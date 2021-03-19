【關鍵時事】以歧視用詞強化女性對於身體的羞恥感，真的非常惡劣

文：林靜儀醫師

這波鮭魚之亂，很多臉書粉專都出來玩了一波，想不到婦女用品的產品廠商，竟然低俗歧視與羞辱當有趣，寫出這種文案來氣死：

誰在跟你臭？臭的是你的嘴啦。我臨床工作20年，極少被病人陰道臭過，除非有非常特殊的感染或陰道異物。

為什麼陰道要香？香給誰聞？莫名其妙。還又香又亮咧？陰道點燈照亮前途嗎？

會陰部只需以「清水」簡單洗滌外面皮膚即可

門診常常有反覆陰道炎的病人求診，除了熬夜、免疫力降低等因素之外，更常見的是長期使用護墊，陰道和會陰部長期處於潮濕與悶熱的狀態，或過度清潔，導致會陰部菌叢與酸鹼度失衡。我問「妳不是月經期間也每天用護墊嗎？」病人常常很訝異：「醫師妳怎麼知道？」因為我在妳會陰部看到「護墊形狀」的皮膚炎啊。

會陰部皮膚油脂分泌少，也並未接觸外面灰塵或髒污，皮膚上僅有汗水、自己的皮屑、陰道分泌物，和少量尿液與排便的沾污（而且尿液是無菌的喔），因此只需要清水簡單洗滌外面皮膚即可。過度清潔反而會干擾皮膚菌叢平衡、洗去過多表面油脂，導致皮膚乾燥，會更癢。

有些年長婦女因為更年期之後荷爾蒙減少，會陰部皮膚更薄更脆弱，用香皂或沐浴乳洗滌之後感到更加搔癢，然後就更認真洗、洗更多次，洗完卻更癢。以為「不夠乾淨」，就購買更多洗滌產品，或是用更燙的熱水「殺菌」，甚至淘洗陰道內部。結果惡性循環，搞到皮膚紅腫破皮，陰道內好菌被破壞，陰道炎反覆發作。

長期使用護墊，你以為乾爽其實更不健康

長期使用護墊也是。護墊廣告常常訴求「乾爽」、「潔淨」，其實陰道外面如果長期墊著護墊，一片棉墊蓋在陰道外面，吸收了皮膚上的汗水、陰道分泌物，外面用一片塑膠片緊緊覆蓋上（護墊最外層是不透水的），真是皮膚上和陰道內細菌，最喜歡的溫熱潮濕不透氣的環境，難怪陰道炎不會好。

病人說「我都有換啊！」是啦，勤快更換新的棉墊沒有錯，可是妳的陰道就只有更換的那個空檔透氣過，其他時候都悶起來，不是嗎？

我其實都建議病人，除了月經或出血量多到會滲出褲子，必須使用棉墊之外，其他時候不要使用，你以為乾爽其實只是更不健康。

生育年齡女性因為月經週期、排卵或黃體期，本來就會有部分分泌物，這是正常現象。如果分泌物較多，造成困擾或者底褲潮濕不適，建議更換底褲或是使用旅行用的拋棄式內褲，覺得潮濕不適時更換一條即可。

用歧視、恐嚇性形容詞，來強化女性對於身體的羞恥感，真的非常惡劣

月經期間或者少量出血的時候，必須使用棉墊，是現代社會的習慣，當然，這些生理用品的發明，是讓現代女性免於過去生理期的困窘與不便，是很棒的發明沒有錯。但是無限誇大女性對於會陰部和正常生理現象的焦慮，甚至用帶有歧視或恐嚇性的形容與言詞，來強化女性對於身體的羞恥感，真的非常非常惡劣。

至於很多女生擔心是否受感染？女生不會閒閒沒事自己感染到什麼東西，要感染多是來自於性伴侶不乾淨、不戴套的生殖器。用什麼不得了的東西洗，或是整天用護墊，不會減少你的感染。

不論細菌感染或是俗稱念珠菌的黴菌感染，女生陰道炎最常見的原因就是因為陰道內環境失衡，好菌減少，細菌或黴菌菌叢才變多的。台灣本來就潮濕悶熱，陰道外面最好就是一層棉質內褲，比較透氣；必須穿褲襪或較悶的牛仔褲的話，也請減少穿著時間。

寫完這個我知道這輩子不要想有女性清潔用品的業配了，但是這是應該提供的衛教。

本文經林靜儀醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航