提升長輩免疫力，吃十類容易取得、營養成分高的食物就對了

健康是最好的財富，年紀大了之後，更能體會這句話的重要。家中長輩的健康是我們平常最關心的事之一，如果他們常會疲勞、感冒、腸胃不適，很可能就是免疫力下降的徵兆。要避免大小毛病不斷，提升免疫力就成了很重要的事。

人體的免疫系統負責驅逐、消滅有害微生物和癌細胞。要正常運作，需要食物所提供的原料，包括維他命、礦物質、脂肪和蛋白質。維持老年人最佳的免疫反應，營養素的攝取可能要超過每日建議量，例如，健康的老人服用較多的維他命C、E和β胡蘿蔔素，不但可以減少生病日數和抗生素使用，注射疫苗後所產生的免疫反應也較強。

我們日常飲食中，有很多食物可提供免疫系統所需的營養，以下這10種不但容易取得，其營養成分也比一般食物高，可列為家中長輩日常飲食的重要來源。

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一、各色蔬菜

深綠色葉菜的營養成分很豐富，有維生素A、B群、C、E及各種礦物質，提供免疫系統正常運作的必要養分。紅、橘或黃色蔬菜。例如胡蘿蔔、甜椒、南瓜、黃秋葵等，含有大量的β胡蘿蔔素，進入人體後會轉換成對提升免疫力很重要的維生素A，可維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，這第一道防線可以阻止細菌、病毒入侵身體。

二、肉類、豆類（優質蛋白質）

蛋白質是構成身體細胞的主要成分，我們的免疫系統當然也需要它才能正常運作，最好是平均從動物性及植物性兩種來源攝取。

優質的動物性蛋白質有瘦肉、雞肉、魚肉、低脂奶類、雞蛋等。植物性蛋白質可以吃豆類、豆腐及豆製品、堅果類等。豆類及堅果類裡還含有豐富的維生素E，有助於製造抗體，增加T細胞的活性，對於免疫功能低下的老年人特別重要。

三、富含維生素C的水果

維生素C會刺激身體製造干擾素（一種與免疫功能有關的物質）來破壞病毒，另外，也幫助膠原蛋白生成，讓細胞之間互相緊聚在一起，減少細菌及病毒入侵的機會。芭樂、柳橙、奇異果、木瓜、草莓、柑橘類水果等，都是富含維生素C的水果。

四、大蒜

許多研究發現大蒜裡的硫化合物可以提高T細胞及巨噬細胞的活性，同時也會增加自然殺手細胞的數目，並且有助於降血壓、減少動脈硬化的機會。

五、地瓜

地瓜中的穀胱甘肽，因為有抗氧化效果而能提升免疫力。含有的黏蛋白，還可保護心血管避免動脈硬化，並能抗老、防便秘。

六、蘑菇、香菇

蘑菇可以增加白血球的生長和活動力，提升身體對抗病菌的戰鬥力。另外，蘑菇含有硒、維生素B2、菸鹼酸等豐富營養素，體內的硒含量如果過低，感冒加重的風險容易增加。而維生素B2和菸鹼酸都能維護免疫力。

香菇含有多種人體所需要的維生素以及微量元素，特別是所含有多醣體能夠很好的增強身體抵抗力。

七、優格、優酪乳

優酪乳主要功能可以改善胃腸道健康，過去研究也發現優格中的乳酸菌，可以增加由T細胞釋出的γ－干擾素，進一步增加抗體生成，增加身體免疫力。

八、燕麥

燕麥含有β－葡聚醣可以增強免疫力，加速傷口癒合，還能幫助抗生素發揮更佳效果。

九、薑黃

薑黃具有抗氧化特性，能捕捉自由基，而自由基是許多癌症和慢性病形成的原因，從而降低對人體的威脅。薑黃當中有天然的抗發炎成分，許多慢性病，像是癌症、代謝症候群、阿滋海默症、關節炎等，都和發炎有關係。

十、綠茶

綠茶的兒茶素是很強的抗氧化劑，也有殺菌、抗癌的效果，可以抑制腸胃道的害菌增長，具有提升免疫力的效果。

最後，建議家中長輩應少吃甜食，單醣類（如葡萄糖、果糖）和甜食會影響人體製造白血球，也影響它的活動力，降低身體抵抗疾病的能力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航