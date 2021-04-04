城崎溫泉散策：比京都更迷人的古都小鎮，「日本小說之神」心中的療癒之鄉

文字：Jill Liu｜攝影：Tomo Ishiwatari

城崎是關西人眼中的泡湯名勝，也是一眾文豪心中的療癒之鄉。其中又以「日本小說之神」的志賀直哉在1913年時為養傷，而短居城崎三週間創作的短篇小說《在城崎》最為有名。他更在小說中形容在此處生活的感受點滴：「心情是近年所未有的寧靜，有著非常沉穩而安定的好心緒。」

為什麼日本的藝術家與作家，會前仆後繼地來到城崎呢？這個地方究竟有什麼魔力？

在這次與Hanako.Taiwan的團隊實際走訪之後，熱愛老城市的我立刻就明白了答案。

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

在這個不大不小、觀光氛圍恰到好處的溫泉小城，只要步出「城崎溫泉車站」，就能馬上感受到這座城市的溫泉氣息──車站正前方，有個可取飲溫泉水的古典小涼亭，右手邊就是有著米黃色外牆的溫泉名所「里之湯」（さとの湯）。

因為此處是一座千年古都，放眼望去，是看不到建築高樓、也看不到都市裡的那些霓虹招牌的。沿著街道往裡走去，渠道旁柳樹垂枝的河畔小路瀰漫著一股悠閒的氣氛，仿佛在向眾人宣告著：放下都市裡的那些繁雜事務，好好盡情享受此處的小橋流水。

那些網路上就查得到的城崎七大外湯就先不多著墨了，今回我將以自身經驗為依據，整理出幾個這座小鎮的玩樂方式。

#01：ときわ別館 Tokiwa Bekkan

Photo Credit: Jill Liu

你知道嗎？只要入住城崎當地的旅館，就會得到一張外湯通行程（ゆめぱ），能在城崎七大名湯之間暢行無阻。旅人們都會在晚餐後，換上浴衣、踩著木屐沿街散步，挑選自己喜歡的外湯去享受一夜露天溫泉。像這樣的愜意體驗，是在日本其他城市很難享受到的氛圍。（經過柳湯，還會看見人們坐在門口的足湯泡腳聊天的可愛情景）

來到這座以「外湯巡禮」聞名的溫泉小鎮，別忘了找一間傳統日式旅館入住，體驗道地的日本文化風情。

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

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但若你是個只想在旅館中悠哉度過的懶豬，不妨挑選高階一點的日式旅館，吃頓懷石料理，享受館內自有的溫泉澡堂也是很不錯的選擇。今回入住的「ときわ別館」便有推出冬季限定的「松葉蟹套餐」，一道道鮮甜肥美的螃蟹料理，保證讓你允指回味。

#02：綾 Aya Snack

Photo Credit: Jill Liu

旅行途中，能找到城市裡的local bar是很幸福的事情，在local bar裡，你通常不太會看見fancy的酒單、也聽不到什麼時下正流行音樂，但卻能感受到「以酒會友」的那種誠摯交流，而城崎裡最經典的local bar就是「綾」。

嚴格說起來，這裡是間Snack（一種店內常常會配有Karaoke，與一臉深諳世事的媽媽桑的日本傳統酒吧），但卻流露出一股如高級威士忌酒吧般的優雅氛圍。

店內親切、擅長聊天的姊姊們才是真正的賣點──這些有著豐富生活歷練的姊姊，有著知道何時該靜、何時該聊天的絕佳分寸，讓初訪此處的人們，也能有如回到老家熟悉酒吧般的親切感。

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

夜裡來這邊點一杯highball跟姊姊聊天吧！如果你喜歡喝清酒，這裡也提供兵庫縣本地產的地酒「香住鶴」，是一款香氣十足，帶有淡淡酸味的好喝冷酒。

#03 城崎文藝館 KINOBUN

Photo Credit: Jill Liu

前面曾經說過，城崎是一個充滿許多文人足跡的千年古都，但它除了老城市的痕跡之外，同時也充滿了豐富的藝文養分。如果是在九份，你可能很難想像除了觀光街道以外，還能有什麼會真的激起人們求知慾望的「藝文展演中心」，城崎文藝館（KINOBUN）卻很輕易地做到了。

這裡除了介紹城崎溫泉的有趣典故之外，也介紹了許多曾駐留於此的知名作家之作品。其中每季都會推出不同主題、如今已來到第四屆的企劃展，便以《溫泉與書》展開了一系列的創意策展──以旅館鑰匙與火柴盒搭配的文學小說套裝、用螃蟹為書封的迷你小說、展開洗澡毛巾就能翻閱的橫開本小書冊等。每樣周邊商品都精美到令人想要收藏。

若來城崎會住上一晚，非常推薦花個一小時左右的時間到此處逛逛，在了解當地文化脈絡的同時，更可欣賞一下日本地方強大的行銷企劃能力。

Photo Credit: Jill Liu

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

#04 城崎漢堡店 Kinosaki Burger

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

若你曾有旅日多時的經驗，一定也曾有很想要吃點西式食物，中和一下嗑了太多日式料理的口腹之慾吧！在這裡我們要提供城崎裡的最佳好選擇──城崎漢堡店（Kinosaki Burger）。

你也許會想，在日本卻推薦漢堡店不奇怪嗎？其實日本有許多洋食都發展出了自己流派，許多時候的美味度是更上一層樓的，Kinosaki Burger的漢堡便是如此。

這裡的麵包Q彈有嚼勁、漢堡肉扎實多汁，而搭配的蔬菜與起司都以恰如其分的新鮮食材點綴，絲毫不搶漢堡風采。非常推薦點它的「但馬牛起司漢堡」，能用相對親切的價格，享受三大黑毛和牛之中最頂級的純種但馬牛（也就是眾所皆知的神戶牛肉）所做出來的漢堡肉──那種入口即化的多汁好滋味。

Photo Credit: Tomo Ishiwatari，Hanako提供

行文至此，不禁懷念起城崎的種種。與京都相比，以溫泉為題而展開的城崎市區小巧精緻，更讓人有度假的感受。而恰到好處的人潮與觀光氣氛（不太寂寥、也不太喧鬧），則讓這座古都成了一個隱藏版的觀光寶地。

難怪在日本關西人的心中，城崎一直都是小旅行的熱門地點，只要花上幾個小時就能讓人完全跳脫日常，想想實在非常划算。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航