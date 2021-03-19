和賴士葆聯合體推修憲改「內閣制」，趙少康：我選上總統第1年就改

國民黨立委賴士葆、中廣董事長趙少康今（19）日召開「修理憲政 前進內閣制」記者會，趙少康表示他支持賴士葆的修憲版本「內閣制」三大主張：政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、增加立委席次。趙少康表示，民進黨以前也想改，選上發現權力超大就想不改了；他如果當上總統第一年就改，過去曾勸馬英九發動倒閣「差點成功」的他表示，現在也不排除拜會總統蔡英文及民進黨重要人士。

賴士葆提「內閣制」，林為洲提「總統制」

賴士葆指出，1997年前總統李登輝拿掉閣揆同意權後，閣揆就變成總統的幕僚長，講不好聽就是變成像總統的管家，揮之則來、呼之則去，使得現在的制度權責不相符，等同皇帝制一樣，都是總統說了算。現在的制度權責不相符，憲政體制有很大缺失，但民進黨修憲小組卻沒有提到這點，讓他非常不以為然，決定自提版本主動出擊。

賴士葆提出的修憲版本（第三條、第四條）有三大重點：

落實內閣制，政務官由立法委員擔任

恢復閣揆同意權，讓權責相符

增加立委席次至151席，由於更動區域立委席次比較麻煩，因此區域立委席次維持73不變，不分區大幅增加到72席，再加原住民6席，總共151席

趙少康：我選上總統第一年就推「內閣制」

趙少康批評，現在是「替死鬼制」，行政官員都是總統的替死鬼，蔡英文當總統已經5年，有沒有到立法院一次做過國情報告？該向誰問責？通通沒有。民進黨以前在野，推動內閣制，卻在拿到權力後就不想改了，他要勸告蔡英文，在不可能再連任的第二任期，把政治體制徹底改革，全世界只有美國實施總統制算成功，其餘在非洲、拉丁美洲都失敗。總統制的總統權力太大，而權力使人腐化，導致弊端叢生。

趙少康主張，內閣制是比較穩定的政治制度，日本、德國、英國都是內閣制，好處是權力不會過度集中，不再是贏者全拿，以集體領導防止獨裁，且是權力相符的責任政治，讓有權力的人必須要負責，「如果蔡英文不做，將來我選上總統，由我來做，我會在當選第一年就做。就看選民支不支持。」

趙少康接著說明，賴士葆提出的憲法修正案的重點是，閣揆同意權要恢復、將憲法規定，立委不能兼任管理的限制排除；且在賴士葆的修憲版法中，行政院長、副院長、秘書長、部會首長都是要由立委兼任，跟一般內閣制國家一樣，並大幅增加不分區立委名額至72席、區域立委席次則不動。

他也進一步解釋，立委人數減半後，只需少數幾位委員就能決定政策並不合理，但增加區域立委茲事體大，因此他建議大幅增加不分區立委。

值得注意的是，國民黨立委林為洲日前也提出修憲版本，但主張「廢閣揆確立總統制」。在他的版本中，廢除行政院長，讓總統成為最高行政首長，提名各部會首長須經立法院審查後同意任命；總統並應向立法院進行國情報告，以達到國會實質監督，總統承擔責任的民主制衡。

林為洲認為，採取雙首長混合制下，民間普遍認為總統雖有實權卻無任何責任，進而成為權力過大者，無法落實民主監督制衡，產生失衡的狀態。台灣已進行多次總統直選，習慣投票選舉國家最高領導人，因此應將政體確立，效仿美國採取總統制，以達到國會實質監督，總統承擔責任的民主制衡。

馬英九後期，國民黨險發動倒閣

趙少康更透露，他在2015年，馬英九總統任期快結束的時候曾去找馬英九，勸馬英九把握貫徹內閣制的好機會發動倒閣，讓時任行政院長毛治國被倒閣後、解散國會，並以修憲為目標全面改選，轉為內閣制，讓下次選舉變成選民決定是否要走向內閣制的選舉。

趙少康表示，馬英九當時並沒有反對，他便與當時擔任國民黨鞭的賴士葆、書記長林德福等人去說服時任立法院長王金平，時任國民黨主席朱立倫也知情並同意，等於各方都已準備好要發動倒閣。結果最後因為毛治國反對，最後沒能成功。

既然趙少康當年拜訪過馬英九，那之後會不會為了推動內閣制去拜會民進黨與總統蔡英文？對此，趙少康表示，要先看賴士葆的修憲版本在立法院的簽署情況，過去民進黨也支持內閣制，希望現在也能支持。如果有必要，他也不排除拜訪蔡英文和民進黨的重要人士。

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核稿編輯：楊士範