思,若在move後面加上forward或up,可以表示將截止日期「提前」,「延後」則是move back。

2. 分身乏術 have a lot on one’s plate

相信許多上班族對工作量分配不均的狀況已經見怪不怪,但真的做不完一定要跟上級反應,不然累死自己得不償失啊!

如果要用英文表達自己已經分身乏術,沒辦法再做更多事情的時候,可以說I have a lot on my plate.。有時為了要加強語氣表示真的不能再接更多工作,就可以補上already,變成I already have a lot on my plate.

Jane already has a lot on her plate, so she can’t take on any extra shifts this week. Jane已經分身乏術了,所以她這週沒辦法再值更多班了。

另一個表達分身乏術的說法為be swamped,表示「忙翻天了」。

John is completely swamped with work this week. 約翰這週的工作讓他忙翻了。

3. 失敗、完蛋 bite the dust

這個習語字面上看來是「咬土」,但它真正的意思可跟吃土完全無關喔!這個說法源自美國建國之初,許多勇士因為歷經許多戰爭而捐軀,延伸為「陣亡、戰死沙場」的意思。運用在職場英文上,則帶有「失敗」的意思。

When his business bit the dust, he had to sell everything to pay off his debt. 他的事業失敗後,他只能變賣所有家產來還債。

4. 身陷麻煩 be in deep trouble

人非聖賢,孰能無過?工作上出錯在所難免。當你未在期限內完成主管交辦事項或是因為不細心導致疏失,認為自己可能惹麻煩了,就可以用I’m in deep trouble. 來表示「麻煩大了」、「我死定了」。

Jack knows he’s in deep trouble because he missed the deadline for his sales report. Jack知道他麻煩大了,因為他錯過繳交業務報告的期限。

有時候同事之間也可以跟彼此說You’re in deep trouble! 也就是我們常用的「你死定了」的意思。

A: Oh, no! I forgot to send the manager my 2021 marketing plan.

B: You’re in deep trouble! She reminded you several times this week. A:不!我忘記把 2021行銷計畫寄給經理了。

B:你死定了!她這週提醒你好幾次了。

