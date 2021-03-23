【專訪】藝術收藏家周杰倫：有時候天分是危險的，而勤奮、不斷地用功可以用來保護天分

文：DOMINIQUE CHIANG

作為一位知名的歌手、詞曲創作者、演員、導演，周杰倫在大眾中的影響力是無窮的。但其實他還有一個不為大眾所熟知的身份──藝術收藏家。我們為你獨家揭秘天王的收藏故事。

日常的街頭就是最好的「畫廊」

其實，藝術圈早就已經熟知周杰倫的藏家身份。這位亞洲巨星近幾年是頂級藝術博覽會的常客，運氣夠好的話，你能在香港巴塞爾藝術展或者上海ART021、西岸兩大博覽會上看見他閃現的身影。如果你關注他的Instagram帳號，你會發現他的日常生活常常與藝術品相伴，從Jean-Michel Basquiat到Georg Baselitz，周杰倫的藏品名單星光熠熠，大師雲集。

幾乎所有人對於藝術作品的瞭解都有一個過程，周杰倫也不例外。從最初裝飾品和藝術品之間「傻傻分不清」，到現在可以說是一位資深藏家，周杰倫不僅在美術館、畫廊、藝博會裡瞭解藝術，甚至走上街頭汲取靈感。「有一年在紐約，有兩位著名的街頭藝術家朋友開車帶我去遊歷了一次「街頭藝術史」。他們載著我，一路講述街頭藝術的發源地在哪裡，當時那些塗鴉的含義，每一個街區的文化和風貌，還有發生的社會議題是怎樣影響到街頭藝術的，而街頭藝術又是怎樣進而影響到流行文化的。」周杰倫分享道。

對他來說，「生活的每一刻」都在給予他藝術的靈感，日常的街頭就是最好的「畫廊」。「我喜歡老街，充滿了懷舊的氣息，在我的歌曲裡經常會出現稻田、山丘、梯田、老屋、舊校這些漸漸被人遺忘的空間。」除了自由揮灑的街頭藝術、普普藝術，周杰倫也熱愛古董，因為在他的理解中，不同的時代都有屬於自己的藝術風格，而好的藝術經得起時間的考驗：「那些有代表性的藝術風格背後的價值觀，哪怕相隔20年，我們仍然可以隔空對話，它是可以延續，可以繼承下來的，就像我一直喜歡的古董，我一直關心的藝術家們的作品，那種內涵經久不衰，隨著時間的發酵會更有力。」

如今的周杰倫不僅收藏藝術品，更是積極地投身到當代藝術行業當中，用創作者的身份接受藝術對他的滋養。他和當代藝術家徐冰合作，徐冰以「造字」而知名。周杰倫以徐冰作品《地書》為靈感，在他的音樂MV裡呈現「地書化」的歌詞，希望這些符號與意象能夠跨越文化的鴻溝，成為某種人人能夠欣賞的普世之物。從這個角度來說，音樂和藝術是相通的，但周杰倫寧願保持謙遜：「有媒體曾經評價我是一位藝術家，我覺得自己還不夠格，在我的概念裡，藝術家一定是一個集大成者，需要時間慢慢沉澱。」

Photo Credit: ELLE

任何事物都沒有唯一或標準的答案

ELLE：你是從什麼時候以及通過什麼樣的契機開始接觸藝術品的？

周杰倫：最開始接觸到藝術是因為媽媽是美術老師，從小到大耳濡目染，但真正走進藝術的殿堂是在五年前。那時候我還分不清裝飾品和真正的藝術品之間的差別，但我總有一股很強的求知欲，總是拉著身邊朋友聊畫和雕塑。我常常在想，如果我很早就能遺傳到媽媽的藝術細胞該有多好哈哈！

ELLE：你最喜歡的藝術家是誰？

周杰倫：Basquiat。在大家的印象裡，他像是一個流浪漢，總是穿著一件大了五號的外套。但他是一位超勤奮的藝術家，你能想像約七八十年代的街頭塗鴉是屬於這樣一位居無定所的天才級黑人藝術家的嗎？他的作品看上去非常即興，信手拈來的那些符號、文字，似乎在訴說著一個不完整、又很不合時宜的故事，很神秘，又令人嚮往，他像個音樂家。但成名之後的他感到的那種孤獨，在畫裡我一下子就能體會。

