《Begin Again》：音樂情愛之外，暗藏叛逆的反傳統敘事

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

愛爾蘭導演兼音樂人John Carney才華洋溢,出道不久已在愛爾蘭成名,2007年更以低成本小品電影《Once》,如詩的故事,打動了全世界,奧斯卡原創音樂,觀者聽得falling slowly。

《Begin Again》,2013年的音樂電影,若是看過舊作,不難找出兩者的相似。男女主角,同是情場失意,喜愛音樂,彼此互相扶持,拯救對方,一圓夢想。

有趣的是,前作是導演尚未蜚聲國際,《Once》鏡頭、劇本偶見的「破綻」、「粗糙」,缺陷反見真誠。後作則敘事更為成熟,音樂更為多變,並非一味照抄前作,關注的不止「情」,更反思了商業文化。

《Begin Again》敘事靈活,鏡頭迷人。失意男女於酒吧相聚,原是多麼老舊陳套的劇情,像《A Star Is Born》一樣,用了千百次的橋段,導演卻能化腐朽為神奇,拍下極美的一幕詩意。

由他們酒吧相遇那刻,電影倒敘兩人之前的故事。失戀的女生,失業的男人,以音樂相知,女主角自彈自唱,幾無反應,只有一人真正聆聽。明明沒有人伴奏,但配樂依然響起,男主角笑著享受,知音難求。

雖說酒吧相聚老套,卻是順理成章,難怪每部音樂電影似乎都離不開此地。皆因音樂營造了「音景」(sonoric landspcape),建立情感社群,人群聚集在一起,對音樂有共同反應,分享了彼此的情思。酒和黑夜,酒吧本是城市中陌生人相遇的地方。

好的音樂電影,以歌抒情,配合劇情進展、人物成長,只是基本。John Carney擅用都市景觀,高明地結合情、景、樂三者,聽著音樂行走大街小巷,我們都曾經驗過的現代生活。

“That’s what I love about music.“

“What?“

“One of the most banal scenes is suddenly invested with so much meaning, you know?All these banalities, they’re suddenly turned into these…these beautiful, effervescent pearls.”