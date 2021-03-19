亞特蘭大槍擊案：性犯罪還是亞裔仇恨？新一波種族運動悄悄展開

編譯：李宓

美東時間16日傍晚，亞特蘭大地區三家按摩沙龍接續發生槍擊事件，造成8人死亡，其中6人為亞裔女性，憤怒和恐慌因此在亞裔族群間蔓延開來。

《紐約時報》指出，亞特蘭大警方在下午5點接獲報案，有民眾指稱阿克沃斯鎮（Acworth）附近的「楊氏亞洲按摩」（Young’s Asian Massage）發生槍擊事件，最終造成4人死亡。不到一個小時，位於該鎮東北部的「黃金Spa」（Gold Spa）亦傳出搶劫事件。警方到場後，發現4名女性倒臥在地，其中3人身上有著明顯槍傷。同一時間又有民眾報案，稱對街的「芳療Spa」（Aromatherapy Spa）也傳出槍響。在這裡，警方又發現1名無生命跡象的女性。

當天稍晚，警方逮捕了21歲的羅伯特・艾倫・朗恩（Robert Aaron Long）。亞特蘭大市市長、切諾基郡（Cherokee County）警方在17日晚間的記者會上表示：嫌犯自稱有性成癮問題，並非出於種族仇恨犯案。調查還在進行當中，暫時無法確定本次事件為仇恨犯罪。

這場記者會後續引發網友不滿，《THE CUT》雜誌報導，警方供稱嫌犯「顯然有自己的問題。他自稱性成癮，將按摩沙龍視為誘惑，想要將之消滅」。官方同時使用「昨（16）日對他來說是很糟糕的一天」、「他覺得受夠了」、「再也受不了了」之類的語彙。《THE CUT》質疑這種說法太過籠統、平和，完全無法與案件的暴力程度相稱。報導亦說明，考量到按摩沙龍的工作性質、環境與文化，我們不可能把槍擊案與其背後的厭女情節、種族歧視、仇外心理拆開來看待。

儘管調查尚未終結，在許多民眾心裡，本次事件早已與種族脫不了關係。《路透社》直指，過去一年，亞裔美國人所受到的歧視加劇，本案更在他們心裡種下了全新的恐懼因子。美國總統拜登則在推特發文呼籲：「雖然我們還不清楚犯案的動機，但我們知道一件事：今晚的事件對亞裔美國人造成了極大的痛苦。近期許多針對亞裔族群的攻擊並不符合美國價值。這些行為必須停止。」具有亞裔血統的副總統賀錦麗也發文：「我與所有亞裔同胞同在。」

自Covid-19疫情爆發以來，美國各地便頻頻傳出針對亞洲人的歧視事件。倡議團體「停止亞洲及太平洋諸島族裔仇恨」（Stop AAPI Hate）的調查顯示，疫情期間他們接獲全美50洲及哥倫比亞特區一共近4000起歧視事件舉報。前總統川普的「中國病毒」說，更激化美國人的二元對立。

然而，亞裔歧視並非當代產物，根據《CNN》報導，早在19世紀，中國勞工大量移入美國，領低廉的薪水、在糟糕的環境下工作，引發白人仇視，認為這些移民佔取了僅有的工作機會。爾後只要政治、經濟條件不佳，少數族群就會再度被視為威脅國家安全的「永遠的外來者」。

針對因疫情而起的新一波亞裔歧視，《POLITICO》報導提到，過去一年，可看到全美各地立法者、倡議人士開始積極鼓吹更完善的反仇恨法案。而今天的亞特蘭大槍擊案，只會讓相關法案存在的需求更加迫切。《紐約時報》進一步寫道：17日晚間，從紐約到華盛頓，各地都有民眾聚集追思，更有人舉起「亞洲人的命也是命」（Asian Lives Matter）、「停止亞裔仇視」等標語表達不滿。除了線下哀悼活動，#StopAsianHate等標籤也在網路上串流。無論警方調查如何發展，一場新的種族運動早已悄悄展開。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範