《邏輯思維基本概念》：什麼是「批判思維」？為何蘇格拉底稱之為「產婆術」？

文：謝志高

什麼是批判思維

「批判思維」由「批判」與「思維」兩個詞組合成。「批判」指基於事實，對錯誤的思想或言行進行批駁和否定，而「思維」一詞，在第1章中，我們已經有了詳細的了解。「批判思維」指的則是：人類在認識世界的過程中，基於事實對錯誤的思想或言行進行批駁和否定的客觀反映過程。

人們對於「批判思維」的定義有很多，第一種說法是：通過一定的標準來評價思維，在此過程中改善思維，是一種合理的反思性的思維；第二種說法是：批判思維是以客觀、辯證的眼光去看待問題和解決問題的思維方式。不過關於批判思維最有名、最簡潔的定義，當屬恩尼斯（Robert Ennis）的「批判思維是合理的、反思性的思維，其目的在於決定我們的信念和行動」。

批判思維的使用者中比較出名的，當屬蘇格拉底。蘇格拉底倡導了一種叫作「蘇格拉底法」的學習方法，蘇格拉底將它稱為「產婆術」。

蘇格拉底特別喜歡向別人提問，在提問過程中，又特意「挑刺」。在色諾芬的《回憶蘇格拉底》中，記述了一個蘇格拉底與學生共同討論「正義」與「非正義」的故事，在這個故事中，蘇格拉底就運用了批判思維。

蘇格拉底讓學生們把正義與非正義列成兩行，把正義的寫到一行，非正義的歸到另一行。他先問學生：「虛偽應歸於哪一行?」學生答：「歸於非正義的一行。」蘇格拉底又問：「盜竊、欺詐、奴役等應歸於哪一行？」學生答：「應歸於非正義的那一行。」

蘇格拉底反駁道：「若一名將軍懲罰了敵人，奴役了敵人，戰爭中盜走了敵人的財物，作戰時欺騙了敵人，這些行為是否是非正義的呢?」學生最後得出結論，認為這些都是正義的，而只有對朋友這樣做是非正義的。

蘇格拉底又提出：「在戰爭中，一位將軍為了鼓舞士氣，以『援軍將至』的謊言欺騙士兵，激勵了士氣；一位父親以欺騙的手段哄自己的孩子吃藥，使自己的孩子恢復了健康；一個人因怕朋友自殺，而偷走了朋友的劍……這些行為又該歸到哪一行？」學生得出結論，認為這些都是屬於正義的一行，最後，學生收回了自己原來的主張。

蘇格拉底法由四個部分組成：譏諷、助產術、歸納和下定義。「譏諷」指在談話中詢問對方對一系列問題的看法，然後尋找對方觀點中的自相矛盾的點；「助產術」指像助產婆幫助產婦生出嬰兒一樣，幫助對方把訊息回憶起來；「歸納」則是通過問答的方式，讓對方排除個別情況，逐步揭示事物的本質；這便得出了「定義」：一個從特殊、個別到普遍、一般的過程。這就是蘇格拉底式的「產婆術」，也就是本章所要講述的「批判思維」所要求的內容。

批判思維的價值

在了解了什麼是批判思維之後，我們來談一下批判思維的價值所在，它對我們個人有著怎樣的價值，對社會又有著怎樣的影響。

批判思維的自我價值

對於批判思維，保羅說過：「批判思維是自我指導、自我規範、自我檢測和自我校正的思考。」而愛因斯坦說：「應該把獨立思考和綜合判斷能力放在首位，而不是獲得特定知識的能力。」

關於自我批判，我們要思考幾個問題：你最相信誰？你聽誰的話？誰能夠改變你？對於這三個問題，你可能會回答專家、父母、權威人士，但人們心底真正的答案往往是「我自己」。通常情況下我們最願意相信的其實是自己，最願意聽從的也是自己心底的聲音，我們也由衷地相信自己才是能夠改變自己的那個人。

