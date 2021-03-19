台灣「鮭魚之亂」與日本「惡魔命名騷動」：命名權到底是孩子自己的，還是父母的？

「惡魔命名騷動」

這幾天台灣發生了「鮭魚之亂」，但我想講另一個跟命名有關，也非常有意思的事件。

1993年，在日本發生了一個「佐藤惡魔事件」，又稱為「悪魔ちゃん命名問題」或是「惡魔命名騷動」，1993年8月11日，昭島市有一對姓佐藤的夫婦為剛出生的兒子命名為「佐藤惡魔」，在命名之前，佐藤曾經問過昭島市役所，可不可以將兒子命名為「惡魔」，昭島市役所的回答是法律並沒有規定不可以取什麼樣的名字，同時東京法務局八王子支局也回覆昭島市役所，法律上沒有不許可的理由，於是，佐藤夫婦就到市役所登記了「佐藤惡魔」這個名字。

在8月13日，東京法務局八王子支局緊急通知昭島市役所中止佐藤惡魔的登記，8月14日，日本法務省民事局通知昭島市役所，將小孩子命名為「惡魔」可能會對將來孩子的人生產生重大不利影響（包括被嘲笑、霸凌等等），於是昭島市長將市役所登記的「佐藤惡魔」中的惡魔兩字用紅線劃掉，改寫為「名未定」（不是叫佐藤名未定喔！）

佐藤父親於是對東京家事裁判所八王子支部提出了訴訟，最後八王子支部做出的判決是，將孩子取名為「惡魔」，屬於父母權利之濫用，但是因為昭島市政府已經做出實際登記行為，不得擅自利用行政權力，將「佐藤惡魔」的名字登記為名未定，必須依照當初在戶口名簿所登記的「佐藤惡魔」。

這個判決在形式上是佐藤父親的勝利，戶口名簿必須將名字改回，但是在內涵上東京家事裁判八王子支部，承認了佐藤夫婦對於兒子的命名權實施了濫用行為，於是昭島市役所向東京高等裁判所提出上訴，東京高等裁判所的判決與八王子支部不同，判決認為昭島市役所當初為了保護孩子，所作出名字登記為「名未定」之行為，並不違法，當然，佐藤父親為了此事又向東京高等裁判所提出了抗告。

雙方纏訟到1994年3月14日，佐藤父親向昭島市長提出了妥協，希望將兒子的名字登記為「阿久魔」，日語唸法跟「惡魔」同為AKUMA，只是漢字不相同，昭島市長拒絕了這項提議，5月30日，佐藤父親又提出了一個新方案，他願意將孩子命名為「驅」，日語唸法為AKU，最後昭島市長接受了這個方案，讓佐藤父親將孩子命名為「佐藤驅」，佐藤父親也撤回了上訴，最後東京高等裁判所並未對這個案子做出最後裁決，在法律上，這個案子最後算是不了了之。

但是在這之後，佐藤父親卻得意洋洋的表示，「驅」這個字雖然唸為AKU，但是拆開來分成「區」跟「馬」兩個字的時候，日語是唸成AKUMA，也就是說，他依然是最後的勝利者，因為他還是成功的將兒子命名為「佐藤惡魔」。諷刺的是，佐藤父親在1996年因為持有毒品被捕，後來也陸續因為吸毒跟竊盜入獄，到了2014年都還有犯罪被捕的紀錄，期間佐藤夫婦已經離婚，這名名為「惡魔」的孩子，監護權歸母親所有，完全與父親脫離關係。

在此之後，跟命名有關的事件，在日本就會被稱為「惡魔命名騷動」，這個事件真正引發討論的，其實並不在「惡魔」這兩個字所代表的爭議性，而是更多更深層的哲學問題與法律問題，那就是「名字到底是什麼？」「命名權究竟屬於誰？」

命名權是誰的？

先從戶口名簿上的名字談起，如果名字只是「政府用來登記辨別」之用，那麼政府確實有權力對命名的格式做出限制，例如台灣以前最多只能登記四個字，所以原住民朋友可能就沒辦法用自己真正的族名來命名，後來才放寬限制。但是既然只是登記辨識之用，法律沒有規定的事項（沒有規定不能取名為惡魔），政府加以限制豈不是過度擴張，就算有權，那到底什麼樣的命名是「有損孩子的權益」，究竟該如何認定？

命名權到底是孩子自己的，還是父母的？理論上每個人都應該有自己取名字的權利，所以成年之後有自己改名的空間，父母所行使的只是「命名代理權」，但是有多少人會去更改父母所取的名字，改名字所付出的代價是否太高，導致大部分人一生都是用父母取的名字，這樣等於父母才有實質上的命名權。

再更深層討論，名字究竟代表什麼意義？如果我叫王大明，戶口名簿也登記為王大明，但是所有人都叫我金城武，沒有任何一個人叫我王大明，甚至別人叫我金城武我才會回頭，那這樣我到底是叫王大明還是金城武呢？如果是王大明，但是這名字完全不具任何意義；如果是金城武，那命名權不就是這社會上所有人所共有，而不是我自己的了。

諸如此類的關於命名權的討論，引發了一波對於法律與哲學的反思，那麼對於台灣「鮭魚之亂」這樣的社會現象，我們是否有更具深度更具反思的探討呢？

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航