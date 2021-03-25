《藝術7鑰》：描繪大城市的孤獨感——賞析愛德華．霍普名作《紐約電影》

文：西門・莫雷（Simon Morley）

愛德華．霍普（Edward Hopper）

《紐約電影》（New York Movie），1939年

可以在自給自足的世界中逕自存在的純粹繪畫，或者用來表現夢的無意識範疇的藝術概念，雖然現代藝術看似頭也不回地朝向這樣的方向演變，愛德華．霍普（1882-1967）卻反其道而行。他仍然擁抱自然寫實主義的舊有手法，相信畫家的任務就是創作作品，而畫中的世界或多或少模仿或者遵循著正常的視覺法則。但是，像這樣恪守繪畫就是一幅圖像（picture）的概念——一個舞台布景或一扇窗景，在最為前衛的藝術家們向其發起挑戰並且將其推翻時，卻顯得十分落伍。

1. 歷史之鑰

1930年代，許多美國藝術家都在努力嘗試尋找真正的美國主題與美國風格，他們因此分成了兩派。一派致力於將歐洲抽象藝術以及超現實主義的實驗性質推向開花結果，另一派則為了融入與社會更加密切相關的內容，進而追求與形式創新背道而馳的寫實主義。霍普屬於後者，對他而言，選擇將電影院作為繪畫的主題想必一點也不奇怪。

霍普所繪製的大量素描顯示，這件作品其實是綜合幾家紐約實際存在的電影院：皇宮影院（Palace）、環球影院（Globe）、共和影院（Republic）及湖濱影院（Strand），但是大部分取自位於西46大街的皇宮影院，這間影院存續至今。女性服務員身著高雅連身服，這身裝扮其實是真正的皇宮劇院女性服務員的服裝，但是，這女子的真實身分就是霍普的妻子喬（Jo）。事實上，霍普作畫時她所處的位置正是自家走廊的壁燈下。

霍普筆下「銀幕」的銀色（其為山峰）被認為是來自1937年由法蘭克．卡普拉（Frank Capra）執導的電影《西藏桃源》（Lost Horizon）。這部電影講述的是一個喜馬拉雅山上虛構的烏托邦社會——香格里拉的故事。1930年代，當時的美國正遭受經濟大蕭條打擊而步履蹣跚，好萊塢成為民眾心中的香格里拉。當時的美國人會定期到電影院欣賞電影。

1929年，正當經濟大蕭條即將席捲全美，彼時總人口數1億2,200萬的美國，每週有高達9,500萬人次造訪電影院。電影院如同教堂般宏偉，奢華的設計而被戲稱為「電影宮殿」。霍普也不例外。座椅及窗簾飽滿柔滑的紅色，中央壁柱上華麗的灰泥裝飾，都顯示作者想要營造出夢想中豪華商城的氛圍。電影院一天放映三場，每天都會有兩萬名以上的觀影者來來去去，因此女性服務員必須八面玲瓏，而當時能在大電影院上班就是相當吸引人的職業。

從藝術史的角度看，《紐約電影》可與畫作的主題產生連結，像這樣的連結在藝術家描繪畫室時十分常見。然而，在這幅作品中，在一個靜態的畫面存在著一個動態的圖像。這幅畫遙相呼應荷蘭黃金時代的畫家維梅爾（Johannes Vermeer）與彼得．德．霍赫（Pieter de Hooch）筆下在室內沉思的女性。

畫中的女服務員也可以與馬奈（Edouard Manet）的《女神遊樂廳的吧檯》（A Bar at the Folies-Bergère）的酒吧女招待相互對比（1882年，倫敦科陶德藝術學院）。馬奈筆下的女招待讓人感受到冷漠與空虛，《紐約電影》女服務員表現出的也許是孤獨與寂寞，這樣的主題在霍普的作品中反覆出現。如同他對自己作品的論述：「在不知不覺中，也許我正在描繪的是大城市之中的孤獨感。」

Hopper, Edward (1882-1967): New York Movie, 1939. New York, Museum of Modern Art (MoMA)*** Permission for usage must be provided in writing from Scala.

2. 美學之鑰

霍普總是會為他的畫作繪製許多前置性的手稿，基本上《紐約電影》可以被視為一幅較為完善的手稿。他以一種輕描淡寫的方式運用油彩，沒有大膽的筆觸，混入了白色的色彩也十分舒緩，這也是他畫作時常呈現出的溫潤特質。但是，我們仍然不應該忽視霍普繪製畫面時在美學上的創新——尤其是在形式的簡化與構圖的結構這面向。以後者的角度看來，《紐約電影》無疑是極其叛逆的。

霍普的構圖受攝影技巧影響，雖然在許多印象派畫作中也看得出這方面的影響——在攝影學中，裁剪十分常見，但是霍普的作品看上去更像是好萊塢電影的劇照。《紐約電影》利用明暗營造出強烈的反差，這樣的手法在黑白電影的時代非常具有代表性。

