古代真的有體長三公尺、大到可以當車車開的「巨大天竺鼠」

想像一下800萬年前的南美洲，在淡鹹水交界的無風河灣裡，一群大如牛的……鼠類，靜靜吃著河邊鹹草，不時抬起頭來張望。

生活在現代的你，根本無法想像鼠類可以長到這麼大一隻，平日暗溝裡一晃而過的老鼠不過手掌大，養在家裡可愛的天竺鼠寵物也不過一公斤重，就算是動物園裡目前世界上體型最大的齧齒類動物「水豚」（capybara），也不過像羊兒一般大而已。

2003年出版的《科學》期刊中，發表了迄今最大的齧齒類動物化石，估計它的體重達700公斤，幾乎是水豚的10倍重。

來自委內瑞拉的德國杜賓根大學研究人員桑傑士－維拉葛拉（Marcelo R. Sanchez－Villagra），多年來在南美洲委內瑞拉西北部發掘哺乳動物化石。南美洲原本是個大島嶼，一直到300萬年前巴拿馬地峽形成後，才與中美洲和北美洲相連。

在此之前，孤島般的南美洲有機會演化出許多特殊類型的動物，譬如有袋類動物，或者超大型的各種動物。其中有些一直到人類出現後才消失在地球上，因此是古生物學家的重要研究地點。

圖片來源：科學人雜誌（Image c Science / Illustration: Carin Cain） 畫家想像中的超大鼠

2000年5月中旬，桑傑士－維拉葛拉和一些工作人員，在首都加拉卡斯西方約400公里的荒涼小鎮，發現了一些化石，但他們一直沒仔細查看。直到最近才發現，這竟是一種迄今記錄到體型最巨大的齧齒類動物，並將之學名訂為Phoberomys pattersoni，與共同研究的委內瑞拉與美國科學家，將結果發表在《科學》期刊。

研究小組給這種超大鼠取了個綽號「哥雅」（Goya）。根據陸續挖掘出來、大約90％近乎完整的哥雅骨骼架構看來，桑傑士－維拉葛拉說：「把牠想像成一隻古怪的天竺鼠吧，體型超大，尾巴很長，可以協助後腿來平衡身體重量，而且牠的牙齒會不斷生長。」

還有其他化石與「哥雅」在同樣的沉積層發掘出來，包括當時生態環境中的植物、超大型烏龜、鯰魚和鱷魚等。因此研究小組研判，「哥雅」應該生活在淡鹹水交界處，跟目前生活在南美洲的水豚一樣，是水陸兩棲的動物，並沿著河岸覓食，為草食性。

把這麼多發掘成果綜合起來，更足以描繪出委內瑞拉西北部在800萬年前中新世後期的景象，在目前一片荒涼的土地上，當時竟是水草繁茂的熱帶環境。

仔細研究發掘出來的骨骼，研究小組認為，「哥雅」的體長大約3公尺、身高約1.3公尺，牙齒構造適合研磨，應是攝取河岸邊的鹹草維生。牠的後腳較長、強壯有力，樣子挺像現代的天竺鼠，兩者也都屬於豚鼠亞目（Caviomorpha），不過牠們的體重可是相差了700公斤呢。與「哥雅」在演化樹上最為接近的現生動物，應該是同樣生活在南美洲的直尾豚鼠（pakarana）。

此外，「哥雅」的出現，也為齧齒類動物創造一項記錄，現在「齧齒目」是哺乳動物中物種體型差異最大的一目，把有袋目拋到腦後囉。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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