而這種自信很容易讓我們陷入一種偏見。相信自己，意味著我們每個人都會按照自己確信的「真理」而行動。然而，我們確信的「真理」就是真理嗎？我們一路走來，所得到的「真理」相當一部分都經過了檢驗，然而還有不小的一部分，可能只是錯覺、偏見、妄念、迷信等。我們確信的「真理」，其實是一個「魚龍混雜」的信念系統。而這樣的一個系統，卻支配著我們的行為、思想、情緒。因此，我們更加需要使我們的信念系統得到淨化、校正、更新與優化。

而本章要講的批判思維，正是自我改變的強有力的工具。批判思維的本質就是審驗和評估。對我們一直以來形成的信念系統進行淨化、校正、更新和優化，方便我們形成更好的選擇和判斷，並由此提高我們在生活和工作中的決策水平，這對於成就我們自己的人生也有很大的幫助。

當然，批判的前提是形成批判的依據，而不是單純地覺得這是錯的。正確的批判是在有依據的前提下進行的，這個依據可以是搜索引擎中的結果、自身的經驗、朋友的經驗、前人的經驗（像論文），只有有依據的批判才是科學的批判，而沒有依據的批判只是單純的嘴硬。

懷海德（Alfred Whitehead）曾說：「觀念的變化犧牲最小，成就最大。」這是因為觀念的變化，引發了選擇的變化，也造成了取得的成就的變化。

批判思維就是讓我們的觀念向著更正確、更全面、更理性的方向變化。

我們從小到大的教育模式局限了我們的思維，形成了一種固有的思考模式。我們要為「高分」而考高分，而並不追求事情的本質。現在市場上依然有很多語文作文高分句子、英語作文高分模版、數理化解題技巧等，老師也傳授我們這些技巧速成類的學習方法，唯獨沒有引導教育我們去獨立思考，去培養批判思維。

我們已經習慣了這種獲取嗟來之「識」的做法了，不去批判性地接受知識，而是全盤接受與拒絕。陷入了固有的思考模式——書上說的都是對的，我只要記住，考試能拿一個高分就可以了。

不僅學習是這樣，大多數人看書也存在這樣的現象，都看了就好了，就如同囫圇吞棗般，很多人看書不是為了求知，而只是為了獲得談資。

這就使我們認知上存在的缺陷很難被我們自身發現。心理學家把這種由於集中關注自我的認知而形成的盲點叫作「斯格托瑪」。

我們都聽過「盲人摸象」的故事：

有四個盲人很想知道大象長什麼樣，可是他們又看不見，就只好用手摸。盲人甲先摸到了大象的牙齒，他就說：「我知道了，大象就像一個又大、又粗、又光滑的大蘿蔔。」盲人乙摸到的是大象的耳朵，「不對，不對，大象明明是一把大蒲扇嘛！」丙大叫起來：「你們淨瞎說，大象是根大柱子。」原來盲人丙摸到了大象的腿。而盲人丁呢，卻嘟囔：「唉，大象哪有那麼大，它只不過是一根草繩。」原來他摸到的是大象的尾巴。這四個盲人爭吵不休，都說自己摸到的才是大象真正的樣子。

就像故事表達的那樣，在沒有看清楚事情的整體時，我們就存在「斯格托瑪」式的盲點，但是我們往往意識不到自己存在盲點，還盲目地相信自我的認知。

這種以自我為中心的思維方式，會限制我們觀察事物的角度，導致我們排斥不同的觀念和思維方式。我們就會習慣性地根據自己的經驗、知識和已經形成的思維方式，來感知和判斷眼前的事物，並因此做出錯誤的論斷。批判思維的價值就在於，它能幫助我們形成一個較好的反省機制，從而對待事物能有比較全面的認知，而不僅僅是感性地固守自我的世界，最終做出錯誤的論斷。

