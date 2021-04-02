泰國77府「府徽」歷史篇：從府徽的文化意涵，認識暹羅對抗外敵入侵的過往

歷史典故取向

泰國自素可泰王朝建立以來，其歷史就與緬甸及高棉密不可分，其中又以緬甸入侵泰國的次數最多，也造成大城王朝的興衰，因此在泰國府徽的歷史典故當中，多半是與和緬甸的戰爭有關，尤其是泰國西部與南部的府，因為鄰近緬甸的緣故，每當泰國經歷朝代更迭或緬甸新王朝建立時，就會成為緬甸入侵泰國的必經之地。

泰國東北部鄰近古代的瀾滄王國與高棉王國，雖然自阿瑜陀耶王朝建立以來，這兩個國家相對弱勢，且大多情況下都臣屬於泰國的主要朝代，但也曾因泰國（暹羅）因屢被緬甸打敗或在勢力衰弱之下遭反攻的情況，而泰國官方歷史多半以「叛亂」來定調這些歷史事件，至於承繼瀾滄王國與高棉王國領土及歷史的寮國與柬埔寨是如何看待這些歷史，就需透過他們的史觀來理解了。本單元共有19個府，涵蓋六大地區，接下來就透過歷史類「府徽」來認識吧！

沙沒沙空府：

中式帆船停在海邊，後方是工廠與煙囪，象徵著在阿瑜陀耶王朝時代，有許多來自中國與麻六甲的商船在此進行貿易，也是許多海上貿易者的落腳處，因此這地區也被稱為中國碼頭村。

甘亨碧府：

法輪城牆：象徵甘亨碧府的古城牆，是歷史界與考古界的無價之寶，也讓本地人因爲擁有光榮的歷史與地點而感到自豪。甘亨碧府的泰文為「鑽石牆（กำแพงเพชร）」，象徵難以摧毀的城牆。 閃亮的鑽石：象徵著美麗、堅硬並富有價值，如同鑽石般的城牆，展現出此城自古以來的光輝與燦爛。 圓圈：象徵整個甘亨碧府的每個人都善良且和睦的團結在一起。 府徽意涵：甘亨碧府是一個擁有堅固城牆且剛柔並濟的城市，是偉大的歷史遺產，見證燦爛、輝煌且令人自豪歷史的城市，城市繁榮昌盛，人民生活融洽、和睦、相親相愛的團結在一起。

烏泰他尼府：

註：通滴太上王的「昭披耶·扎克里·西·翁卡叻（เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์）」爵位是阿瑜陀耶時代的爵位，與維基百科當中的「昭披耶·扎克里 (穆)」並非同一位，後者被封此爵位是在吞武里王朝時期，古代泰國貴族有以爵位為名的習慣。

暖武里府：

素可泰府：

信武里府：

佛曆2308年（1765）3月底，信武里的「威色猜參城（เมืองวิเศษชัยชาญ）」與「訕卡武里城（เมืองสรรคบุรี）」村民共600多人，去投靠「探瑪楚大師（พระอาจารย์ธรรมโชติ）」，並在11位勇士號召之下，於信武里府的「拉詹村（บ้านบางระจัน）」共同對抗緬甸貢榜王朝的「內苗·希哈巴迪將軍（เนเมียวสีหบดี）」的大軍，在這些愛國、團結且願意犧牲自我的村民努力之下，成功擊退緬甸大軍3次，但也因此損失很多兵力與武器，以至於隔年面對緬甸大軍的第八次進攻之下詹拉村也失守了。

後來泰國政府藝術局為了讓泰國後代子孫都能緬懷這些英勇村民的事蹟，因此建立了「拉詹村民紀念碑（Bang Rachan Memorial Park, อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน）」。佛歷2519年（1976年）7月29日禮拜四，由拉瑪九世皇親自進行紀念碑啟用典禮。每年二月四日信武里政府都會召集居民、警察及三軍代表一起舉行紀念儀式以表敬意。這個故事在泰國相當有名，曾拍攝成電影《暹羅烈士》與泰劇，還曾經在泰國面具歌唱大賽（The Mask Singer）上進行現場版的歌唱與戲劇演出。

