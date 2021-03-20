台北時裝週：當「永續時尚」成為全球顯學，「石化時尚」會自此凋零嗎？

文：陳秉哲（Alucard Chen）

本次台北時裝週（TPEFW）AW21「永續時尚開幕秀」以台灣時尚品牌#DAMUR、Claudia.W、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq以及WEAVISM織本主義擔綱。秀畢仍要面臨這問題：既然永續時尚逐步蔚為主流，石化時尚是不是將被淘汰？

其實這六個台灣時裝品牌，皆共同擁有一種態度。

永續時尚 vs. 石化時尚

首先，我們先定義「永續時尚」是什麼意思。根據ELLE Taiwan整理出來內容可以分為兩種角色：生產者、消費者。

生產者採用「回收衣物」、「再生布料」、「可生物分解原料」製作產品。

如果依產業鏈來看的話，「回收衣物」利用生產鏈末端，蒐集舊物加以創造，為舊衣物注入新生命；「再生布料」在其他產業鏈採取可回收物質，經加工織成紗線作為布料；「可生物分解原料」從產業鏈源頭開始，直接找非石化原料作為產品。

消費者如果直接做「捐贈」反而只有反效果，可以選擇購買古著、購買二手產品或選擇購買永續時尚品牌產品。還有一種是交換或租賃，但目前台灣似乎不流行。或許，日後台灣會有衣物共享結合信評機制的平台。

這樣看起來消費者也是永續時尚一環，那「石化時尚」的消費者也是需要消費者構成囉。有需求才有供給，是不是可以說只要不符合永續時尚產業鏈的定義，都可以說我們每天在穿的衣服、褲子、鞋襪、包包與帽子都在「石化時尚」一環呢？

作者拍攝於台北時裝週

一樣再問開頭的問題：既然永續時尚逐步蔚為主流，石化時尚是不是將被淘汰？作者這裡有兩個通識，一項動力學針對本篇問題作答覆。

通識一：石化時尚還能存活80年

因『黑天鵝效應』而在紐約時報暢銷書霸榜31週的作家納西姆．塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）另外著的一本書《反脆弱》（Antifragile: Things That Gain from Disorder）裡面提到：

沒有生命的物種，它未來的預期壽命和它當前的壽命成正比。

比如杯子這種東西，沒有它我們就無法正常喝水；杯子過去至今存活多少年，預估未來也會是多少年。20世紀中後葉發明的軟碟片、磁碟片和隨身聽，卻存活不超過30年就被硬碟、隨身硬碟、iPod / iPhone取代。

二戰後百廢待興。塑膠製品發明，它的製作成本低、比金屬輕、比植物物料更易取得、易塑形任何產品——電視機、電冰箱、汽機車——等日常生活物品都由塑膠製成；也因為「塑膠」，這些特性帶動戰後經濟繁榮。紡織業也在這波時代浪潮使用合成纖維織成產品。

石化時尚堅固耐用、有彈性、抗黴菌、易上色，重點是價格親民，以至於我們每天都可以看到這些石化時尚穿在週遭人身上，包括作者自己。用納西姆．塔勒布《反脆弱》這概念來推估，石化時尚還能存活80年。

80年時間太久，誰又能把握石化產業是不是還可以再加個80年，繼續走160年，或就此終結呢？這就要講到第二個通識：觀察趨勢。

通識二：觀察某某趨勢

擁有10萬知識型追蹤者，著名科普作家萬維鋼提供這個方法來評斷社會演進方式。這個「某某」是代名詞，可以是觀察產業發展方向、觀察消費者價值觀、觀察市場價格等趨勢。

有人相信世界進程有一定規律，順昌逆亡；有人則認為世界進程完全隨機，永遠會有意想不到事件發生然後影響整個局面。前者太空泛說了等於沒說，後者則將命運完全甩手給隨機事件缺少掌控感。

萬維鋼提出採這兩者折衷方法，藉由觀察「趨勢」可以有根據推估未來結果。美國在二戰後有不少退伍兵，要怎麼安置這些老兵是個問題；所幸在戰間期，科技進步帶動電視機、洗衣機、電冰箱、收音機、汽車的發明。

