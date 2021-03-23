《貓非貓》：保持低調與社交距離，奈良美智堅持不譁眾取寵走自己的路

文：謝佩霓

奈良美智與貓王

因為雙親工作忙碌，哥哥們自己玩自己的，奈良美智幼時只有寄情於收養的一隻流浪貓，他說：「比起與人言語交談，與動物交流我更擅長。」

總統府「御貓」現在有兩隻；蔡想想（Cookie）和蔡阿才，姐弟倆都是來自東部的原民部落。虎斑母貓蔡想想是花蓮秀林風災的受災戶，由時任立法委員的閨蜜蕭美琴（1971-）勘災發現，搶救下來成為蔡英文（1956-）主席的寵貓，而橘色虎斑公貓蔡阿才沒有洋文名，受贈於台東巴喜告部落的風梨園農戶。

一九九六年中華民國總統人民直選之後，三位前總統李登輝（1923-2020）、陳水扁（1950-）及馬英九（1950-），循媒體披露得悉，家中豢養的寵物都是狗為主。阿扁為推廣台灣土狗認養的「勇哥」、馬英九為推動收養流浪犬認養的「馬小九」，都讓人記憶猶新，種種軼事讓人民茶餘飯後津津樂道。

其實學農業經濟出身的前總統李登輝，官邸裡極盛時期曾經養了六隻貓、幾十隻黃金獵犬，甚至還有一群安哥拉種羊。安哥拉種羊得自友邦餽贈，養在官邸外草坪。至於狗，緣於前第一夫人曾文惠（1926-）女士胞弟曾任盲人重建院院長，李前市長赴美考察後，起心動念希望推廣導盲犬。不想就引進一對，一繁殖卻太成功。

二○一六年蔡英文勝選，成為台灣史上首位女性總統，第一家庭裡最被關注的「第一寵物」也變天，隨之為貓咪取代。眾所周知，蔡總統明明還領養了三隻退役的導盲犬—— 乳白色的Bella、 駝色的Bunny和黑色的Maru。即便如此，三隻半生劬勞的工作犬，在媒體曝光度與社群聲量上，始終不敵兩隻寶貝貓。

COVID-19疫情方酣時，總統府小編在蔡總統的推特（Twitter）上，貼出一幀蔡英文總統與蔡想想的合照。脖子上繫著紅色蝴蝶結的蔡想想，萌樣討喜，頓時變成超級網美，點閱率爆表，吸引留言無數。留言者繁不勝數，出人意表地出現了國際知名的日本當代藝術家奈良美智（NARA Yoshitomo, 1959-）。

奈良美智感謝台灣共體時艱，輸出口罩餽贈日人，在祝福蔡總統工作順利之外，也請代問候蔡想想。有感於台灣朝野人溺己溺的同理心，他主動表示待疫情過後，希望來台舉辦大型展覽以示報答。全文以中文書寫，末了還附記了一句：「Cookie在會議中似乎不會想睡覺呢！」

可惜這則美談的報導雖多，卻僅止於表面，缺乏借力使力進一步做藝術推廣的企圖心，遑論裨益釐清對奈良美智其人其藝的誤解。多少年來已經放棄奢求，多希望媒體能夠用點心力多深掘，借時事新聞引人關注之便，增進閱聽人的藝文素養，那不知有多好。

個人認為奈良美智的感念，延續了近十年前福島（Fukushima）震災以來對台灣人慷慨解囊相助的感念。當年台灣同胞的捐輸，更甚任何一國人民，日人有志一同地由衷感激迄今。別忘了奈良美智是日本青森（Aomori）人，故鄉弘前（Hirosaki）市素以明治風情與櫻花勝景著名。青森緊臨福島，311地震雖倖免於難，可是毀滅式的諉禍衝擊太大，讓多感的畫家一度無心提筆創作。

雖然失蹤的友人杳然消逝不復還，後來陸續選擇返家重建生活的人，他們的勇敢讓他大獲鼓舞，這才重拾創作，並且積極參與社區重建的藝術計畫。曾經駁斥外媒記者將其作品與龐克搖滾的影響畫上等號，奈良承認畫畫喜歡讓高分貝的搖滾樂包圍，不過民謠音樂對他是一樣重要的啟蒙。「我長大的地方沒有博物館，只有透過唱片封面接觸藝術。」因為有他榮光故里，蘋果之鄉的青森，如今也有了自己的美術館，高達兩樓半高、純白的「青森犬」是鎮館之寶，正是出自奈良的巧手。

如果光看漢文名，恐怕誤會他是女兒身；奈良美智是三兄弟中的老么。畫中永遠看似氣嘟嘟的小女生，是奈良美智的註冊商標，當然也是藝術市場上的夢幻逸品。不過，他堅稱小孩比大人中性，自己的畫中人無分男女。永保低調的他，拒絕被分類，否認自己的作品帶著對現實人事地物的批判，認為自己所有的作品都是自畫像。透過創作與自己對話，以便不忘初衷，找回天真卻悲喜交織的童年感受。

因為雙親工作忙碌，哥哥們自己玩自己的，奈良幼時只有寄情於收養的一隻流浪貓。音樂和動物才是他最大的慰藉，「比起與人言語交談，與動物交流我更擅長」，他自己說過，不管筆下出現的是小女孩還是貓，都是自身的寫照，也都象徵著自尊心。

