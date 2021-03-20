【圖輯】在伊拉克沙漠挖松露：只要小心別挖到地雷，就能找到「主的祝福」

「在這裡，松露是主的祝福！」札赫拉・布海爾（Zahra Buheir）小心翼翼地從沙土中挖出一塊沙漠松露，並用長滿老繭的手，將其展示出來。

這位72歲的老人說：「雨來了，伴隨著雷聲，然後松露會因為雨水沖刷而露出表面。」

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面對伊拉克南部沙漠的惡劣天氣，以及戰爭留下的地雷，布海爾和她的七口之家，花了數週時間尋找季節性的沙漠松露鐵飛茲（Terfezia），這些松露為他們世世代代提供了收入。

今（2021）年，伊拉克沙漠松露以每公斤不超過7美元的價格，吸引著各方採集者。這種沙漠松露比更為罕見的歐洲同類松露便宜得多，每公斤歐洲松露可能要花費數百美元，甚至更多。

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但是隨著伊拉克近幾年的經濟危機，這種產於當地的便宜松露，對布海爾和她的家人是一個很大的幫助。

今年雨季來得晚，布海爾一天只能找到大約一公斤的松露，只有她在豐收年份挖到的十分之一。

布海爾的孫女，5歲的里亞姆（Riyam），赤手空拳翻石頭、戳土，跟著父母一起學習做生意和在沙漠生活的方式。

「如果沒有工作，松露就是收入來源。我們在這裡很開心。」里亞姆的父親莫森・法爾漢（Mohsen Farhan）說。他很珍惜能在沙漠裡的帳篷，和家人一起度過幾個星期的時光。

法爾漢｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

如今，不僅要學如何尋找松露，還需要瞭解沙漠中的危險。

「我們害怕狼，這裡有很多狼；還有未爆的地雷。不久前，有人因此丟了性命。」

1991年波灣戰爭的遺留物，地下未爆炸的地雷，可能被缺乏採集經驗的人誤認為是松露。

每隔幾天，侯賽因・阿布・阿里（Hussein Abu Ali）就會從薩馬瓦（Samawa）驅車前往沙漠，並將松露運往市場。

侯賽因・阿布・阿里（右）正好到沙漠拿松露｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在市集裡，阿汀（Ali Tajj al-Din）會販售這些松露，還會根據大小，不同等級都有不一樣的名字。

「這些是核桃、雞蛋、柳丁，這是石榴，最大的一個。」阿汀說。

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今年，食品短缺使松露價格上漲，沒在當地銷售的松露被出口到較富裕的波灣國家。

但在薩馬瓦的「 Beit al-Hatab」餐廳，顧客們卻津津有味地品嚐這家餐廳每週一次的松露特色菜。

餐館老闆法瓦茲・哈塔布（Fawwaz Hatab）說：「我們用油煎或者燒烤來料理，但是大家最喜歡的還是松露燉飯。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航