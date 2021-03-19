央行祭出「降低大戶貸款成數」打房策略，溯及既往的「房地合一稅2.0」也蓄勢待發

中央銀行今天舉行第1季理監事會，政策利率不變，維持在1.125%，但針對「房市控調」的措施，將公司法人購置住宅貸款最高成數設為4成，也針對高價住宅降低貸款成數，同時將購置第3戶貸款最高成數由6成降至5.5成。

《中央社》報導，繼行政院去年12月3日端出「健全房地產市場方案」，並於12月7日無預警宣布祭出選擇性信用管制打擊炒作歪風後，本次央行推出4大措施。

首先，公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成，此措施對法人囤房及短期交易影響較大；第二，針對自然人持有多戶調整貸款成數限制，並對多戶房貸成數採差別管理，第3戶購屋貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成。

第三，購置高價住宅貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成；第四，新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。

央行資料，關鍵評論網製圖

央行總裁：法人擁有超過4間房和1年內出售的比率甚高

《中央社》報導，央行總裁楊金龍受訪時提到，央行「加碼打炒房」的原因，一是銀行不動產貸款增幅仍大，二是避免過多信用資源流向不動產市場，並進一步控管金融機構不動產授信風險，但房市是否過熱，現在回答不太出來，得等內政部的總體指標出爐才會比較準確。

談到為何特別針對公司法人和高價住宅限制，楊金龍表示根據內政部今年3月5日發布的統計資料，2020年底全國法人擁有4戶以上住宅者占擁有住宅法人的11.96%，且合計擁有住宅數占整體法人擁有數的73.55%，比率甚高。

此外，非不動產及營建工程業法人持有1年內即出售住宅的比率高達54.51%，交易十分頻繁，因此把公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為4成。

豪宅部分，楊金龍則指出因為高價住宅具有帶動周邊房價的外溢效應，價格波動又大，銀行承擔授信風險較高，因此調降最高貸款成數。

Photo Credit: 中央社 央行總裁楊金龍

房地合一稅2.0也將上路，院版草案將回溯至2016年持有之房地

除了央行針對貸款利率的調整，財政部也計畫推出「房地合一稅2.0版」，將個人持有兩年內出售的房產課徵45%、持有2至5年課徵35%的稅，並將境內法人售屋的最高稅率從20%提高到45%，預售屋與特定股權交易也納入課稅。

《自由電子報》報導，財政部長蘇建榮表示「房地合一稅2.0版」可能引起房地場市場騷動，出現大量買賣情形，因此行政院內部有多個上路時間和回溯適用的方案，生效日也將由行政院討論後決定。

報導提到，根據行政院版的修正草案，2016年起取得的房地，在修法完成生效後都將適用2.0版，若案件在生效日後出售，持有期間未滿5年者都要課重稅，近2年才購入房屋打算短期炒作者，將首當其衝。

舉例而言，若是2019年元旦取得的房屋，至今年元旦持有期間已滿2年，若將房屋出售，依現行房地合一規定，適用稅率僅20%；但將來2.0版生效後，若將房屋出售，稅率就會上升至35%，除非等到2024年元旦後出售，才能適用20%稅率。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範