素攀府：

清邁府：

農磨蘭普府：

府徽：納瑞萱大帝左手拿著御劍站在「納瑞萱大帝宮」前面。 「納瑞萱大帝宮（ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช）」：佛曆2117年（西元1574年）「瑪哈·探瑪拉差一世（สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช）」與納瑞萱大帝曾率兵攻打瀾滄王國，在那次戰爭當中，納瑞萱大帝的軍隊駐紮於蓮池附近，期間不幸染上天花，故率軍返回，因此農磨蘭普的人民便同心協力自發性的興建「納瑞萱大帝宮」為其祈福。 納瑞萱大帝像：納瑞萱大帝手持御劍站在「納瑞萱大帝宮」前，是用來強調及凸顯本府的「納瑞萱大帝宮」。 蓮池：象徵「納瑞萱大帝宮」興建於蓮池旁。 潘山：象徵本府的山與森林，而潘山有美麗的自然風景，農磨蘭普的舊稱為：「農磨潤普（หนองบัวลุ่มภู）」意思是位於山腳附近的蓮池。

註：瑪哈·探瑪拉差一世為納瑞萱大帝之父，在緬甸東吁王朝打敗阿瑜陀耶後，被緬甸王任命為阿瑜陀耶的管理者，直到後來納瑞萱宣布暹羅獨立後，瑪哈·探瑪拉差一世才正式成為阿瑜陀耶的實際統治者。

柯叻府：

「巾幗女英雄-陶順娜麗（ท้าวสุรนารี）」與「春彭城門（ซุ้มประตูชุมพล）」象徵著巾幗女英雄-陶順娜麗英勇過人的功績，佛曆2369年（西元1826年）她在萬象王國（Kingdom of Vientiane）與占巴賽王國（Kingdom of Champasak）的聯合大軍圍攻之下，率領柯叻在地民眾堅守柯叻城，以寡敵眾的擊退敵軍，而此戰爭屬於昭阿努之亂（或昭阿努起義）期間的一場戰役。

猜也奔府：

府徽：象徵著勝利的旗幟 意涵：佛曆2365年（西元1822年），猜也奔府的統治者「乃勒นายแล」原為萬象王國的城主之一，但為了尋求更好的生活居住地，他帶著人民跨過湄公河到現在的「猜也奔城」一帶建城，建城後選擇歸順卻克里王朝（曼谷王朝），因此被拉瑪三世任命為第一任城主，冊封為「拍雅拍尼春蓬（พระยาภักดีชุมพล）」，並御賜城名為「猜也奔城（เมืองชัยภูมิ）」意思為：勝利之地，並且將三角形的旗幟作為府徽。

註：後來這位城主不幸在昭阿努之亂期間，被萬象王國軍隊以背叛萬象王國的罪名處決，後來當地人為了紀念他而興建「拍雅拍尼春蓬紀念碑（อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล）」及「拍也叻神廟（ศาลเจ้าพ่อพญาแล）」。

北碧府：

達府：

府徽為：納瑞萱大帝在大象上撒聖水。 意涵：納瑞萱大帝在識破緬甸國王的暗殺後，以緬甸背棄保衛暹羅為由，於佛曆2127年（西元1584年）進行撒聖水儀式，象徵暹羅這塊土地獲得自由不再臣屬於緬甸。而達府也是納瑞萱大帝帶領軍隊返回泰國時，第一個踏上的土地，也是古代印度人來到泰國的必經之地，是通往阿瑜陀耶王國北部領土及素可泰王國的重要通道。

碧武里府（佛丕府）：

拷汪行宮：西元1860年完工的拷汪行宮與供奉舍利子的佛塔，拉瑪四世命名為「帕那空奇里（พระนครคีรี）」是本府的重要象徵。當中最具特色的建築為「水晶勝利宮（พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท, Crystal Hall of Victory）」。 田地：象徵此府是農業興盛與物產豐饒的地方。 糖棕樹：本府的象徵農作物。

