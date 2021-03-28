《你不需治療，只需說出口》：心理治療師應是一張白紙，而羅森醫師的紙上都是汙跡

文：克莉絲蒂・塔特（Christie Tate）

我從電話簿找到羅森醫師的號碼，在他的答錄機留了言，那是我與瑪妮的晚餐結束兩小時之後。他第二天回電。我們的談話不到三分鐘。我預約看診，他給了我時間，我接受。我掛上電話後，在辦公室中站起來，全身顫抖。我坐下來兩次繼續研讀法律，兩次都在三十秒後從椅子中跳起來踱步。

我的心一直告訴我，與醫生約診沒什麼大不了，但我的腎上腺素並不同意。那天晚上我寫下：我掛電話後哭了出來。覺得自己說錯話，他不喜歡我，我感覺暴露了自己，很脆弱。我不在乎他是否能幫助我；我在乎的是他喜不喜歡我。

候診室跟一般醫生的辦公室差不多：一盆麝香百合花、一張黑白照片，上面是一個男人張開雙臂面向太陽。書架上的書包括了《不再依賴》與《被破壞的愛情地圖》，還有幾十份無名戒酒協會通訊。內門旁有兩個按鈕：一個寫著「團體」，另一個寫著「羅森醫師」。我按下羅森醫師的按鈕，說出自己的名字，然後坐在面對著門的椅子上。

為了安撫緊張情緒，我拿起一本《國家地理雜誌》，看到北極海獅在空曠原野上的壯觀照片。羅森醫師在電話上聽起來很認真。我聽到了東岸口音。我聽到了沒有微笑的嚴肅。我聽到了一個嚴格而無幽默感的傳教士。部分的我希望他約診繁忙，必須在數週或數月後才有時間，但他說四十八小時之後就可以看診。

候診室的門在一點半打開。門後有位中年男子，穿著紅色高爾夫球衫、卡其褲、黑皮鞋。他臉上有一絲笑容——友善而專業——稀疏的灰髮往上直衝，有點像愛因斯坦。如果在街上遇到他，我不會多瞧一眼。乍看之下，我會說他當我父親太年輕，一起上床又太老，這樣似乎很理想。

我跟著他走到辦公室，朝北的窗戶眺望著高樓。有幾張座椅可選擇：一張看起來陳舊的沙發、一張直挺的辦公室椅，或辦公桌旁一張黑色的大扶手椅。我選擇黑扶手椅。幾張裱框的哈佛文憑吸引了我的眼睛。我尊重哈佛的玩意兒。我有常春藤的夢想，但只有州立學校的預算與分數。對我而言，這些常春藤證書意味著這個傢伙是頂級角色、菁英分子、優秀人物。但也意味著，如果連他都無法幫助我，那我就真的完蛋了。

我坐進椅子後，好好端詳了他的臉。我的心跳加速，看著他的鼻子、眼睛與嘴唇的線條。我看入這一切，然後發現：我認識他。我抿緊嘴唇，接受這個事實。我完全認識這個傢伙。

這個羅森醫師就是我三年前在飲食失調聚會上見到的同一個強納森R。在戒癮聚會中，大家只用名與姓氏縮寫來保持匿名。飲食失調的戒癮聚會就像戒酒無名會，大家相聚在教堂地下室，分享食物如何毀掉他們生活的故事。就像電影與電視上常見的，食物成癮者也會得到時間徽章，還會有位輔導人幫助大家學習如何不暴食、嘔吐、挨餓與殘害身體。不像戒酒無名會的是，我參加的飲食失調聚會大多是女性。十年來，我只見到幾個男的。其中一位就是哈佛畢業的精神科醫師，坐在我面前六十公分之遙，等待我開口說話。

