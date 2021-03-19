EMA公布「血栓事件」調查結果指AZ疫苗安全有效，義、法今恢復施打

歐洲藥品管理局（EMA）日前針對與阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗相關的血栓不良事件進行調查，並於昨（18）日公布調查結果。

EMA表示，無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯，審查有的「明確」結論是，疫苗在保護人們免於受到和武漢肺炎有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險。

而在EMA調查結果公布之後，包括義大利、法國、德國、西班牙、荷蘭、葡萄牙、立陶宛、拉脫維亞、斯洛維尼亞和保加利亞等國家，皆表示會盡快恢復施打AZ疫苗。但瑞典與挪威則表示繼續停用AZ疫苗，因需要時間完成自家對AZ疫苗的評估。

EMA公布「血栓事件」調查結果，指AZ疫苗安全有效

（中央社）EMA昨日表示，在對血栓的報導進行調查之後，仍堅信AZ的武漢肺炎疫苗安全有效，好處大於風險。

接種AZ疫苗後產生血栓的消息傳出後，已促使十幾個國家中止使用此一疫苗。

EMA執行主任庫克（Emer Cooke）表示，在針對30個罕見血栓情況進行調查時，EMA無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯。

但是她在一項簡報中表示，審查的「明確」結論是，疫苗「在保護人們免於受到和武漢肺炎有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險」。

庫克指出，EMA將更新其指南，在病患手冊和醫療專業人員資訊中列入潛在風險的說明。

庫克說：「這是一種安全有效的疫苗。」

EMA’s safety committee (PRAC) concludes that the benefits of the #COVID19Vaccine AstraZeneca still outweigh its risks despite possible link to rare blood clots associated with low levels of blood platelets.

👉Read more: https://t.co/WCdaKqOPxB pic.twitter.com/0NO8kh5a48 — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 18, 2021

義大利、法國今日恢復施打AZ疫苗，瑞典、挪威仍暫停施打

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，在EMA宣布AZ的武漢肺炎疫苗安全後，義大利從19日起恢復施打AZ疫苗。

在傳出AZ疫苗與發生血栓現象有關而引發關切後，義大利15日暫停使用AZ疫苗，做為預防措施。

德拉吉在一份聲明中說：「明天將恢復AZ疫苗的施打。政府的優先要務仍是盡快進行盡可能多的疫苗接種。」

義大利衛生監管機構義大利藥物局（AIFA）首先將必須解除禁令，但衛生部表示，它預期從19日下午3時（台灣時間19日晚間10時）起再次使用AZ疫苗。

Dopo il parere del Comitato per i Medicinali dell'EMA, domani #AIFA revocherà il divieto d’uso del #vaccino #AstraZeneca, consentendo la ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15 pic.twitter.com/DhEwa4xxRB — AIFA (@Aifa_ufficiale) March 18, 2021

疫情一年前開始肆虐義大利以來，已有近10萬4000人病故，目前每天仍有數百人因而死亡。

而另一個歐洲國家法國，總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，法國也將從19日下午起恢復施打AZ武漢肺炎疫苗，他將是接種者之一。

法國15日暫停使用AZ疫苗後，卡斯特克斯表示衛生監管機構將在19日更新其建議。EMA18日宣布，AZ疫苗「安全有效」。

卡斯特克斯在記者會上指出：「我將接種這劑疫苗，以顯示我們可以對它具有十足的信心。」

除了法國及義大利，《中央社》報導，在EMA宣布後，表示會盡快在19日或下週恢復AZ疫苗施打的其他國家還有德國、西班牙、荷蘭、葡萄牙、立陶宛、拉脫維亞、斯洛維尼亞和保加利亞。

然而瑞典與挪威則表示，他們還沒準備好要恢復使用AZ疫苗，仍堅持需要時間完成自家對AZ疫苗的評估。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範