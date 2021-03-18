東奧創意總監提議渡邊直美扮「奧林pig」，內部強烈反彈今請辭獲准

（中央社）東京奧運開幕式負責人佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，當「奧林pig」。東奧組委會主席橋本聖子今（18）天說，對此感到震驚、不能允許，她並宣布佐佐木請辭獲准。

日媒《週刊文春》昨（17）天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。

橋本聖子：組委會正推動性平重要措施，同意佐佐木請辭

佐佐木今天凌晨透過東京奧運暨帕運組織委員會發表道歉聲明，並表達辭意。

《日本放送協會》（NHK）、《Daliy Sports》報導，橋本聖子今天召開記者會表示，她感到非常震驚，侮辱別人的外表非常不適當，這種事是絕對不能允許的。

橋本說，佐佐木已向她說明此事經過並請辭開幕式創意執行總監，目前組委會正推動性別平等的重要措施，決定同意佐佐木請辭。

渡邊直美：我對自己體型感到很幸福，未來也將如同既往

（中央社）東京奧運開幕式負責人佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音。渡邊直美今回應，對自己體型感到幸福，盼未來繼續表現出「渡邊直美」。

日本《SPORTS報知》報導，渡邊直美今天透過經紀公司吉本興業的網站對此事發表聲明。

渡邊在聲明中表示，去年曾接到東奧開幕式的演出邀約，但東奧因疫情延期，開幕式邀約也一度取消，之後她就沒有再接獲相關訊息。昨天的報導與她一開始得知的演出內容不同，她感到很驚訝。

她說，她的確體型龐大，也是在深切理解會被揶揄外表的情況下而獲得工作。

渡邊說：「事實上，我對自己體型感到很幸福，因此未來也將如同既往，不會拘泥於肥胖體型，希望以呈現出『渡邊直美』來進行表演。」

但是她也希望這個世界能夠尊重大家的個性與想法，互相肯定，變得快樂與充實。

日媒《週刊文春》昨天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的渡邊直美扮豬，遭內部強烈反對而撤回。

報導曝光後，佐佐木今天表示他將會辭職，坦承自己想法和言論表達非常不當，誠摯地向渡邊和對這類內容感到不舒服的人道歉。

渡邊直美今年33歲，1987年10月23日出生，身高158公分、體重107公斤，父親是日本人，母親是台灣人。

渡邊2007年模仿美國女歌手碧昂絲走紅，2014年前往美國留學後，在美國的活動增多，規劃今年4月起正式轉往美國發展。她的IG粉絲超過930萬人，是擁有最多粉絲的日本人IG使用者。

坦承對渡邊直美是「一大侮辱」，開幕式負責人：我打從心底感到懊悔

籌劃東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏昨天被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，消息一出引發譁然。佐佐木宏今天表示他將會辭職。

《路透社》報導，創意執行總監佐佐木宏今晨在透過東奧主辦單位發出的聲明中說，他的想法和言論表達非常不當，「在此誠摯向她和對這類內容感到不舒服的人道歉」。

《法新社》提到，佐佐木宏坦承他的點子對渡邊直美是一大侮辱，「我打從心底感到懊悔」。

佐佐木宏說，他昨晚已與東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子談過並表明辭意，且說現在將會正式提出辭呈。

東奧組委會今天稍後已就此事召開記者會。

日媒《週刊文春》昨天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。

佐佐木宏今年66歲，是大型廣告公司電通出身的廣告創作者，曾發想出以白色柴犬作為主角的軟體銀行（SoftBank）知名手機廣告「白戶家」系列等。

東奧開閉幕式原本由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任首席創意執行總監，率領團隊籌劃，但東奧因疫情延期，為簡化開閉幕式，去年12月東京奧運與帕運大會組織委員會宣布原團隊解散，開閉幕式由佐佐木宏接手全權籌畫。

《週刊文春》取得截圖，佐佐木在去年3月5日，於負責東奧開幕式的成員群組中提案，他寫道，「（豬的表情符號）＝渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig＝渡邊直美」等語。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航