美國情治報告指俄國干預2020大選，拜登：「普亭是劊子手，將為此付出代價」

編譯:吳宗宜

新報告指出俄國干預美國大選

美國國家情報總監辦公室(The Office of the Director of National Intelligence)在3月16日發布了一份評估報告,內容是關於外國政府如何對2020年美國大選造成威脅。

報告中指出,俄國在選戰中支持川普(Donald Trump),散播謠言詆毀民主黨和拜登(Joe Biden),並試圖破壞民眾對民主選舉的信心,加劇美國的政治及社會分歧。

拜登政府稍早公布了一份內容較少、解密版本的報告,其中提到俄羅斯國家媒體、代理人(包括由俄羅斯情報部門使用的假帳號)發表了廣泛詆毀拜登、其家人及民主黨的內容,有關的事件(包括拜登兒子杭特〔Hunter Biden〕的醜聞)在美國各大媒體上瘋傳。

該報告是迄今對外國政府干預2020年美國選舉最全面及完整的評估報告,詳細的描述了美國對手(俄國)如何應用他們的政策工具及影響力,這些行動除了針對特定的總統候選人外,還試圖破壞人民對民主制度的信心。

民主黨籍眾議員希夫(Adam Schiff)表示,「通過代理人,俄羅斯開展了一次成功的情報行動,滲透到了川普政府的核心決策圈。」

拜登怎麼說?

美國總統拜登在17日《美國廣播公司新聞網》(ABC News)的採訪中稱俄國總統普亭(Vladimir Putin)為劊子手,並表示:「我們會因為共同利益合作,這就是我為什麼和他續簽《新削減戰略武器條約》(New START),共同減少核武是為了人民的利益,但如果他真的參與此事,他會為此付出代價。」

拜登在1月17日與普亭進行了首次通話,白宮表示,拜登與普亭在這通電話中直接商談了許多議題,包括俄國干預2020年美國總統大選、大規模的網絡攻擊、下毒俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)事件,以及俄羅斯賄賂阿富汗民兵殺害美軍等事件。

三位美國國務院官員告訴《CNN》,拜登雖不會透露更多關於普亭「將如何付出代價」細節,但預計拜登政府將在下週宣布對外國政府干擾美國大選的相關制裁,此行動將針對包括俄羅斯、中國和伊朗在內的多個國家。

白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)表示,「拜登政府不會公開停止美國與俄羅斯間的定期溝通,但我們將採取與川普政府截然不同的方式處理對俄關係,我們會更直接的提出我們感到憂慮的領域。」

國務院副發言人波特(Jalina Porter)也聲明,「即便我們和俄羅斯合作以促進美國利益,但我們依然會追究俄國的惡行,讓俄國為其負責。」

拜登政府已表示,有興趣與莫斯科在共同關心的領域進行合作,例如新的核武協議和對抗氣候變遷,但另一方面拜登政府也宣布,將針對普亭政府對國內政敵使用化學武器一事進行制裁。

美國商務部說,基於國家安全因素,部分出口到俄羅斯的物品將受管制,美國並將暫停以更換零件和設備、技術和軟件,以及「其他許可的再出口」(additional permissive re-exports)為由,授予企業特殊許可證以出口產品到俄國。

俄羅斯回擊,緊急召回駐美大使

根據《路透社》報導,在拜登公開表示他要普亭因干預選舉而「付出代價」後,俄羅斯緊急召回其駐美大使安納托利・安托諾夫(Anatoly Antonov)回莫斯科進行磋商討論未來的美俄關係,並表明即使兩國之間的關係陷入危機,莫斯科也盼美國防止關係「不可逆轉地惡化」(irreversible deterioration)。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)也說,「對我們而言,最重要的是如何修正近來陷入僵局的美俄關係。」

美國這份具有指標性的報告指出,俄羅斯政府在2020年干預美國總統大選,並詆毀拜登的人格,對此,俄國總統府發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則回應,「這些沒有根據的指控,將進一步損害美俄雙邊關係。」

美國前後任總統和普亭的關係

在過去的四年中,普亭與川普總統維持友好的關係,而在執政期間川普也經常稱讚普亭,並拒絕相信情報單位所稱俄羅斯干預美國2016年的總統大選的情資。在那次大選中,川普這位沒有政治經驗的房地產大亨,擊敗了美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)。

過去幾年,川普於2016年聯手俄羅斯普亭總統,以散布假訊息等方式干預大選,進而獲勝的傳言甚囂塵上,也就是「通俄門」(Russiagate)事件,而後在2017年5月時任FBI局長柯米(James Comey)準備調查本案時,被川普無預警開除的事件,更讓川普被冠上「干預司法」的罪名。

雖據特別檢察官米勒(Robert Mueller),2019年3月向美國司法部長遞交的調查結果,川普並沒有勾結俄國政府,但普亭當年試圖干預大選,以讓友好的川普當選卻已是各界公認的事實。

而在2020年11月總統大選後,雖拜登已取得多數選舉人票,但普亭卻直指美國部分州的計票結果仍有爭議,而拒絕承認拜登當選之結果,直到12月才承認選舉結果,此皆顯示普亭友川普或遠拜登之立場。

拜登政府上台後,試圖就普亭干預前兩次美國大選一事採取更強硬的對俄政策,但也盼與俄國談判簽訂《新戰略武器裁減條約》,俄羅斯軍備控制協會裁軍和減少威脅政策主任賴夫(Kingston Reif)就表示,「在拜登政府上任的前100或200天內,美國和俄羅斯應該會恢復戰略會談,該會談將涵蓋廣泛的主題並為更正式的談判奠定基礎。」

在1月27日拜登與普亭的電話會談中,拜登政府展現了更為強硬的對俄政策,美俄雖同意延長《新戰略武器裁減條約》,限制美、俄雙方各自部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚,但拜登也強力抨擊俄國干預美國大選、侵略烏克蘭、以獎金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍,及對反對派領袖納瓦尼下毒等事件,顯示美俄關係隨著拜登的上台,未來似乎將有更多的摩擦與衝突。

核稿編輯:羅元祺