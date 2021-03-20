「四方安全對話」與「美日2+2會談」都觸及台海，拜登是否比川普更「抗中保台」？

美國國務親布林肯、國防部長奧斯丁接連造訪日韓，進行防長外長的2+2會談，這次美國總統拜登上任後雙方外交、軍事最高層級對話，也是拜登政權在亞太政策的具體展示。事實上，拜登當選後不久就分別與日相菅義偉、南韓總統文在寅熱線通話，講的就是日美安全保障條約適用釣魚台海域，而駐有數萬美軍的日韓，必然也是新任美國總統上任後「回防」的重點。

事實上，兩會期間中國國防部就昭告天下，2021年國防預算年增6.8%，已達到1.379兆人民幣，是亞洲多國的總和。此外，直屬武警體系、納入解放軍軍種管理的中國海警，《海警法》已明確授權能在「中國海域」開火。在此之下，美日在東海的共同行動準則，能展現多大程度的「攻守同盟」？2+2會談的一紙聲明，還沒說清楚美日怎麼抑制中國軍事威脅。

回顧歷史，即使「同盟關係」下的抗中也須經過精算

美中高層首次會面前夕，美韓2+2會談聯合聲明指出，北韓核武及飛彈問題為雙邊同盟的最優先事項，明顯與美日2+2的「抗中優先」有所區別，《日經》在美日進行2+2會談之前發布新聞，認為美方會分六年投入274億美元，在第一島鏈部屬飛彈網路，在關島設置陸基神盾系統。

然而，2017年南韓就曾設置薩德飛彈防禦系統，因此引發中韓關係決裂，最後中方同意南韓不追加飛彈、不加入美國反導體系、不發展韓美日三方軍事同盟三項前提下，才擺平爭議。

由此可知，即便是同盟關係，反中抗中也要精算一番，不是親兄弟上山打老虎的圍毆模式。

而此次美韓2+2會談聯合聲明中也有點名中國，直指「與現行國際秩序不一致的行徑，構成政治、經濟、軍事、科技層面的挑戰」；美務卿布林肯在美日2+2會談後，也公開指責中國「損害台灣民主」。

值得注意的是，日本防衛大臣岸信夫，近期在加拿大智庫視訊會議上再次強調日台安保對話，事實上，台日安保對話行之有年，特定智庫、國防研究機構、甚至是特定人士都能扮演交流或傳話的功能，但是如何在美國「允許」下，將各項軍事情報、防衛構想的檯面下交流，轉為成符合中華民國國防需求的軍事合作？目前在技術和政治可行性上，離實務操作都還有相當的距離。

日本防衛大臣岸信夫

美日安保條約的防衛想定，與台海交戰的各項可能劇本，重疊、互賴的部分在哪裡？誰又該提供合理說明？

除了發言表態，更該深究美國「抗中保台」的實際嚇阻力

美印日澳「四方安全對話」（Quad），以及美日2+2會議都觸及台海情勢，比起美國前總統川普或國務卿龐佩奧講究的單邊加壓，台灣似乎正處在多邊主義上的安全網，但是否代表台灣安全係數的具體調升，還是巨大的未知數。

美方在四方安全會談、美日2+2、美韓2+2會談都結束後，才著手進行美中雙方的高層會面，可以看到拜登過往身為參院外交委會資深成員，加上8年副總統所累積的外交實力，當局藉由外交引導，重聚盟友，重建信心，把美中「PK」的鬥牛場景，轉化為一個中國，對抗「多國＋美國」的盟軍劇場，但是又對中國留有氣後變遷、新冠、伊朗等「議題外交」的發揮餘地。

國際社會並沒有共同、等量的「反中」認知，大多國家對上中國，都留有空間將軍事安全與經濟議題分開處理，而抗中成本最高、代價最大的「Country」，不是他國，正是台灣。

Photo Credit: AP / 達志影像

在此之下，兩岸敵意、敵對的上升，可以藉由「想像中的多邊競合」予以緩解嗎？兩岸真的存有全面對抗的局面嗎？這一點作為上位政策引導，應該不會過時。

總的來說，美日韓2+2會談，就是民主黨多邊外交的具體實踐，是區域安全構想的參考方針，拜登向世人宣告，美國可以立即恢復川普搗毀的盟友關係，也有意願加強部屬，不過美方要能「抗中」甚至是「抗中保台」的嚇阻力到底是什麼？在更進一步的具體展現前，當然沒有答案。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航