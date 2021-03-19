台灣武漢肺炎確診破千，北韓半官方粉專對台喊話「旅遊泡泡」：我們也零確診

台灣今（19）日新增6例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，也讓國內武漢肺炎累計確診人數正式破千。指揮中心發言人莊人祥表示，下午會召開專家會議，針對歐洲藥品管理局（EMA）對阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）武漢肺炎疫苗，所進行的調查結果及相關數據進行回顧。

有關旅遊泡泡部分，北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今天於貼文中對台灣喊話，內文寫道「零確診的，不是只有帛琉，還有朝鮮民主主義人民共和國」、「零病例的朝鮮與本土控制完善的台灣，絕對是疫情期間觀光首選」。對此莊人祥表示，北韓沒有來洽談過旅遊泡泡事宜。有關該國疫情部分，指揮中心還要再做進一步了解。

今新增6例境外移入，台灣武漢肺炎確診數正式破千

中央流行疫情指揮中心於今日下午召開記者會，由莊人祥主持。根據疾管署新聞稿，台灣今天新增6例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自菲律賓（案1000、1001、1002）、美國（案1003）、巴拉圭（案1004）及印尼（案1005）入境。

莊人祥表示，案1000為菲律賓籍30多歲男性，2月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間並無症狀。自主健康管理期間進行自費採檢，於今日確診。

案1001、1002為20多歲及30多歲女性移工，均為菲律賓籍，3月4日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案1003為美國籍50多歲女性，1月14日曾在美國確診，2月7日隨家人來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，2月22日檢疫期滿後與家人至其他旅館居住。個案入境至今並無症狀，因預定返回美國，3月17日至醫院自費採檢，於今日確診。

案1004為巴拉圭籍20多歲男性，1月16日曾在巴拉圭確診，3月4日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來台就學，3月5日入境台灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。入境後至集中檢疫所檢疫，3月6日進行專案採檢，結果為陰性；3月18日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。

案1005為印尼籍20多歲男性漁工，3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。

截至目前，國內累計1004例武漢肺炎確診病例，確診個案中10人死亡、959人解除隔離、35人住院隔離中。

EMA公布AZ疫苗調查結果，指揮中心下午將召開專家會議

莊人祥表示，今日下午5點會召開專家會議，屆時會針對EMA對AZ疫苗進行調查的結果，及相關數據進行回顧。

莊人祥說，EMA在18號所召開的特別會議，結論是AZ疫苗預防武漢肺炎的益處，大於不良副作用所帶來的風險。AZ疫苗的施打並沒有增加血栓不良事件的整體風險，也沒有證據顯示有特別批號的疫苗或製造場所，與本次事件有關。

不過EMA有提到，AZ疫苗的施打可能與非常罕見的血栓合併血小板低下之不良事件有關，包括大腦靜脈的血栓事件。

莊人祥表示，下午的專家會議會針對這些事件做討論，看台灣開打AZ疫苗的部分有沒有什麼需要特別注意的地方。比如說那些族群需要特別注意，以及針對風險、利益進行分析。

北韓對台灣「旅遊泡泡」喊話：不只帛琉，我們也零確診

針對旅遊泡泡部分，北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今天於貼文中對台灣喊話，內文寫道「零確診的，不是只有帛琉，還有朝鮮民主主義人民共和國」。

文中寫道，隨著疫情的趨緩，各國之間也開始推動境外旅遊「旅遊泡泡」與「放寬商務客洽公旅行」等措施，台灣與帛琉也實現了「旅遊泡泡」。然而除了帛琉之外，朝鮮也是全球少有的零確診國家。倘若實現直航，「零病例的朝鮮與本土控制完善的台灣，絕對是疫情期間觀光首選。」

對此莊人祥表示，沒有聽過北韓方面有來洽談過旅遊泡泡的事。由於北韓檢驗件數等數據較不公開，有關該國疫情的部分，指揮中心還要再做進一步了解。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範