我知道強納森R這個人的一些事情。此人有飲食失調。我記得他分享的故事，關於他母親、他生病的孩子、他對自己身體的感覺。

心理治療師應該是一張白紙，而羅森醫師的紙上都是汙跡。

我轉動身體，讓他可以看到我的正面。認出我之後，他是否會立刻趕走我？他的表情仍然很開放、很好奇。五秒鐘過去了，他似乎沒有認出我，只等著我開口。現在，這哈佛的玩意兒讓我害怕。我要如何表現得機智卻又悲苦？我要這位羅森醫師認真看待我最新的死亡執迷，但又覺得我很有魅力，也許可以帶上床。我想，如果他覺得我迷人，也許更願意幫助我。

「我很不擅長情感關係，我擔心死時孤單一人。」

「怎麼說？」

「我無法親近他人。有東西阻止了我，就像一道隱形的圍牆。我感覺自己卻步，永遠不前進。對於男人，我總是找上那些喝到嘔吐或昏過去的⋯⋯」

「酒鬼。」不是問句而是陳述。

「對。我的高中初戀男友每天抽大麻、欺騙我。大學時愛上英俊的哥倫比亞男生，他酗酒還有女友，然後我與大麻成癮者約會。後來有位不錯的男生，但我甩了他——」

「為什麼？」

「他陪我走路上課，買他喜歡的書送我，親吻我時先詢問我。他讓我起雞皮疙瘩。」

羅森醫師笑了。「你畏懼情感上可付出的男人。我猜對於女性也是如此。」更多陳述。

「穩重的男人對我表達興趣會讓我想吐。我猜對於女性也是如此。」我心中閃現了上一次聖誕節，我回德州探望家人，在服飾店碰到一位高中朋友，她叫我的名字，熱情擁抱我時，我僵住了。她後退，臉上有著驚訝的表情—像在說我以為我們是朋友—然後她問了我關於芝加哥與法學院。我們閒聊著，周圍是尋找聖誕節降價商品的購物者，我心中不停地告訴自己，她並不想跟我說話，因為現在她是個成功的復健師，沒有飲食失調或奇怪的情緒，讓她會在與昔日朋友相擁時僵住。她與我在高中很親密，但我們在四年級時疏遠了，因為我的飲食失調加劇，也忙著要初戀男友別劈腿。

「你會暴食嗎？」

「我正在戒癮——戒癮聚會。」我很快回答，希望他不會因為聽到我說出我是克莉絲蒂，戒癮中的暴食者而觸發回憶，「戒癮聚會幫助我克服暴食，但我無法處理情感關係的問題⋯⋯」

「只靠自己不行。誰是你的輔導人？」

我提到了自己的輔導人凱蒂，一位孩子已經成年的家庭主婦，住在我上大學的德州小鎮。我與她的親近超過任何人—我每三天就會打電話給她，但已經五年沒見面。我的一些女性朋友，如瑪妮，是我在戒癮聚會認識的。法學院的朋友完全不知道我正在戒癮。一些德州高中與大學的朋友想與我保持聯絡，但我很少回她們電話，從來不曾接受她們的邀請。