在結構上，這一幅畫營造出兩個世界的感覺，大致以畫布中央為界一分為二。透視線條引領著我們的視線望向電影銀幕處的消失點，但右邊的強烈光源和服務員孤單的身影吸引觀者望向畫面的一側。女服務員已然是視覺樂趣的主要來源，但是她被移動到了最右邊，同時，期望中能一覽無遺的銀幕，則被移動到了左上角邊緣。

3. 感受之鑰

在畫作的體驗方面霍普所抱持的概念十分傳統。雖然許多前衛的現代藝術家都提倡讓觀者直接地去參與賦予意義的過程，霍普仍然依循傳統的理念，我們只是單純的觀察者，止步於藝術家所創造的世界之外。正如霍普畫中經常呈現的面貌，《紐約電影》前景中構圖性質的裝置——座椅的背面，其中的兩個高出了一截令人好奇，看似將人拒於門外，卻也像等待著觀眾入座。畫面中央則是令人徬徨的空白。

誠然，把所有的動態推往兩側之後，中間產生了一種空虛感，霍普架構圖面的手法，包括壁柱和深棕色的牆，讓缺乏與存在平分了天下。雖然匯聚的透視線條引領著我們望向畫面內部，但是來自畫中的邀請卻僅止於坐進觀眾席成為一名觀眾，而正在欣賞著畫作的我們本身也已經是一名觀眾。只要在無人的座位坐下，就能想像自己正在看電影，想像自己成為觀影者——因為畫面被巧妙地從視野中截去。

或者我們也可以保持旁觀的姿態，以畫框外的角度欣賞霍普筆下的兩個世界：一邊是正在欣賞電影的觀眾，另一邊是靜默沉思的服務員。彷彿時間凍結了一般，兩個世界將同時映入我們的眼簾。但是，儘管這是一幅無聲的、靜止的畫面，我們仍然可以感受到畫面中顯而易見的時間維度。在此刻之前有一些事情發生了，而此刻之後還會有事情接著發生。與此同時，我們卻也像是存在於永恆的當下——彷彿漂浮在服務員的白日夢之中。

這幅畫作藉此邀請我們去猜測它的畫面表述。電影是藉由許多單一的靜態畫面而進行播放，當這些畫面接續播放時就產生了一種動態的錯覺，這一點更添加了猜測的樂趣。也許我們身處於畫面呈現的靜態空間之外，但對於時間的流逝卻絕對無法置身事外。事實上，這個電影院很可能相當嘈雜，有賴霍普的巧手，一個在現實中充滿噪音的地方竟然呈現出片刻的寂靜與寧謐。

是否女服務員是一個寄身在現代都市、缺乏心靈寄託的女子，在銀幕畫面求得了暫時的慰藉？又或者，電影的世界可以讓人輕易地忘卻現實中的無聊、徬徨、壓力和不安，另一個在走道與燈光之下的世界則神祕而晦澀，而她正游移在這兩個世界的邊緣？如同許多的藝術作品，這些象徵表現出了超脫現實的渴望。

這位女服務員似乎身處在兩種可能的未來之間——兩種可能的生活方式，我們現在還看不出來她會選擇哪一種。但是，也許霍普最終想告訴我們的是，現代社會存在著許多躊躇不安的靈魂，等待著永遠不會到來的末日審判。

4. 理論之鑰

雖然霍普對於哲學思辨沒有興趣。他拒絕了抽象藝術中的臆測特性，認為一位藝術家應該更為樸實，嘗試去拾回日常生活中被遺忘、忽略的片段。但是在生存的意義方面，他的作品具有深沉的哲思。如同他其他許多的作品，《紐約電影》似乎也體現了社會學家涂爾幹（Emile Durkheim）所說的「失序」（anomie），意即個體與現代都市化的科技社會之間的社會聯繫被打亂，因此迷失了生命的意義。

這種新的社會與人心的錯亂以及精神上的空虛顯示，傳統社會聯繫的毀壞與都市日常的奔忙會導致一種十分危險的心理狀態，例如空虛，並且有可能產生社會偏差（social deviance）。而電影院這個地方能讓人們忘卻自己每一天所感受到的失序，一如一座夢中的宮殿。

在霍普的畫作中，一個畫面之內（畫作）包含著另一個畫面（電影）的手法不僅讓人意識到畫作是一種幻象，也讓人感受到整個現實的虛幻特性。電影讓人深深地沉浸其中，觀賞電影的黑暗空間就像是個會吞沒人的洞穴。虛妄的現實彼此層層交疊——電影中虛妄的現實、觀眾、女服務員、電影院及整個現代化的都市。《紐約電影》曾經被拿來與「柏拉圖洞穴」（Plato’sCave）進行比較，我們可以將其視為一種內心的靜思：我們為何樂於擁抱幻影、幻象與虛構的想像。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 愛德華．霍普，日期不明。攝影師不詳。