羅勇府：

府徽：沙美島、椰子樹與五世皇殿 沙美島：位於羅勇市「帔村（ตำบลเพ）」是一個優美的風景區，有椰子樹與品質優良且乾淨的白沙灘，因其獨特的沙灘無可比擬，故取名為「玉沙（ทรายแก้ว）」。 五世皇殿：佛曆2419年（西元1876年），拉瑪五世皇曾來此一遊，當地政府為此興建五世皇殿作為恭迎聖駕休息所用。

北大年府：

喀比府

交叉的佩刀：曾有人在這個地區挖掘到兩把古代的佩刀。 山：象徵著Khao Phanom Bencha國家公園，是喀比府內最高的山，共有五座山環繞，因此稱為「帕農本乍（พนมเบญจา）」意思為：五層座台的山，山頂經常有雲海繚繞，此山也是喀比府與其他府的界山。 海：象徵著喀比府的另一側靠海，面向印度洋的安達曼海。

註：五層座台（โต๊ะเบญจา，英文是5 Buddha Console）是泰國常見的家用型共佛桌。

那拉提瓦府：

府徽為：行駛中的滿載帆船，象徵這個府鄰近海洋，有商業、漁業以及鄰近城市間的交流之地， 白象：帆船上有盛裝打扮的白象圖樣在圓圈中，象徵著拉瑪九世皇的恩德與德性，此白象名為พระศรีนรารัฐราชกิริณี，是從那拉提瓦府發現的白象，並進獻給拉瑪九世皇，因此府徽上才有白象。

該府原本為「邦那拉縣（บางนรา）」，後來在佛曆2445年（西元1902年）升格為「那拉市（เมืองนรา）」，在佛曆2485年（西元1942年）升格為現在的「那拉提瓦府」。

普吉島府：

（介紹普吉府政府舉辦紀念活動的新聞畫面）：

（介紹「陶提卡沙蒂」與「陶詩順通」的動畫）

從上述19個府徽的文化意涵可發現相同的概念——皇室帶領保衛國家之下，當地人民也起身反抗外敵入侵，例如：中部地區的鑽石牆（甘亨碧府）猶如中國過去的「山海關」，象徵著保衛族群的重要關卡，即便是在阿瑜陀耶被緬甸滅亡之前，也有信武里府村民英勇抗緬的故事。北部地區自古就是泰國與緬甸的必爭之地，隨著兩國國力的強弱而改變臣屬，甚至也有同時進貢泰緬兩方王朝的狀況，以白象呈現的府徽或許也是一種表態，象徵著唯一臣屬於卻克里王朝。東北地區三個府徽皆與瀾滄王國有關，從納瑞萱大帝時代討伐瀾滄王國，到卻克里王朝時代柯叻女英雄率眾抵禦入侵，都呈現泰國與寮國間錯綜復雜的關係。

西部地區與南部地區位於中南半島他念他翁山脈地區，自古便為泰國與緬甸兩國的勢力交界之處，在過去國界尚未清晰，該地區仍有自主權力時，多半也是同時朝貢泰緬兩國，而在泰緬兩國交戰時，這些前線則成為最早被犧牲或被征服的地區，其位置猶如中國長城沿線的古城，是地理也是歷史的分界線，劃分出暹羅人與緬甸人之間一條難以跨越的線，後來隨著緬甸成為英國殖民地，這條國界也隨著歷史的時間軸，慢慢地出現在現代地圖上，而發生在國界與兩國之間的歷史，則成為泰國官方用來凝聚國內團結的最佳文本。

至於這些曾夾在兩大勢力之間的臣屬國，在後來的英國與法國影響下，又是如何成為泰國的一部分，這就留待後續探討。如果喜歡我的文章，請記得訂閱！

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