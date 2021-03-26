《只願在有你的光景裡慢慢老去》：相愛不會讓一切變簡單，更多時候是複雜而艱難

文：愛莉兒小姐

另一種相愛的可能

二○一九年秋末，我和貝尼先生在一起了。

妳好壞。也許離別早已在妳心裡排演了無數次，而對我來說一切發生的太突然，快到我措手不及，從沒想過哪次見面會是最後一次，根本沒做任何準備，今天起床我真的好怕，好怕妳從我的生命中完全消失，但我知道這陣子妳肯定也不好受，辛苦了。

現在的我滿是遺憾，離別前的這段時光是三個月來最不快樂的，能不能讓我任性一次，再給我們一些時間，一起追夕陽、看星星，自在的相處，不為了離別，只想著當下？但如果妳覺得不妥，那會讓我們更複雜，又或者停在此刻是最美好的，那我會尊重妳。

但無論如何，請妳答應我，不要讓我們之間的連結完全斷了，哪天要找小貝時，我還在這。

說好離開的隔天，他便傳來這些訊息。

「那你先匯六千塊來。」過了不久，我開玩笑地答道。

「什麼意思？」

「就是還剩下的六千塊！」

「我知道啊，但什麼意思？」

「Yes, I do 的意思！」

我們戀愛了。這是一場無論如何都不會有結果的愛情，只是當愛走到我們面前，我們並不介意，也不打算逃跑。

我們第一次的約會在夜市，至今我都不知道當時他為什麼不牽我的手。於我而言，我們相戀的開始是十分羞澀的。即便不是第一次戀愛，但和眼前的這個人，卻是第一次。

送我到家門口的時候，我彆扭地說：「你都騙我！」「什麼我騙妳？我騙妳什麼了？」他慌張地問道。

「你之前說，說如果再次見面的話，你會抱我。」我無理取鬧地抱怨著，他卻絲毫不在意，只把我抓進他的懷中，戲謔地說：「我有說過這種話嗎？」

「你就是有說，在電話裡。你說如果再見面的話，你會抱我。我問你什麼意思，你說見到我很開心的意思……」我想若有繞口令的比賽，我應該能得名，題目是：你為什麼不抱我。

「現在不是在抱了嗎？」他輕聲地說。

「你是不是喜歡我呀？」

「我沒有不喜歡妳呀。」

「你回答我！」

「我喜歡妳。」他將我緊緊抱在懷中，以氣音告訴我，他喜歡我。

空氣好像瞬間凝結了。

我凝視著他的雙眸、高挺的鼻子，還有小巧的唇。我們對視，他吻了我的額頭、我的髮絲，我踮起腳，往他的唇上輕輕地碰了一下，像是回應他的吻，然後他矇住我的雙眼和鼻子，吻了我的雙唇。

那之後我們一起過上一些平凡的日子，這些日子其實不多，但我想他當時一定沒有聽見我心跳的聲音。

像是我從洗手間走出來的時候，他牽起我的手，往我的手背親了一下；像是某次我感冒了，搭乘手扶梯的時候，他盯了我好長一段時間，然後往我的口罩親了一下；像是一見到他的時候，他摟著我的腰，我也摟著他的，走著走著，他突然停了下來，拉我到路旁擁抱；像是陪我等車的時候，他說再見，然後往我的臉頰親了一下，我望向他，他貼近我的耳邊輕聲地說：「我愛妳」；像是我們在草叢裡漫步，他作勢要親我，我說不行，他會感冒。他將我的口罩摘了下來，低聲地說：「沒關係。」然後吻了上來。

我們的唇還未分開的時候，我擔心地向他問道：「這樣你感冒的話怎麼辦？」

「那也沒辦法。」他小聲地說。「都親成這樣了。」然後他的唇再一次地靠近了我的雙唇。

老實說，我從來沒有想過，自己會這樣地喜歡一個人噢。有幾次我和他巧合地穿著一樣的衣服，兩個人在餐廳裡聽到屬於我們的歌的時候，我們相互呼喊對方，然後相視而笑。即使不開口，彼此也明白，我們想的是同一件事。