從愛知（Aichi）縣立藝術大學畢業後，奈良進入德國名校杜塞道夫（Dusseldorf）藝術學院進修。他自白在寂寞中長大，然而也因此得以不斷反思自己力求蛻變超越，不管身在偏僻的故鄉青森，還是初來乍到語言不通的異鄉柏林。

我自己約莫在同時隻身遠赴比利時求學，或許因此對奈良有張留德時期的油畫《貓王》（King of Cat, 1992）特別有感。儘管腳踩荊棘，血跡斑斑，畫中以粗黑線條勾勒出的大白貓，依然頂戴皇冠，昂首闊步，生氣勃勃。這張畫雖說看似向滾樂天王貓王Elvis Presley（1935-1977）致意，但更有可能是奈良向他的偶像畫家巴爾度斯（Balthus, 1908-2001）致敬。

在法國廿世紀現代繪畫大師之中，波蘭裔的巴爾度斯是自學成功的典範。在詩人里爾克（Rainer Maria Rilke, 1875-1926）的鼓勵下，他從臨摹古典繪畫中淬煉出紮實畫功，從文學中汲取養分，畫風自外於現代藝術的狂飆，抒情典雅，自成一格。貓在他滿是抑鬱氛圍的畫裡，往往是畫中人物唯一的陪伴。

現實中生性孤僻的他離群索居，獨獨愛貓成痴，自稱貓王，自畫像也題為《貓王》（King of the Cats, 1935），充滿了自傳性的感性投射與理性剖析。巴爾度斯在給友人的信中如此寫道：「如果我能永遠做個孩子，天知道該有多幸福！」不難發現，奈良美智也有一樣的感喟。

千禧年成為奈良生活、生命與事業的分水嶺。二○○○年再返回日本時，已經時隔整整十二年。這一年，他加入質疑過度推銷、過度消費文化的「超扁平」（Superflat）前衛藝術團體的同時，憑著簡筆的巨幅小孩肖像鵲聲躁起，一舉成名天下知。他筆下的小孩看似天真，卻不是天使，因為他明白，處於這樣紛擾不堪的世道，連涉世未深的孩童，都不得不擺出自衛的姿態，激勵自己不畏壞人環伺，努力保護自己。

奈良的主題永遠保持現代感，然而畫作、雕塑的表面，除了刻意不隱藏遺下的痕跡保留手感，如同宋瓷釉彩的冰裂紋，抑或年代久遠畫布上龜裂的凡尼希（vanish）保護層，分外耐看又耐人尋味。傳諸久遠的技藝、記憶與時光，就像他敷上液態金屬的塗布，放著放著，就這樣緩緩凝固、結晶、龜裂、風化，但也是靠這樣單薄的一層，保護、保存、保留住了一切。

奈良美智對台灣不陌生，台灣也對奈良美智一點都不陌生，追隨者眾，更不乏一擲千金的收藏者。他的作品魅力無國界，一直是跨世代收藏家的最愛之一，甚至被當作「基本款」。因之，奈良美智是近年在市場表現上的常勝軍，拍賣會上的成交價不只不停屢創新高，往往每一翻呈數倍飆漲。

去年秋冬拍賣旺季，國際頂級拍賣公司各自精銳盡出，自不在話下。沒人料得到，奈良在相隔不久的不同拍賣場上，甚至是在同一天的拍賣會中，落槌價就幾度刷新了個人紀錄的新高，一舉榮登日本當代藝術家之最，傲視藝界群倫。

當年「超扁平藝術」天團的另一個成員村上隆（MURAKAMI Takashi,1962-），相對上高調張揚，成名之後決定向低文化的「幼稚力」靠攏。自創品牌「怪怪奇奇」（Kaikai Kiki）後大走潮牌路線，不斷異業結合無限擴張，在新冠肺炎重創日本的夏初，村上隆親口證實事業瀕臨破產。

堅持不譁眾取寵走自己的路，保持低調與社交距離，年過六旬的奈良美智，用沉默的智慧，反而永保藝術之路能走得長長久久。

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書籍介紹

本文摘錄自《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》，大塊文化

作者：謝佩霓

【作者介紹】

謝佩霓，策展人／藝評人，曾於亞、歐、美、非各洲求學、執教、工作，跨領域專業資歷累積達卅年。法國藝術與文學騎士、義大利共和國功勳騎士、捷克斯洛伐克共和國國家獎章得主。曾於美、法、德、澳等國擔任官方訪問學人。

歷任台北市文化局局長、台北文化基金會執行長、高雄市立美術館館長、國際藝評人協會台灣分會理事長、世界設計之都總策劃、白晝之夜總策劃、台北國際書展主題國藝術總監、威尼斯建築雙年展台灣館策展人。

【本書特色】

曾任高雄美術館館長、台北市文化局長，現為專任策展人與藝評家的謝佩霓，跨領域專業資歷累積達卅年，推出生涯第一本散文結合攝影的著作《貓非貓》。本書以「貓」為觸媒，透過與貓的偶遇，攝下貓眼的凝視，記錄腦中閃過的吉光片羽，串連起謝佩霓的生命經驗，在文學、藝術、音樂、電影、建築、攝影之間恣意伸展，無論東西，古今不分，但求群聚於書中齊來相會。這是一本只有謝佩霓才能寫就「以貓為名的知識研究」，是貓，也非貓。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航