他的作品裡最標誌性的符號是「皇冠」，他甚至給他身邊的朋友，所有他尊敬的物件都扣上了「皇冠」，他認為每個人都應該有屬於自己的皇冠。「皇冠」是Basquiat的簽名，「tobe king」。成為「king」就是追求完美和極致的過程，這個過程是非常掙扎的，需要不斷質疑自己，突破自己，推翻自己，才能獲得自由，直到最後才能得到一個「皇冠」的加冕。我希望未來的某一天，我也能得到為自己加冕的「皇冠」。

ELLE：目前為止，你已有多少件收藏了？都是當代藝術品嗎？

周杰倫：其實件數並不重要，重要的是收藏到我認為最「屌」的作品，而且要有豐富的文化價值和意義。我大部分的收藏都是當代藝術作品，還有一些是限量版的藝術衍生品。我理解的當代藝術，不是一定要知道畫面究竟在表達什麼，當代藝術給我的感覺就像是，我不認為這個世界有一個很確定的、單一的觀點，任何事物都沒有唯一或標準的答案。

ELLE：可否分享一下這次拍攝入鏡的這兩件作品的故事？

周杰倫： 第一幅是Georg Baselitz的作品《餐桌上的飲酒者》（Trinker am Tisch ，1983），這幅畫大家有沒有發現是倒過來的？那為什麼他畫的是一位上下倒置的人呢？好像我的一首歌《反方向的鐘》，希望時鐘能夠穿梭畫面，朝著反方向移動。Georg是我很喜歡的一位藝術家，他很有個性，最開始出現在他作品裡的都是一些看上去笨笨的農民和牧人，很有人文風情。後來，他開始畫傳說裡的英雄人物，然後把他們都翻轉180度，這樣很「屌」！

Photo Credit: 《餐桌上的飲酒者》（Trinker am Tisch ，1983）

有時候天分是危險的

我覺得這是一種對傳統的公開挑戰，把畫面中的人物在你腦海裡的聯想全部都解放出來了，很灑脫也很隨心所欲，我喜歡這樣的狀態。我看過一個朋友發給我的Georg的採訪片段，他說自己年輕的時候沒什麼天分，不知道該怎麼畫畫。但是他相信每個人都有屬於自己的創造力，當你做了大量的工作，創造力就會自然而然地出現，創造也只能從這種很普通的、重複的工作中產生。

看上去很笨，但真的沒有捷徑可以走哦。我覺得Georg提醒了我，有時候天分是危險的，而勤奮、不斷地用功可以用來保護天分，這樣不會一下子就走到了一個領域的盡頭，哈哈，我也很怕自己被大家嘲笑「江郎才盡」呀！

第二幅畫是Albert Oehlen的作品《在鏡子的一端》 （ImSeitenspiegel ，1998），大家都知道我是他的小迷弟啦！我覺得他和我一樣，是個矛盾體，他的畫是細膩但又很粗糙的，顏色時而清晰時而模糊，就像我的咬字不清，哈哈！但他的作品力量感非常強，我是個藝術的初學者，能感覺到這種力量的強大，他想衝擊一個已經成型了的風格化的東西。

Albert其實是很理性的，雖然他總是調侃自己的東西是「一團糟」，他在用一種非常理性的方法來表現一種看上去很暴躁的感覺，有時候很幽默，又很直接。這一點，也和我很像，音樂裡要表達的情緒，其實是沒必要晦澀難懂的。我寫過一首歌《逆鱗》，看Albert的這幅畫的那種感覺就是「只能撲向泥濘，迎向那陣驟雨由不得你」。Albert想告訴你，這種暴躁的情緒是一種「失敗感」的表達，但思考這種「失敗感」對我來說，反而是一件很有力量的事，因為幕後的風景，有時候會比台前更迷人，但是也只有自己才能看到。

