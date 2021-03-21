綠色和平組織「非法」噴綠法航老飛機，藝術與環境如何相互扣連？

本月初，法國綠色和平組織「非法」噴綠一台已經一年未離地的法航老飛機，訴求譴責馬克宏（Emmanuel Macron）政府日前所提出的管制和減少空中交通的環保法案，目標雖與《巴黎協定》一致，卻不過是「漂綠」做表面功夫，提出的措施遠遠達不到標準。

如各地十多個機場擴建計畫完全都不會受此法案影響，以火車取代短程航線的替代方案也不夠確實。本文藉此聊聊「Flygskam運動」（搭飛機的恥辱），與拒絕搭飛機的知名藝術家Jérôme Bel，和在1968年威尼斯雙年展時把威尼斯運河染綠的藝術家Nicolas Uriburu，他在21世紀初與綠色和平組織合作了近十年，堪稱此類生態抗爭行動的老祖父。

半個世紀前，藝術介入染綠威尼斯運河

1937年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的Nicolas Uriburu，是當代藝術家也是景觀設計師和環保主義者。建築專業的他，1968年在巴黎獲得國家雕塑博物館獎時，即在波普藝術雕塑作品中創造了一個人造花園，以在創作中引入生態意識著名。

同年在威尼斯藝術雙年展時的藝術介入（並非「受邀參加」，而是一種行動主義者的「非法」抗議姿態），他使用一種NASA研發的高強度鹽螢光素，把威尼斯的大運河塗上了綠顏料，染上綠色。他隨後被警察逮捕，不過在證明該物質無毒時即被釋放。

螢光素是一種生態友好的有機染料，當天威尼斯大運河3公里的水道都被藝術家染綠，並保持這種狀態僅僅幾個小時。他的目標是藉此喚醒人們對水污染的生態意識，之後更相繼在紐約，安特衛普，尼斯，巴黎和布宜諾斯艾利斯重現了這個「作品」。

在1998年至2010年之間，Nicolas Uriburu與綠色和平組織在公共場所進行了四次合作，聯手就環境危機大聲疾呼。執得一提的是，與其說Uriburu和綠色和平組織之間的合作是史無前例的，不如說1971年成立的綠色和平組織， 早期不願「介入」藝術領域，它在1980年代初曾拒絕以生態相關命題創作知名，與德國綠黨關係匪淺的藝術家Joseph Beuys的合作提議。

十幾年後跟進Uriburu的號召或許不能說是個例外，而是長年的抗議鬥爭下來，體認到直接行動若沒有視覺衝擊，沒有製造吸睛媒體議題，對公眾的影響效果極為有限。Uriburu在威尼斯的一次「非法」創作極為迅速有效地製造形象、公眾話題，當然還有大量的國際媒體報導，這些都是綠色和平在尋求觸動和喚醒公眾對生態的關注時迫切需要的。

除了直接行動，更是社群參與活動

從另一個角度而言，當代藝術家的工作也不斷學習挪用如綠色和平等非營利組織的工作。如用雷射光將工廠煙囪排放的「雲」染成綠色，藝術團隊Hehe的《綠雲 》不再是「非法」藝術介入，而更是旨在引起辯論，說服人們改變消費方式的生態「宣傳」參與式社群活動。

在2008年2月的一週期間，芬蘭赫爾辛基的Salmisaari燃煤發電廠，其蒸氣排放都被高功率的綠色雷射光塗上綠色，將它變成城市規模的霓虹燈。並隨著參與的當地居民耗電量的減少，霓虹燈會變得越來越大。也就是說，這不只是雷射塗鴉， 更是個「社群版」集體互動裝置藝術。

他們瞄準當地學童，與當地社區團體合作在該地區散佈海報和傳單，要求人們在一個共同約定的時間內拔掉插頭，所有本地報紙， 廣播電台和電視新聞都相繼報導。當天晚上，連在市區之外超過10公里都可以看到雲的綠化。當地居民集體將耗電降低了相當於一台發電風車運行一小時產生的功率，並即時地量化呈現本地用電量的降低。從個人的用電消費行為，轉變為城市中的有形「可見」現實。

計畫於2003年構思，經過在法國幾次失敗的嘗試後轉移到芬蘭，幾年的討論後才獲得了赫爾辛基能源的官方支持，藝術家也說明當地環境活動家等大量合作夥伴的關係至關重要，也才得以說服能源公司完全「合法」地進行計畫。

不過，正如同現下綠色和平抗議法國政府的新法案只是「染綠」的表面功夫，很難判斷「合法」的藝術活動背後，官方的真正態度和企圖。無論如何，最重要的還是社群和學童們的參與經驗，共同改變現實、集體實踐綠化的經驗。

拒絕搭飛機的時代

回到飛機的話題作結。 去年在新冠肺炎如火如荼之際「遠距」參與台北藝術節，與台灣舞者陳武康合作共同創作的法國知名編舞藝術家Jérôme Bel，也在前年公開宣布（媒體也爭相報導）他拒搭飛機。

全球知名「必須」在各地巡演的Jérôme Bel，表示拒搭飛機的決定並非來自流行全球的「Flygskam運動」，而是始於2007年自己開始減少碳足跡，這完全改變了自己的工作方式。不過直到2019年的新作《伊莎多拉．鄧肯 》（Isadora Duncan），才徹底改變工作方式遠距創作，國外的編舞家從樂譜，錄像和遠距會議排練中重建了他的作品。

如在法國、在美國的演出就與不同舞者合作創作不同版本，一個版本只在歐洲巡迴演出，另一個版本只在美國巡迴演出。兩個版本都只能乘坐火車旅行。或許，真正困難的不是我們「自己」能否拒搭飛機，而是周圍能否接受，我們能否「集體」拒搭飛機。

而始於瑞典的「Flygskam運動」， 反映出拒搭廉價航空，拒絕旅遊的過度消費，甚至完全拒絕搭飛機已經不再是會引人側目的，回應生態危機的行為模式改變，這更反映出督促國家政府必須兌現生態承諾的，不再只是「非法」噴綠法航抗議的綠色和平，而更是我們每個被簡化為「消費者」的地球公民。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航