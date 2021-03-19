北韓不滿公民被引渡美國，憤而切斷與馬來西亞48年外交關係

根據《路透社》的報導，北韓外交部19日在國家通訊社「北韓中央通信社（KCNA）」發布聲明，稱基於馬來西亞將一名北韓公民引渡到美國送審，因此北韓將與馬國斷絕外交關係。北韓是在1973年與馬國建交，兩國外交關係在2017年的金正男命案後走下坡，今年正式結束43年的邦交。

北韓外交部批評，美國是這起引渡事件的幕後操縱者，美國將嚐到代價。至截稿前，馬國外交部未對北韓當局的斷交聲明發表回應。

北韓外交部在聲明中指出，馬國當局在3月17日「犯下不可饒恕的罪…強行將無辜的（北韓）公民遣送美國」，並抨擊馬國的舉措是「屈服於美國壓力」而作出針對北韓的「敵對行為」，所以北韓才決定全面終止與馬國外交關係。

這起斷交事件的近因，是起於3月3日，一名叫文哲明（Mun Chol Myong ）的北韓男性，被馬國最高法院宣布將引渡到美國面對洗錢罪名的指控，而在北韓外交部的聲明中，儘管未提到文哲明的名字，但強調文哲明是在新加坡合法從事對外貿易活動的人，而且美國與馬國無提出確鑿的證據，因此北韓外交部堅稱指控文哲明「涉及非法洗錢」是不實的指控。

《中央社》報導，文哲明及其家人在馬國居住已10 年，由於美國聯邦調查局（FBI）指控文哲明是一名犯罪集團的首腦，因涉嫌違反聯合國、美國對北韓制裁措施，將酒類和手錶等奢侈品運送至北韓、通過皮包公司洗錢等，因此在2019年5月要求馬國將文哲明引渡至美國。報導指出，文哲明共面臨4項有關洗錢罪名，以及2項串謀洗錢罪名指控，而他的律師稱這些指控主要與文哲明在新加坡的工作有關。

綜合《當今大馬》、《透視大馬》的報導，馬國法院在2019年12月判決同意引渡文哲明至美國，而否認FBI指控的文哲明也提出上訴，並堅稱這些指控的背後有政治目的。接著到今年3月9日，文哲明的上訴遭馬國法院駁回，並同意文哲明引渡到美國受審，北韓外交部的聲明批評這判決是「無視國際法，在美國的敵對行動中犧牲我們的公民」，而且摧毀了兩國「基於尊重主權的雙邊關係」。

金正男案衝擊北韓與馬國外交關係

北韓與馬國關係的惡化，起於北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬國遇刺身亡的事件。

2017年2月13日，流亡海外多年的金正男在吉隆坡國際機場被暗殺，當時北韓當局極力撇清與該命案的關係，並指責馬國政府與「敵對勢力」串謀，使得兩國外交關係緊張，接著兩國不僅互相驅逐雙邊大使，也相互禁止境內的馬國公民及北韓公民出境，同時北韓也撤銷了給予馬國公民的免簽入境待遇，馬國也同樣予以撤銷給北韓的免簽入境待遇。

由於北韓當局把馬國駐平壤的9名外交人員及眷屬當作「人質」，為換取這批公民返國，同年3月，時任馬國首相納吉同意將金正男命案的北韓籍嫌犯李正哲，以及金正男遺體送返北韓，接著兩國就互相解除離境禁令，讓各自人民可平安離境，但馬國駐平壤大使館至斷交前都仍未重啟，而相關的北韓領事服務已轉移至北京的大使館。

儘管在2018年，前馬國首相馬哈迪曾表示，基於金正恩在新加坡與時任美國總統川普見面後，國際局勢緩和，會考慮重新營運駐平壤的大使館，但隨著馬哈迪領導的希盟政府在2020年2月垮台，以及隨著而來的武漢肺炎疫情爆發，北韓與馬國關係正常化的進程就停滯不前。

1973年與北韓建交的馬國，曾是少數與享有北韓免簽證待遇的非共產體制國家，而且也提供北韓公民免簽入境。《路透社》指出，北韓曾將馬國作為其武器出口業務的樞紐，並建立了向北韓匯款的商業實體，至於北韓宣布將於馬國斷交後，北韓駐吉隆坡大使館的命運會如何，北韓外交部的聲明並沒有說明。

Photo Credit: AP / 達志影像 金正男（左）與金正恩

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責任編輯：杜晉軒

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