批判思維的社會價值

美國社會學家薩姆納（William Sumner）曾說：「批判性的思考習慣，如果在社會中的應用變得尋常的話，將遍及社會中所有的風俗，因為它是解決生活問題的方法。」批判思維能讓我們在思考時不至於基於個例就做出判斷。

現如今是網路時代、訊息爆炸時代、知識專業化時代，我們很容易受到網絡輿論的影響，而通常媒體報導的可能只是事件的部分，所以很多人都容易在網絡環境中失去理智，也很容易在網上因為觀點不同而互相「辱罵」。這並不能叫作「批駁」，「批駁」一詞，是雙方針對不同意見進行批判性的反駁。但如今的網民，大多只是「跟風」，不存在獨立思考，覺得哪一方在理，就帶著「跟風」的情緒去加入自身認同的「鍵盤俠」團隊。

薩姆納還說：「批判能力是教育和訓練的產物。它是一種思維習慣和力量，是人們獲得幸福的首要條件，是無論男女都應接受的訓練，只有它才能保證我們不出現錯覺、欺騙、迷信及對自己和所處環境的誤解。」

每當網路中報導出「強姦」這一類的新聞時，很多人不去反省社會的安全程度，不去譴責犯人，而選擇了譴責受害者。中國有一句俗語：「一個巴掌拍不響。」所以，受害者如果不是「騷」，那怎麼會被強姦犯「擾」？以這種邏輯去譴責受害人，說因為她們做出了不當的舉動才會被強姦犯盯上。

但事實上呢，造成錯誤的是加害者而非受害者，這種錯誤的輿論不利於改善社會環境。

批判思維的社會價值正在於此，它能清除錯覺、識破欺騙、破除迷信、澄清誤解、做出正確的判斷。批判思維是教育的使命，是一個理性的現代人所必須具備的。

批判和開放兼容

批判應堅持兩大基本原則——寬容原則和中立原則，其實，「兼容」是要優於「寬容」的，寬容是對不同價值觀的寬宏大量，是一元價值觀下的寬宏大量，這種「寬容」是有限的，而「兼容」卻是多元價值觀下的海納百川，它是沒有限度的。它是一種精神境界，不是不講原則，也並非沒有立場。

我們在考慮到自我利益的時候往往會想消滅與我們不同的觀念，可是，這很容易導致狹隘自大。即使是和我們固有認知有衝突的觀點，也有可能有合理的部分，也能給人以啟發。

比如，宗教與哲學其實是有矛盾的。宗教要求他們的教徒相信他們所信奉的神是存在的，相信神會讓他們在做好事時獲得幸運，做壞事時遭遇厄運等。但是哲學不是這樣的，哲學不要求信仰，哲學要求我們去懷疑。這兩者在這個方面毫無疑問是相背離的。可即使作為無神論者，也可以從宗教文化中吸取養分。這種開放兼容的精神是批判思維的最高境界。

而缺乏開放兼容精神的弊端在於，極有可能會消滅一種對於文明發展有極大幫助的文化。

秦始皇時期為了鞏固統治，就曾經選擇了「焚書坑儒」的做法，董仲舒也曾下達「罷黜百家，獨尊儒術」的指令，這些都造成了文化多樣性的巨大損失。

我們要培養獨立思考、反思質疑和開放兼容的精神，這樣才能成為一個好的批判思考者。擁有這樣的批判精神，我們可以克服懶惰和模仿、盲從和衝動，也能夠超越自我。

書籍介紹

本文摘錄自《邏輯思維基本概念：理性決策的各種思考工具》，大寫出版

作者：謝志高

「思維」這個詞經常在我們的生活中出現，但人們往往僅停留在知道這個詞而已。

「思維」的分類體系有很多，兼具抽象性與應用性極強的特性。它有著自身成熟的理論體系，但是在實際運用的時候，大多數人對於「思維」的掌握還是不夠。我們很容易被自身的慣性思維束縛，無法在思考的時候進行「頭腦風暴」。這本書詳細地介紹了一些常見思維的基本概念，進而擴展出思維在生活中如何運用。在一本書中既講清有關「思維」基本的、必備的理論知識，又讓讀者學會運用各種「思維」，就是本書所要解決的問題。