Photo Credit: 《在鏡子的一端》 （ImSeitenspiegel ，1998）

好的藝術是可以進行對話的

ELLE：對你來說，什麼是「好的藝術」？那麼好音樂呢？

周杰倫：好的藝術是可以進行對話的。而好的藝術家，好的藝人，其實都是創作者、觀察家，我相信也一定是思想型的人，他們很擅長將思想轉化為藝術的語言，然後用通俗的方式傳達給大家，通俗這一點很重要。好的音樂也是同樣的道理。好的音樂會細水長流，能帶給人力量，一定是經得起時代考驗，永遠不過時的。

ELLE：其實音樂也是藝術的一種形式，你覺得和繪畫有什麼相通之處？

周杰倫：在創作音樂時，我會同步思考要怎麼來拍MV，我會去想像那個畫面。就像我的專輯《范特西》，「范特西」的意思就是，音樂是幻象的，幻象是快樂的。繪畫本質上和音樂是相通的，畫面感是有結構的，轉換成音樂就需要用樂符把那個氛圍感營造出來。

ELLE：你現在擁有很多身份，你會怎樣來介紹自己？

周杰倫：我最自豪的身份還是一個父親，一位丈夫，因為光是當好這些角色就已經很不容易了。然後我才是一個創作者，因為只有有了好的作品，才有能力和責任感，才能成為一位給大家帶來影響的人。我其實很想感謝大家，感謝我的歌迷朋友，因為我們是一起成長的，身份也在同步發生轉變。最近的這五年，我慢慢發覺自己有資格被稱為一個收藏者，收藏是慢熱的，收藏帶來更多的是一種鼓舞和動力。

ELLE：你會有意對孩子從小進行藝術薰陶嗎？

周杰倫：我希望我的兩個小孩都有藝術細胞，哈哈，像他們的奶奶一樣！也希望他們能成為藝術家，要比我厲害哦！至於是什麼樣的藝術家，目前還不知道，我會陪伴他們一起成長，慢慢摸索。

Photo Credit: ELLE

學會欣賞，是建立你和藝術之間聯繫的第一步

ELLE：有沒有在計畫進行一些藝術相關的專案？

周杰倫：今年有一系列正在進行的藝術合作項目，其中之一就是和徐冰老師的合作，這是我非常期待的。徐冰老師提出的「普天同文」的理想，我印象很深。今天的時代是一個「讀圖的時代」，文字太硬了，已經不再是最能適應這個時代的表達方式，如果我們換做用圖像來交流，比如發一個emoji的表情，它就能跨越語言的障礙，大家一下子就都明白了。就像單獨的樂符能夠寫成樂章一樣，我可以彈奏出千變萬化的旋律，那麼它的穿透力量就足夠強，足夠有力量，讓大家都能產生共鳴。這是我對徐冰老師「普天同文」的一點理解。希望大家可以持續關注這個藝術合作專案，有驚喜喔！

ELLE：是否可以給到年輕人一點瞭解、學習藝術品的建議？

周杰倫：我想鼓勵每個年輕人能欣賞原創作品，去感受每一件藝術作品背後來自創作者的誠意，因為每一件作品都有一個不一樣的故事。學會欣賞，是建立你和藝術之間聯繫的第一步。

ELLE：對於今後的工作生活，你有什麼期待或者目標？

周杰倫：這幾年來從開始收藏藝術作品，藉由收藏的機會，我也開始和藝術家、美術館、畫廊頻繁地接觸，交往了一群志同道合的好朋友。在和大家交流的過程中，我一直在思考怎樣讓藝術和文化更深度地結合，發揮它們各自的影響力；同時也能讓我身邊的藝人朋友能夠通過現在的媒體來帶動大眾瞭解藝術和欣賞藝術。這次和ELLE的合作是由Enviseam促成的，它像一個有生命力的組織，帶動更多藝人和藝術家朋友參與有意思的藝術項目，也希望大家可以多多關注，哈哈。

Photo Credit: ELLE

本文經ELLE授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航