5. 生平之鑰

1882年，愛德華．霍普生於紐約奈亞克（Nyack）的一個紡織品商賈之家。他人生大部分的時間都在紐約渡過，也於1967年在紐約過世。霍普年輕時曾經前往巴黎讀書，因此受到印象派的影響，但是他選擇了美國生活作為他的題材，1925年時已確立了具有個人特色的寫實風格。霍普的妻子喬也是一位畫家，霍普大部分畫作中的女性也是以她為原型，包括這一幅。1934年後，他們有一半的時間待在位於鱈魚角（Cape Cod）的獨棟房屋內。不過直到霍普過世之前，心中所關注的仍是市區以及市郊的生活。

就如同大多數的美國人一樣，霍普也是一個狂熱的電影迷，所以這幅畫是出自於他個人的體驗。我們可以發現，霍普的作品所關注的重點——畫中的表述與日常生活事件的連結，在這一方面霍普的連結也許比本書中其他的藝術家都來得更緊密。霍普說道：「卓越的藝術是一位藝術家內心活動的外在表現，這樣的內心活動終將形成一種個人的眼光。」

對於霍普而言，在一個空盪、平凡的空間佇立一兩個孤獨的人影，或者描繪因人類存在而充滿奇異氛圍的建築物、街道，原則上都算是「個人眼光」。但是他非常不願意去分析這個「眼光」來源為何，只說這一點最好留給批評家去討論。

6. 懷疑之鑰

霍普曾經繪製「架上畫作」（easel paintings） ——一種尺寸較小的作品，進行攝影複製時不會因為縮小而產生太大的影響。其實，與遠觀或者在照片上觀看相比，親自欣賞《紐約電影》並不會使其大為增色。霍普或許已瞭然於心，大多數人能夠看見的是他畫作的重製品，且通常是黑白的，因此在創作這些作品時很可能把這些因素都列入了考量。他的畫作因此與典型的現代主義作品形成強烈的對比，現代主義作品重視形式、物體的特性，並且看起來往往像是刻意在挑戰著攝影重製技術的能力。

由此而論，親眼見到《紐約電影》很可能會令觀者失望。霍普的技藝不算精湛。這幅作品的畫面是沒有什麼變化的，彷彿只是在重製草稿，如同他從未認真考慮過將其轉而繪製成一幅彩色的畫作。霍普深信一種陳舊的概念：一幅畫就是在講述一個故事。他的作品就是一種最為傳統的敘事畫，而且這些作品往往至多就只是品質較佳的插圖。

7. 市場之鑰

1941年，有人匿名地將《紐約電影》捐贈給紐約現代藝術博物館。霍普早在1929年就在現代藝術博物館舉辦首展，當時它還算是相對較新的博物館，1933年再次在此地舉辦了回顧展。致博物館的新聞稿中如此寫道：「愛德華．霍普的生涯應該能夠激勵年輕一輩默默無名的美國藝術家，因為他的奮鬥是如此漫長。」因為一種主導現代藝術概念的特定模式——這種模式持續到近代，經由表現主義、立體主義、再到抽象藝術、超現實主義代代相傳，似是勢必會傳承給普普藝術和觀念藝術，造成現在闡述二十世紀的藝術時，在美國之外的博物館中，霍普被大大地給忽略了。

例如，倫敦泰特現代藝術館就沒有任何一件霍普的作品。這樣的現況不容易改變，因為重要的藝術作品鮮少出現在拍賣會上，並且這些作品非常昂貴。2013年，一件不算特別出眾的霍普作品《東風吹過威霍肯》（East Wind Over Weehawken,1934）在紐約佳士得拍賣會以4,048萬5,000美元售出，這也是當時霍普作品最高的出售價。這個數字遠遠超過落在2,200萬美元至2,800萬美元之間的估計值，並且輕易打破了2006年《旅館之窗》（Hotel Window,1955）在紐約創下的2,690萬美元紀錄。

書籍介紹

本文摘錄自《藝術7鑰：從現代到當代，解密20位大師的經典之作！》，典藏藝術家庭出版

作者：西門・莫雷（Simon Morley）

譯者：胡孝哲

全新觀點！打開你的藝術腦！

層層解鎖，全方位透視20件大師名作。

本書解密馬諦斯、畢卡索、安迪．沃荷、草間彌生、徐冰等20位大師的20件代表作，根據相同的「七把鑰匙／七個關鍵」（seven keys）來解釋作品的創作根源及其與社會文化的互動交流。

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身為藝術史學者、藝術家與周遊歐陸各大博物館的知名講者，作者西門．莫雷認為本書適用於任何一位對現代及當代藝術感興趣的人——無論你是具備藝術史和美術專業的學生，甚至是專業藝術家！這意味著它不但是一本參觀美術館和博物館的最佳行前指南，更提供深入研究藝術品的絕佳資源。

《藝術7鑰：從現代到當代，解密20位大師的經典之作！》2019年在英國出版，目前已翻譯成韓文、土耳其文、俄文及中文發行。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