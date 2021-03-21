【書評】王鷗行《此生，你我皆短暫燦爛》：美國夢的另一面，倖存者綻放出的文學生命之花

是的。曾有過一場戰爭。是的，我們來自戰爭震央。在那場戰爭裡，一個女人給自己一個新名 ── 蘭，命名的過程裡，宣告自己的美麗，決定那份美麗值得保存，因此，一個女兒誕生，從那女兒，又誕生了一個兒子。 長久以來，我說我們生於戰爭。我錯了，媽，我們孕育於美。

《長路》寫，人們留懷心尖的恩寵與美善，都源自於痛楚，萬事生降於哀戚，與死灰，然後那個爸爸輕聲對熟睡的孩子說道，「我還有你」。就是因為「我還有你」，而這個「你」，恰恰也是王鷗行（Ocean Vuong）的外婆蘭，是母親玫瑰，是初戀情人崔佛，轉瞬就可能在時間裡消失的事物，關於美好，關於良善，關於快樂，所謂「已逝之物的光芒」，往往在毀滅之際才會看見如何生成，被死亡、汙穢、迷失、孤獨、暴力、野蠻、謊言等陰影與傷痕襯托，那些都不是錯，因為美會注入其中，豐富了寂寞的瞳孔，所以作者再三堅持，「存活本身就是美」。

正如書末孫梓評的推薦文指出，承繼同為越南移民、經歷過越戰的作家阮越清（Viet Thanh Nguyen），其普立茲文學獎作《同情者》思考雙面文化下戰爭所撕裂越南深處的衝突、困境與身分認同；而今，年僅32歲的艾略特獎詩人王鷗行首部長篇小說《此生，你我皆短暫燦爛》，則從受害者心態昇華成倖存者的思維，卸下了憤怒與控訴，靜待愛與慈悲緩緩浮現。

「小狗 Little Dog」自幼於越戰煙硝下成長，兩歲時來到美國，以海為名，藉由一封寫給不識字母親的信，一朵藍色超音波下的盛開玫瑰，極其感性詩意地將「回憶錄式文體」內化成傷口與生命，憑藉共同經驗與個體經歷鎔鑄出新一代的帝王斑蝶，由南向北直眺彼處的家，遙望手影逐漸合為一體，合為嶄新的文學氣象。

從回答母親「作家是什麼」開始

「我們孕育於美。」

一語道出了《此生，你我皆短暫燦爛》必須被書寫出來的原因，寫作、繪畫、養育下一代也是人類企圖複製美的方式之一，將己身放入自行創造出的場景之中，然後漸行漸遠。他說，所謂的感動，只不過是期望別人找到我們，見證鐐銬鎖住時還有深吻，發覺回憶從未真正棄我而去，其實誰也無法遠離苦痛磨難、徹底擺脫枷鎖，卻足以舉起一邊的翅膀，觸動心弦，然後歎息道，或許天堂也不過如此。

Photo Credit: AP / 達志影像 青年詩人王鷗行（Ocean Vuong）

母親問，寫作是什麼呢？作家又是什麼呢？從不諳英文的家庭長成一位英文作家，從暴力陰影滋養出對其母的理解與認同，他言不及義，既不否定，也不逃避任何身份與傷痛，無意任由文字的力量成為兩面刃，單純為了接近彼此而提筆，卻將母子之間的距離越拉越遠，遠至脫離自身，看見了全部的我，看清了自己於天空中的位置。

因為我們一向幸運，所以句子末端會是起始處，消失才是真正的存在，燦爛光芒、珍貴火花、第一場雪，紛紛轉瞬即逝，人們卻會不由自主為了追求美而涉險，而無懼死亡，而適應傷痕，而接納殘酷，而察覺黑暗托起的血肉，只需要剎那間的美，便可能就此改變我們眼裡的世界，改變現實的紋理，進而從自然中提煉出各種型式的藝術——文字、音樂、影像、繪畫，甚至是信仰的強韌力量。

美國夢的另一面：倖存者綻放出的文學生命之花

世間之物，恆河沙數，凝視獨樹一格：凝視某樣東西即是讓它充滿你的生命，無論多麼短暫。

閱讀整本書的過程，就猶如透過作者的靈魂凝視回憶，回憶並非母親口中的選擇，回憶是洪水，凡人沒有選擇餘地，任由縹緲如時間穿過我們的肉身，在湍急水流中倉皇攀住漂過身邊的任何一塊浮木，甚至就此視自己為浮木，努力釐清漂流至此究竟是所謂何來。

無法選擇的時候，人又如何能從苦難及毀滅中倖存？首先你必須迎合痛，熬過痛，置之死地而後生。難以得知小狗對崔佛透露的秘密：「不再畏懼死亡」一句存在幾分真實，然而，在一名青少年直面死亡，思考死亡的同時，亦象徵著對存活的期許，翻過一座山，嚐過幾度生命隕落，意識到不會再有別種人生，於回望之下發覺，其實簡簡單單所謂的「好」、「不錯」，才是最值得珍惜的知足和喜悅，幸運的是我們還活著，還擁有愛，還得以觸及美。

《此生，你我皆短暫燦爛》自始至終覆蓋著成長經驗、種族歧視、毒品濫用、童年與家庭陰影，褪去這層抒情的溫柔目光，敞開的傷口竟如此悲慘晦暗，危機四伏；我們難以解釋的事物太多，試圖和解、自我接納成為唯一出口，必須仰賴故事賦予意義，期望別人找到我們，所以潔思敏沃德吟（Jesmyn Ward）唱出《黑鳥不哭》，所以阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）鬆不開《繞頸之物》，所以王鷗行容許自己成為獵物，燦爛美麗。

細數近期美國文壇的耀眼作品，黑人、黃種人聯手揭開美國以及美國夢的另一面，這幾本書有著本質上極其相似的共通性——屬於倖存者的選擇：被恨包覆，卻以愛清洗，被恐懼覆蓋，卻以勇氣回望，曾經見識死亡如黑夜籠罩蒼芎，而今處處滲透已逝之物的微光，連結過去與未來，成為我們留下的理由。

媽，我不知道妳是否已經讀到這麼後面——或者妳根本沒讀。妳總是說學識字太遲了，肝不好，骨頭爛，以及妳經歷過的種種，現在妳只想休息。識字是妳為我打造的特權，彌補妳所失去的。知道妳相信輪迴。我不知道自己相信否，但是我希望有。這樣，或許妳下輩子會回到這兒。或許妳會是個女孩，或許妳的名字也叫玫瑰，妳會有一房間的書，妳的父母會唸床邊故事給妳聽，你們生活在一個未被戰火肆虐的國家。或許在那個時空、那個生命、那個未來，妳會找到這本書，妳會得知妳我之間發生什麼。然後妳會記起我。或許。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航