「我開始有關於死亡的幻想。」我抿著嘴唇，「自從我得知自己在法學院的班上獲得第一名⋯⋯」

「恭喜。」他的笑容很真誠，我必須轉頭看他的文憑，才能忍住不流淚。

「又不是哈佛或什麼的。」他昂起了眉毛。「反正我會有很好的職業，那又怎樣？不會有其他的⋯⋯」

「這是你選擇法律的原因。」他的明確判斷讓人放下防衛。他不是丟出蛇問題的褲裝女士。

「你心中對於成為這樣的自己，有什麼想法？」羅森醫師問。

「每個家庭中都有一個搞砸的。」我不知道自己為何這樣說。

「法學院班級模範生，而你是搞砸的？」

「模範生根本什麼都不是，我會孤獨死去，沒有任何家人。」

「你想要什麼呢？」他問。

想要這個字眼在我腦中迴盪。想要，想要，想要。我努力尋找一種確定的說法來表達自己的渴望，而非只是說不想孤獨死去。

「我想要⋯⋯」我停了下來。

「我想要可以⋯⋯」又停了下來。

「我想要真實。與其他人相處。我想要成為一個真實的人。」

他凝視著我，好像是問還有呢？我心中浮現了其他渴望：我想要一個男友，聞起來如乾淨的床單，每天去工作；我想要花少於一半的工作時間，思索自己的身體尺寸；我想要吃掉所有食物，沒有其他人在旁邊；我想要享受與尋找性愛，如影集《欲望城市》中的女人；我想要回去上芭蕾課，這是當我長出胸部與大腿肥肉後放棄的嗜好；我想要在通過律師考試之後，有可以一起去環遊世界的朋友；我想要與住在休士頓的大學朋友重新聯繫；我想要擁抱在商店碰到的高中朋友。但我都沒有說出來，因為似乎太明確了、太老套了。我還不知道心理治療就像寫作，需要細節與明確。

他說要讓我參加一個團體治療。我不應該感到驚訝，但團體這個字眼有如對我肚子的一拳。團體將充滿了人：可能不喜歡我的人、會干涉我私事的人。這會違反我母親的訓誡，讓任何人看到我的心理焦慮。

「我不能參加。」

「為什麼不能？」

「我母親會受不了。其他人會知道我的私事⋯⋯」

「那就不要告訴她。」

「我為何不能接受個別治療？」

「我知道只有團體治療才能讓你得到想要的。」

「我可以給你五年。」

「五年？」

「用五年來改變我的生命。如果不管用，我就離開這裡。也許我會去自殺。」我想要抹去他臉上的微笑，我想要他知道，如果我的生活沒有實質的改變，我不會一直繼續下去，跟其他殘缺的人談論我的感受。五年後我將是三十二歲。如果我在三十二歲仍然有一顆冷硬而無法附著的心，我會自盡。

他往前傾：「你想要在五年內擁有親密的情感關係？」我點點頭，願意承受目光接觸的不適。「我們做得到。」

我畏懼羅森醫師，但我要懷疑哈佛出身的精神科醫師嗎？他的專注嚇到了我——他的笑聲與那些陳述——但也讓我著迷。如此有信心！我們做得到。

我同意參加團體治療後，就相信羅森醫師會遭遇大難。我想像一輛公車撞倒他。我想像他的肺部出現惡性腫瘤、他的身體罹患了硬化症。

在我們第二次的療程，我把自己的恐懼告訴羅森醫師，他這麼說：「如果你在路上碰到了佛陀，就殺了他。」

「你不是猶太人嗎？」從他的名字與牆上的希伯來文針織品可看出來。

「這句話的意思是：你應該祈禱我死掉。」

「我為什麼要那樣？」

「如果我死了⋯⋯」他雙手合掌，露出小精靈般的微笑，「就會有更好的人出現。」他滿臉都是喜悅，彷彿他相信一切都有可能，而且會比先前更好、更偉大。

「我曾經在夏威夷海灘碰上意外。一個跟我去的人淹死了。」我鼓起胸膛，看著他睜大眼睛，等著我引爆炸彈。

「天啊，你當時幾歲？」

「差一個月就滿十四歲。」我的身體充滿了焦慮感，每次提到夏威夷都會如此。那年夏天，等著進入新的女子天主教高中，我朋友珍妮邀請我與她家人到夏威夷度假。我們在主島上玩了三天——黑沙海灘、瀑布、夏威夷傳統晚宴。第四天，我們來到島邊的一處隱密沙灘，珍妮的父親在海浪中淹死。我從來都不知道如何談這件事。我媽稱之為「意外」，其他人則說是「溺水」。事發當晚，珍妮的母親打電話給達拉斯的家人，在電話中啜泣：「大衛遇害了。」我不知道如何描述這件事，或拖著他癱軟的身體離開海水是什麼感覺，所以我就不去談。

