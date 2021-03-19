日首都圈「緊急事態宣言」將解除，菅義偉提防疫「5支柱」對策

（中央社）日本政府昨（18）天決定東京都等首都圈1都3縣為因應武漢肺炎疫情實施的緊急事態宣言21日如期解除。為避免疫情復燃，日本首相菅義偉昨天提出防疫「5支柱」對策。

日本政府18日正式決定為防止「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情擴大對首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）所發佈的緊急事態宣言將如期於21日解除。

病床使用率已低於40%，防疫對策將強化監視變種病毒、加速疫苗接種

在做出這項決定後，菅義偉召開記者會說明為何將解除首都圈1都3縣緊急事態宣言。他表示，新增確診病例、病床使用率等的指標都符合防疫標準。

他說，內閣官房所整理的資料顯示，截至本月17日，首都圈1都3縣的病床使用率低於40%，已達到解除宣言標準的「階段3」。雖然東京都與埼玉縣的新增確診病例有微增的情形，但疫情仍獲得控制。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為日本首相菅義偉在記者會上宣布即將解除首都圈的緊急事態宣言。

為防止在緊急事態宣言解除後疫情復燃，菅義偉提出「5支柱」防疫對策，這包括：

餐飲店的對策 加強監視變種病毒對策 加強核糖核酸（PCR）檢查 推動安全且迅速的疫苗接種 充實醫療體制。

有關餐飲店的防疫對策，緊急事態宣言實施期限，政府要求首都圈1都3縣的餐飲店提早打烊的時間是「晚上8時」，但緊急事態宣言解除後，將鬆綁為「晚上9時」。配合提早打烊的餐飲店平均每一家店鋪可獲政府4萬日圓（約新台幣1萬元）的補助。

此外，3月底是日本財會年度將結束的時期，聚餐的情況多，日本政府將透過社群網站等呼籲民眾聚餐人數控制在4人以內。

有關加強監視變種病毒的對策，日本政府決定把陽性者（確診者）約10%為對象實施的抽檢比例提高為約40%。此外，日本政府目前禁止來自全球的外籍人士新申請入境的邊境管制措施仍持續實施。

在加強核糖核酸（PCR）檢查方面，日本政府將與自治體（都道府縣市村町）合作，在鬧區等集中針對無症狀者進行檢查，4月的檢查量能將增為每天5000件。

有關疫苗的接種，菅義偉表示，優先針對醫護人員施打疫苗的作業順利進行中，目前每天約8萬人接種疫苗，4月12日起將開始針對高齡者施打疫苗，估計到6月之前至少可確保1億劑的疫苗數量。

菅義偉說：「為了不需再發佈緊急事態宣言，確實推行這5項防疫對策是我的職責。」

首都圈知事決議要求餐廳提早結束營業到3月底

《共同通訊社》報導，東京都知事小池百合子對即將解除緊急事態宣言提出警告，表示首都圈的疫情仍相當嚴重，病毒仍尚未獲得控制。眾議員兼立憲民主黨黨魁的枝野幸男也大力抨擊日本政府解除首都圈緊急事態宣言的時間點，他昨天表示解除的時間點太早，並擔心疫情會再度回溫。

對於疫情回溫的擔憂，更因為日本即將迎來櫻花季，以及學校的入學以及畢業典禮而加劇。東京都在過去兩天的確診數為409和323例。

菅義偉已完成首劑疫苗接種，4月初訪美前完成第二劑

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為日本首相菅義偉於16日接種首劑武漢肺炎疫苗，在4月初赴美訪問前，他會完成接種第二劑。

日本首相菅義偉16日完成施打第1劑武漢肺炎疫苗。菅義偉預定4月上旬赴美與美國總統拜登會談，訪美前菅義偉與代表團成員將接種第2劑。

《日本放送協會》（NHK）報導，菅義偉上午前往國立國際醫療研究中心，注射第1劑疫苗。

菅義偉接種疫苗後受訪表示，下個月將舉行日美領袖會談，兩國間為了做好防疫措施，因此他前來施打疫苗。打疫苗看起來很痛，但他覺得沒有那麼痛，很順利地完成接種。

內閣官房長官加藤勝信該日在記者會上表示，對於菅義偉訪美，日美兩國有共識要做好萬全的防疫措施，日本以菅義偉為首，訪團成員全部都要施打疫苗；美國方面，將與日本訪團會談的人員與白宮工作人員等，也都會接種疫苗。

目前傳出日本政府規劃菅義偉4月8日率團啟程訪美，並在美東時間4月9日在華府與拜登舉行首度的面對面會談。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範