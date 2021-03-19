「錢灑得多、話說得滿、餌咬得深」，中共對台農業統戰誰會上鉤？

中國國台辦加上10個中共中央部級單位近日聯合發布《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（以下簡稱「22條」），就其時間點與內容觀察，有其深刻的政經意義。

深入觀察，近年來北京出手的「惠台政策」總有鮮明的現實感與政治需要，2018年的31條對外是美中經貿大戰之下的權宜措施，希望吸納台灣高科技產業赴中「共赴黨難」；對內則是替年底的九合一大選添加柴火，果不出其然韓國瑜隨即喊出「人進貨出發大財」的口號作為策應，完全落實了台辦所期待的統戰目標。

過往幾次的「惠台措施」，背後各有什麼目的？

2019年初習近平提出眾所矚目的五點講話，關鍵內容在於所謂「一國兩制台灣方案」，再加上韓國瑜當選市長後挾韓流效應赴香港、澳門與廈門訪問，中共顯然樂觀看待國民黨的政治行情，再加上美中經貿戰讓北京喘不過氣來，一場即時的內宣勝利與政治佈局是台辦迫切的工作，因此端出了26條，延續了31條的內容。

2020年提出的11條內容較為精簡，經濟效應明顯壓過政治意義，主要原因在於國民黨在總統與立委選舉遭到慘敗，接任主席的江啟臣在兩岸立場上不足以讓北京放心，索性連形式上的賀電都取消，再加上疫情險峻但必須達成大復工的政治動員，因此「惠台措施」遂成為中共內外宣的關鍵樣板。

相形之下，當下提出的22條就有其深刻的統戰意義。去年中共五中全會才通過十四五規劃經濟的政治路線，今年又適逢習近平口中的「第一個一百」建黨百年的政治期程，為了在乏善可陳的兩岸議題設定未來戰略目標，同時作為近期對台工作的執行方針，將兩岸關係鑲嵌在十四五規劃經濟的棋盤內，以農業統戰作為戰術突破口遂成為台辦的工作重點。

深入觀察，「和戰兩手」本是中共統戰工作的基本方針，若果說，兩會召開前夕北京祭出的「禁鳳令」是硬的一手，那麼李克強在政府工作報告中強調：

「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來」

就是軟的一面，在這個語境中大抵看出「農林22條」的政治脈絡。

過度依賴中國市場的結果，就是任其擺佈

22條不脫中共對台農業統戰的幾個政治邏輯，首先弱化民進黨政府的治理能力，造成中央與地方不同調的衝突與矛盾，這個分化的工作早在2016年蔡英文上任後就開始佈局，當年拉攏國民黨執政八縣市以城市交流為名赴中訪問，就是為了落實「三中一青」或「一代一線」的口號。

為了徹底發揮磁吸效應，這次的22條顯然是「一條龍」的服務內容，只要人和技術過來，舉凡土地產權、法律認證、冷鏈保存、通路行銷、天災保險、融資貸款通通由中央買單，條件優渥就是為了和民進黨政府互別苗頭。

Photo Credit: 中央社

再者，是透過惠台措施的經濟誘因，達到政治賄選的結果，期待在物質銀彈攻勢下改變台灣農民的政治傾向與投票行為。平心而論，這個政治目標在2018年韓國瑜、國民黨地方派系與農會系統的推波助瀾下，取得了巨大的勝利，台灣農民似乎忘了契作即棄單的慘痛教訓。

最後則是竊取農業技術，達到洗產地回銷台灣市場重挫農民生計的目標，只能依賴中國市場任其擺佈，甚至在政治立場上全盤妥協。

諷刺的是，韓國瑜日前搞了一個倒果為因的「鳳梨救世主」影片，裡面講所有農業問題歸咎政府意識形態，針對中共的養套殺作法裝聾作啞，甚至暗示台灣農業只能仰賴中國市場，時間點上的種種巧合，只會讓人想起韓國瑜過去與中共惠台政策唱和的不良紀錄！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航