還有幾次，當我走在斑馬線對面，總是一眼就能認出他，故作鎮定的神情，也絲毫無法掩飾想朝他跑過去的心跳，然後緊抱著彼此，好久好久。

「我覺得現在好幸福。」他揹著我回家時，我默默地說著。

「不好嗎？」他問道。

「太好了，所以想一直記得。我怕我習慣了這樣的美好，就把它當作理所應當，所以我要這樣一一細數、不斷地複習你的好。」

「妳說的喔。」

「嗯嗯，打勾勾。」我沒有向他開口，以後就算分開了，我也會記得他的好。

我知道所有事物都有期限，他的好也可能有期限，我盡量不去想太遙遠的事，此刻我想要愛他，我便要用一切來珍惜他。只是我們的日子彷彿見不得光，貝尼先生其實如他所說，日常非常忙碌，我並不存在於他的生活裡。

生活畢竟不是童話故事。我花了好長一段時間才真正明白到這一點，正如所有的愛情故事都會面臨的爭吵、冷戰甚至分離，我們也沒能倖免。縱使彼此都明白，這段戀情的開始本就不容易，但更多時候比起相愛，更多的是現實、是自尊心。

相愛原來並不會讓一切變得簡單，更多時候讓一切都變得複雜而艱難了。

我曾想把我們相遇到分開的過程一一寫下來，可是我發現我做不到。因為說不清那些改變是為什麼、是什麼時候改變的，回憶太像一把雙面刃，曾美好得無與倫比，在現實面前，卻能輕易而銳利地刺傷彼此。

一個月、兩個月，甚至是一年都好，最終我們還是分開了。分手那天，我們牽著手在巷口散步，終究沒能把這條路走成一輩子。

「妳知道妳是我交過的女朋友當中，唯一說過那麼多心裡話的人。」

「那你後悔嗎？」假如他提早知道，這是我們相愛的結局，他還會和我相愛嗎？

「感覺停留在那時候是最美好的。」他答道。

他說的話總是對的，因為太過於正確，偶而我希望他認輸，我也想贏一次。可是算了，若是輸給他，我心甘情願。

假如那年貝尼先生做過最瘋狂的事，是匯了一萬塊給名字是誰都不知道的人，只為了更長久的聯繫；那麼我做過最癡情的事，便是寫了一封遲到兩年的情書，是在無數個夜裡獨自想念著他，即使是在再沒有他消息的日常，即便是在再也見不著他的日子裡。

想來諷刺，有時候能加以保留愛、使愛恆久不變的，竟只有高唱離別這首輓歌了。只是人們都是這麼來去的，會有新的人汰換掉我的，但就像我們曾說過的那樣，心裡的某個位置，一定會存有彼此的影子，會在某些時刻突然想起，然後緬懷，再回到屬於自己的人生。

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書籍介紹

本文摘錄自《只願在有你的光景裡慢慢老去》，時報文化出版

作者：愛莉兒小姐

那些最浪漫的戀人絮語，終將成為最深沉的私語呢喃。

但我始終堅信，只要曾在斑斕的愛裡許過⼀次永恆，

那些光亮的瞬間，就能與我們共度餘生。

備受矚目新生代創作者愛莉兒小姐 初試啼聲之作！

│縱使失去了你，但我仍想保有那些燦爛│

「即使未來，我變得蒼老，因年邁而長出紋路的臉孔可能不如我們初見的模樣，身體也會始終記得那是曾被你輕捧過的臉頰，提醒那些燦爛的日子，將永遠永遠一如當初。」

│我們如此不同，卻又如此靠近│

「海的另一邊是陸地，屬性不同，卻仍能緊密相連。人與人之間也是，彼此身上的缺口都不同，理解以後仍能擁抱對方。」

│每個人都是故事的載體│

「故事是一個人最重要的信物之一，人們帶著自己的故事向他人核對，確認彼此能夠讀懂對方，就能一起寫故事，因此所有故事都是獨立又連續的章節。當我們被讀懂，流下的眼淚便會浸濕書本，只有在那時候，人們心裡的旺洋，才會有海鷗和海豚出現。」

│因為你，我的日子百轉千迴│

「我所鍾愛的日子裡面，藏滿了無數人的臉孔，一些好過的，最終碎裂的，一些曾光芒萬丈，最終以悲傷作結的。有的成為了傷痕，有的化為了灰燼，還有些始終都是秘密。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航