作者憑藉近幾年來對於「思維」的深入探索，將自身的一些關於「思維」的心得體會寫於本書中，供讀者在閱讀中沿著本書的思路對「思維」建立起自己的獨立見解。書中結合許多圖形與案例，將抽象又嚴謹的「思維」理論體系呈現出來。本書有明白簡練的概念條目，也以大量淺顯的案例分析和圖表，讓讀者對各種思維方法與邏輯陷阱快速上手；直白、易懂，詳細介紹了「思維」是什麼，以及如何進行顛覆式思維。深入閱讀本書，一定會在「思維」上產生更完整的認知。

書中詳細介紹了一些常見思維的基本概念，進而擴展出思維在生活中如何運用，同時，加入了作者的個人心得體會。

這是一本入門級書目，但可以擴展想法，將有助於我們建立自己的一套解決問題、認知世界的思維體系：

思維的七大特徵

訓練思維就像訓練肌肉一樣，那些讓你感到酸痛的訓練方法才是最有效的。例如：

概括性與間接性。 邏輯性和形象性。 統一性和差異性。 言語性。（一個人做事，首先是要在思想上明白，然後是在行動上明白，最後才是在言語上說明白。）

思維習慣的養成

良好的思維需要「輸入」。輸入分為有效和無效，像謠言就屬於無效輸入。過多的無效輸入容易使我們喪失耐心去認真地進行有效輸入，會影響我們的判斷。我們應儘快找到自己努力的方向，選擇自己專注的領域，這能夠大幅度提高我們的成長速度。

輸出：金字塔原理。指任何事情都可以歸納出中心論點，由中心論點發散出幾個二級分論點。一般由三到四個二級分論點支持一個中心論點。每個二級分論點又由幾個三級分論點組成……如金字塔一樣衍生開來。這一原理可以幫助我們理清思路、抓住主次、解決問題。涉及步驟有三個：界定問題、工作分解、構建主體。

有一個實驗（抵禦美食誘惑，內容略）：蘿蔔組成功地抵制了巧克力曲奇餅的誘惑，但同時也付出了很大努力，消耗不少的精力，沒有剩下多少精力去應付幾何題。結果告訴我們，人的精力是有限的，良好的思維習慣需要一步一步來，先做消耗較少的精力就能完成的任務，然後再一點點添加新的。

本書特色

以邏輯思維進行思考的障礙有哪些？

我們經常以為正確的事不一定正確，本書主張培養自己從不同角度看待問題、用理性決策的道路：

沒有屬於自己的觀點，但又以為自己說的是對的。 掌握的資訊不全面，僅通過有限的資訊作出判斷。 認知上存在錯誤。 深陷決策陷阱：

（A）固守現狀，不敢嘗試。

（B）他人設錨，請君入甕。如：先開一個價，建立了一個錨點。

（C）越陷越深的「沉沒成本」陷阱（為了證明過去的選擇是正確的，我們做出了現在的選擇，即使過去的選擇現在看來已經不再正確），即一錯再錯。如：英特爾的記憶體項目。

（D）「表述方式」陷阱。同一種表述，可以是收益，也可以是損失。人們普遍存在「損失厭惡心理」（不願聽不好的話，只願聽好聽的），如果採用不同參照點進行表述，往往會造成評估的失真。

（E）以「自我實現預言」蒙蔽自我。「說曹操曹操就到」，「星座運勢」。這種方式是種心理暗示，也有積極的一面。

本書的各種說明，也飽含許多案例及故事，讓讀者理解自己的「思維工具箱」中還缺少了哪些能力，並且對人類大腦獨有的思考方式進一步建構基本的習慣，讓決策與表達更有邏輯性。

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