一方面是即將退伍的老兵，一方面是科技進步使得很多新產品發明的這兩項趨勢；最後老兵提供勞動力來生產這些新產品，帶動了市場消費，進而拉近貧富差距、信貸消費的發明。由於信貸消費的發明再帶動一波市場繁榮（70–90年代，這是新的趨勢）。

「永續時尚」是對「快時尚」反思而興起的價值觀，也是一項「趨勢」。目前除了在台灣，也在世界也開始倡導。

「永續時尚」同時和「減塑生活」是這幾年新興的名詞；既符合友善地球的價值觀，也隱隱然有「政治正確」的觀念。因為沒有人跟你說：

我只買石化產品、非再生產品。

而是會說：

我選擇購買友善環境、減塑產品。

作者截圖提供 在Google上搜尋「減塑」的趨勢

然而，「永續時尚」即便是新興趨勢，同時也有自己問題。

相較於石化時尚產品，永續時尚單價仍比較高，單價高的背後可能有生產鏈上的技術門檻高、供給端比較少等元素。

相較於高單價的永續時尚，石化時尚則便宜且堪用；並不像吃進肚裡的食物有立即對自身安全影響，即使知道比較不符合現代興起價值觀，但不去特別說誰又會在意？這些款式才符合我的style、我就喜歡。

就像現在低GI飲食、減塑生活價值觀興起，仍有人還是高油高鹽、照常使用塑膠製品；生活習慣在沒有更多外力影響下，是不會做太多改變。這是石化時尚依然可以存在市場的「勢」。

看似永續時尚這新萌芽的小草，要如何面對座落這片土地（市場）已久的石化大樹？動力學，在這裡可以作為參考依據。

時尚動力學

服裝這種東西，以前每個家庭女性都會做基本裁縫。直至19世紀上半葉，巴黎出現一種專門為貴族訂製的高級裁縫店。也因為是高級裁縫師執行製作，在專業程度、美感程度更勝每個家庭的女工。

Christian Dior與Givenchy師承Lucien Lelong、 Pierre Cardin師承Jeanne Paquin、Karl Lagerfeld師承Jean Patou，這些我們耳熟能響的品牌均師承當時專門服務貴族的高級裁縫師。那為什麼我們今天沒聽過這些師承品牌呢？根據萬維綱觀點：

後起品牌乘著批量生產時裝普及市井，同時結合資本集團創造高級。

原本服務貴族的設計師因為無法為產品進行量產；再加上當時並沒有所謂標準化尺碼概念（S/M/L/XL），所以每件產品必須要親自到門市量身定制。隨後標準化尺碼以及自動縫紉技術成熟，這些從頂級時裝屋出來的設計師藉著技術之便，可批量生產以降低每件成本來銷售更多的人。

Photo Credit: AP / 達志影像 法國傳奇設計師皮爾卡登

當資本與資本的匯流便成為龐大集團。筆者日前寫過這篇文章探究時尚產業四個角色，其中影響最大的便是這類時尚集團。Christian Dior與Givenchy先生已經過世，同名品牌依然在集團營運下存在。有了資本就很容易和上流人士交流，進而創造高級。

「創造高級」是把球舉高的高度、「批量生產」是球向下跑動的狀態。這從高度往下的動能，萬維鋼稱為「時尚動力學」。

看戲是古代貴族權利，今天我們有電影；養司機、養馬伕是古代貴族權利，今天我們可以叫Uber；私廚是古代貴族家養廚師，今天我們可以去餐館點餐。人人都想要「高級」東西，「批量生產」幫助每個人實現願望。「時尚動力學」有利可圖。

本次台北時裝週AW21「永續時尚開幕秀」以台灣時尚品牌#DAMUR、Claudia.W、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq以及WEAVISM織本主義作為開幕秀品牌。以永續時尚產業來說，這幾個品牌在台灣代表「最高級」。畢竟能申請上時裝秀品牌，其對「永續」落實程度、「文化」具體呈現以及「技術」專業程度已經做了幾輪篩選；同時知名時尚雜誌相繼宣傳報導、名人加持，持續為這六個永續時尚品牌再捧上新高度。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航