「你想不想多說一些？」

「我不想祈禱你死掉。」

如果上網搜尋「見佛殺佛」，會連結到一本書《如果你在路上碰到佛陀，殺了他！心理治療病人的朝聖之旅》。顯然心理治療的病人，也就是我這種人，必須知道心理治療師也不過是跟病人一樣在掙扎的平凡人。這個訊息來得很早，羅森醫師不會給我答案，或許他也沒有答案可提供。在我的幻想中，增加了我用木棍插入羅森醫師心臟的畫面。這很讓人不安，不僅是因為我把佛陀與吸血鬼混淆在一起。「我見過你。在戒癮聚會中。」我在第二次療程時脫口而出。我怕他有一天會想起我，然後必須趕走我。「很多年前，我住在海德公園那裡。」

他的頭歪到一邊，瞇起眼睛。「啊，對。我就覺得你很面熟。」

「這樣你會不會無法治療我？」

他的肩膀隨著笑聲而晃動。「我聽到了你的願望。」

「什麼？」我瞪著他愉快的臉。

「你在想，如果決定與我進行治療，就必須開始尋找治療為什麼不成功的藉口。」

「這是很合理的擔憂。」

更多笑聲。

「怎麼了？」

「等你加入我的一個團體，我要你告訴大家我在戒癮聚會中分享的一切事情。」

「但你的匿名⋯⋯」

「我不需要你保護我。這不是你的工作。你的工作是說出來。」

我在第二次療程後的日記裡，有著很奇怪的先見之明：我很擔心會在治療中暴露了我的飲食⋯⋯我對羅森醫師與他在我生命中的角色有很多情緒。害怕我的祕密會被揭開。那是很強的恐懼。

羅森醫師說話有如禪宗公案。

「挨餓的人並不飢餓，直到吃下第一口食物。」他說。

「我並沒有厭食。」當然，我整個高中時期都希望厭食症發作，因為我不停地吃洋芋片，但從來沒有如願。

「這是一個比喻。當你容許團體進入—也就是吃下第一口—你才會知道自己有多麼孤單。」

「我要如何讓團體進入？」

「與他們分享你在情感關係上的所有層面：友誼、家庭、性愛、約會、戀愛。所有一切。」

「為什麼？」

「這樣才能讓他們進入。」

書籍介紹

本文摘錄自《你不需治療，只需說出口：心理師和那群拯救我的人》，究竟出版

作者：克莉絲蒂・塔特（Christie Tate）

譯者：魯宓

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說出心中的話，可以讓人轉化，甚至拯救生命。

這是一本關於如何愛人與讓自己被愛，以及享受美好生命的精采之作！

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改善飲食失調，只需打通電話給朋友報告自己吃了什麼？

要減輕恐懼，就在大家面前彈奏吉他？

對付失眠，只要睡前向周遭的人尋求肯定？

想要親密的關係，可以先學習吵一次架？

原來，想要擺脫各種心理障礙或改變惡習，

不需藥物、不需治療，只需有人見證。

法學院優等生克莉絲蒂・塔特儘管擁有了一切成就，卻覺得自己被深沉的悲哀與孤獨所纏繞，更不用說從小開始的神經性暴食、不斷干擾她的失眠問題，以及老是以失敗收場的親密關係，與在一旁伺機而動的死亡陰影。

因緣巧合下，她遇見了古怪的羅森醫師，戰戰兢兢地踏上令人畏懼又讓人重生的團體治療之旅。唯一的條件就是：必須在6名陌生人前完全坦白每一樣事情，不容許有祕密。

面對這樣的挑戰，還有羅森醫師看似荒謬的各種要求，她開始赤裸裸地剖析自己的心理和情緒，揭露自身靈魂的一切。聚會成員一次次幫助她放下防線，而她也一步步面對自己的恐懼、感受，並體驗到建立親密關係時必須付出的代價。自此，她明白了「聯繫」的真義，走上通往幸福的道路。

這是一場充滿恐懼、羞愧、憤怒、氣餒、不安、悲傷，到最終重獲與人、與自己連結的旅程。為了接受人類情感關係中的混亂現實，你我需要的不是解藥，而是見證者。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航