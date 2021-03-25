《貓非貓》：鄧小平南巡講話「黑貓白貓」的掌故來源，竟是《聊齋誌異》？

文：謝佩霓

鄧小平與貓

《聊齋誌異》有云：「黃狸、黑狸，得鼠者雄。」狸在當時是指貓兒。窮酸的蒲秀才，四百多年前豈知，原來他的知音不在放野山林，而是在中南海。

「韜光養晦，絕不當頭，有所作為」，這十二字箴言，原係鄧小平對革命情感絕深的「八大元老」王震（1908-1993）下決策的提點。一代聞人晚年有此發言，或可視之為其定調一生行止的自證。

仕途幾度大起大落，一生未曾出任中國國家元首、中共中央主席的鄧小平（1904-1997），卻被視為實質的最高領導人寫入章程確認，兩度被美國《時代》雜誌選為「年度風雲人物」（1978、1985），理應與他作為當代中國「改革開放的總設計師」的歷史地位，息息相關。

一九九二年九二南巡時說：「不管黑貓、白貓，抓老鼠的就是好貓。」鄧小平主張，無論是計畫經濟或者市場經濟，無非都是資源分配的手段，與政治制度無關。因為資本主義可以有計劃，社會主義可以有市場，只要能發展生產力，都可以在實踐中使用。

「貓論之說」追究起來，事實上早在一九六二年便已出現。只是一九七○年代那時，批鬥甫才二度復出的鄧小平，「四人幫」的江青（1914-1991），最是不遺餘力。當年她洋洋灑灑羅列了「十大罪狀」，其中針對鄧小平在一九六二年倡導的「三自一包」之說著力最深。以「包產到戶」開放自由市場的政策，一度被完全否定，鄧小平也遭解除一切職務，再度下台一鞠躬。

「貓論之說」旨在解放思想，追求實事求是，強調因勢利導，俾利建立「實踐是檢驗真理」的唯一標準的共識。縱使包括鄧小平本人都明白，開放有利有弊，因此打預防針似地說：「窗子打開了，難免會有蒼蠅和蚊子飛進來。」這卻也言明自己願意承擔風險，起用敢闖敢拚的幹部，推動流動彈性的政策。

一切看情況，打贏了算數，於是乎在強勢宣示「只有改革開放才能救中國」、「發展才是硬道理」、「經濟發展要保持一定速率」、「誰不改革，誰就下台」、「多幹實事，少說空話」推波助瀾之下，「貓論」從此在民間廣為流傳，變成了傳頌鄧小平「南方講話」的精髓，被奉為改革開放的圭臬。

怪奇文學宗師蒲松齡（1640-1715），在志怪小說《聊齋誌異》卷四裡，錄有一則故事〈驅怪〉。通篇短短不過七百來字，卷末作評假託異史氏之口曰：「黃狸、黑狸，得鼠者雄。」狸在當時是指貓兒，因此譯為白話，便是「不論黃貓、黑貓，誰逮得住老鼠誰就稱雄」。

鄧小平夫人卓琳（1939-2009）曾在他們共用的書房裡，指著架上藏書為人證實，鄧小平平素最愛讀「寫鬼的書」消遣，當中最愛的莫過於《聊齋誌異》。喜愛以《聊齋誌異》紓壓的程度，由他習慣差隨從把厚厚一劄扉頁拆成一卷一卷，方便遠行隨身攜帶可見一斑。按枕邊人的證詞可徵，自製活頁的《聊齋誌異》，閒暇時看幾頁自娛，既然是異地出差老鄧必備的讀物，自然也會包括南巡的那次。

由此可以推論，「黃狸、黑狸，得鼠者雄」這個典故，應當就是鄧大大南巡講話的掌故來源。或者也可以這麼說，「平反」經驗比其他政治領袖多了好幾次的老鄧，仍舊顧忌「破四舊」的遺毒，怕引經據典又落人裝神弄鬼之口實，遂轉譯成現代通俗說法，刻意模糊了原本出處。

「寫鬼寫妖高人一等，刺貪刺虐入骨三分」，幾番在歷史節點擺盪的郭沫若（1892-1978），為蒲松齡故居「聊齋」題的對聯，對蒲氏的評價倒是甚為公允。蒲松齡《聊齋誌異》前無古人之絕，後人難出其右，影響時人俱深。這對在聊齋之中出世、最後也在聊齋「依窗危坐而卒」的蒲松齡，絕對始料未及。

落魄書生在窮途潦倒時，委身柳泉賣茶餬口，採擷茶客轉述歷代奇聞怪誌，發揮奇思異想，琢磨廿餘年成書。不過《聊齋》裡他一再調侃自己為「異史氏」，聲明遠非太史公修正史以明志。書好不容易才脫稿，他就無比忐忑，長吁短歎說：「知我者，其在青林黑塞兼乎？」

窮酸的蒲秀才，四百多年前豈知，原來他的知音不在放野山林，而是在中南海。至於鄧小平為何獨獨偏愛《聊齋誌異》，有無可能是自況身世？曾被打為「牛鬼蛇神」的他，得知偶像蒲松齡墳塚在文革時被盜墓鞭屍，不知是否由衷生出了惺惺相惜之心？

上世紀八○年代中期，時任中共領導核心人物的鄧小平到了上海，輾轉得知耄耋高齡的畫家陳蓮濤（1901-1994）依然健在，於是特地修書託人捎去問候。有感於小平同志念舊的情真意切，夙有「江南貓王」之稱的畫家，便精心構思繪成一幅《雙貓圖》回贈。

畫中杜鵑奼紫嫣紅開遍，花下畫了一黑一白的貓兒比肩而行。陳蓮濤以「八四老人」落款，提辭的釋文便是：「不管白貓黑貓，能捉老鼠的就是好貓。」彼時離南巡尚早，離「六四事件」自是也還更久，老畫家猶記小平同志六二年貓論改革的觀點，暗藏畫中暗通款曲，對鄧小平期許之深，不言可喻。

這幅畫據悉鄧小平不只欣然接受，生前還一直近身掛在牆上，進過他辦公室者皆知。親近鄧小平者亦知，一如他最愛的《聊齋》，一生也常相左右。

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書籍介紹

本文摘錄自《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》，大塊文化

作者：謝佩霓

【作者介紹】

謝佩霓，策展人／藝評人，曾於亞、歐、美、非各洲求學、執教、工作，跨領域專業資歷累積達卅年。法國藝術與文學騎士、義大利共和國功勳騎士、捷克斯洛伐克共和國國家獎章得主。曾於美、法、德、澳等國擔任官方訪問學人。

歷任台北市文化局局長、台北文化基金會執行長、高雄市立美術館館長、國際藝評人協會台灣分會理事長、世界設計之都總策劃、白晝之夜總策劃、台北國際書展主題國藝術總監、威尼斯建築雙年展台灣館策展人。

【本書特色】

曾任高雄美術館館長、台北市文化局長，現為專任策展人與藝評家的謝佩霓，跨領域專業資歷累積達卅年，推出生涯第一本散文結合攝影的著作《貓非貓》。本書以「貓」為觸媒，透過與貓的偶遇，攝下貓眼的凝視，記錄腦中閃過的吉光片羽，串連起謝佩霓的生命經驗，在文學、藝術、音樂、電影、建築、攝影之間恣意伸展，無論東西，古今不分，但求群聚於書中齊來相會。這是一本只有謝佩霓才能寫就「以貓為名的知識研究」，是貓，也非貓。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航