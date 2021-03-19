零距離科學：鹽真的是「殺人兇手」？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

老人家有一句話常掛在嘴邊：「我食鹽多過你食米！」鹽，幾乎在世界上的每一個廚房，都是不可或缺的好幫手。適量的鹽，昇華餸菜的味道，讓身為老饕的我味蕾甦醒，食指大動。但是，鹽也常被健康組織描寫為殺人兇手，是高血壓、心臟病、中風背後的金手指。那我們是否只能從「美味」跟「健康」二擇其一？最新一集的《零距離科學》，正要為這世紀謎團帶來一點啟示。

我們要跟美味說再見嗎？

沒下鹽的食物顯得淡而無味，我們真的要為了健康過無鹽生活嗎？斷乎不可！無鹽生活會讓我們死得更快！我們的食鹽，是化學物質氯化鈉的通稱。當氯化鈉溶於水，就會化成帶負電荷的氯離子和帶正帶荷的鈉離子。鈉離子是人體必不可少的物質，它讓我們的體液保持平衡，讓我們的神經訊號得以傳遞，讓我們的肌肉可以活動。有研究顯示，一個70公斤的成人體內浮動著62茶匙的鹽！

我們的體內盛載著62茶匙鹽。

當我們流汗或排泄時，部分鈉離子會隨之而排出。因此，我們必須從日常飲食中攝取足夠的鹽來填補失去的部分。如果未能及時補充鹽分，輕則精神萎靡，重則魂歸天國。2002年的波士頓馬拉松，便有一名年輕運動員流失過多的鈉，喝下大量的水，體內的電解質失衡，最終在兩日後離世。大家記緊，在長時間的劇烈運動後，必須補充適量電解質，讓身體機能正常運作。

那倘若我們的鈉攝取量多於我們身體所需，那會怎麼樣？正常來說，多餘的鈉會被腎臟過濾，跟隨尿液排出體外。當然，大量攝取會加重腎臟負荷，長遠帶來健康風險。

近期的科學研究發現，原來人體的鈉存量會隨著年齡慢慢增加。研究員以磁力共振技術掃描人體的鈉分布，發現老年人會有更多的鈉積累在皮膚和肌肉中。為何會有這個現象？其中一個假說是，老年人的皮膚鎖水能力下降，鈉就像是一種內在保濕劑，其吸引水分的特性讓皮膚加快補水。

磁力共振揭示了鈉在身體裏的分布，肌肉（綠色）和皮膚（橙色）的鈉存量隨著年齡增加（左上：30歲；右上：50歲；左下：60歲；右下：70歲）。

鹽真的是殺人兇手？

這時，我們留意到一種相關性，老年人體內的鈉含量多，他們的心血管毛病也多，這是否一個因果關係？鹽真的是個殺人兇手？

要研究這個問題，實在相當不容易。科學家很難以人作受控實驗，我們不能長時間把人困在實驗室，控制他們吃鹽的份量，然後調查他們出現心血管毛病的多寡。科學家只能透過老鼠實驗，或是透過追蹤一群人的飲食習慣和健康狀況，得出結論。

科學家曾餵老鼠進食大量的鹽，發現老鼠真的出現了高血壓。但是，這換算起來相等於人類每天吃下半公斤鹽，這分量比正常攝取量多50至100倍，那不發病才出奇啊！

另一個著名研究則名為Intersalt，研究在32個國家的52個群組進行，分析他們的鹽分攝取和血壓的關係。他們只在其中4個群組找到兩者的關連，其餘48個群組則沒發現兩者相關。那4個群組包含一個在巴西熱帶雨林聚居的原始部落，他們的飲食沒飽和脂肪、沒添加鹽、沒酒精，那他們當然沒有高血壓問題。

有科學家則發現，大約只有四分一人會因為多吃鹽造成高血壓，其他人的血壓則不受鹽分攝取影響。近來的大型研究則發現，少鹽（每天少於5.6克）及多鹽（每天多於12.5克）飲食均會帶來負面健康影響。

人體需要一定水平的鹽分去運作，所以我們應該適當地攝取鹽。

看來，鹽是否人類的殺人兇手尚未有定論。有科學家建議，不用過分關注每天的鹽攝取量，只要盡量少吃罐頭食品、零食，多吃新鮮食物就好。這個結論頗合我意，讓我們在疫情下多下廚，烹調既「健康」又「美味」的佳餚吧！

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於3月19日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex