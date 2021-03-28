《悉達多的花園》：現實世界真的有《鬼滅之刃》的彼岸花嗎？

文：Gene（來自馬來西亞，現居風城。興趣廣泛的生物學家，研究工作之餘，嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓）

最近最火紅的動漫應該是《鬼滅之刃》（鬼滅の刃）吧？身為陽光科青，原本我對動漫的宅文化不太感興趣，可是太過好奇偷看了幾集，就停不下來了，老婆也被我推坑成為了鬼滅迷。後來發現大部分有青少年小孩的中年朋友，跟著小孩半推半就看了之後，居然也跟著迷上了。

《鬼滅之刃》的大反派鬼舞辻無慘，其實是個貪生怕死的小人，他一心想要找到藍色的彼岸花來「信鬼者，得永生」。《鬼滅之刃》動畫影集片尾開始出現的花朵，就是傳說中的彼岸花，只是它們是紅色的，否則日本大正時代後就沒有人類的容身之地了：

那麼，這個彼岸花，究竟生長在哪？「彼岸」是什麼意思？從其名來看，應該和佛教頗有淵源的吧？胖胖樹王瑞閔的第三本書《悉達多的花園——佛系熱帶植物誌：日常中的佛教典故、植物園與花草眾相》，就可以帶我們來認識這個彼岸花哦！根據胖胖樹的推論和闢謠，彼岸花是紅花石蒜，不過很可能和來自印度的佛經無關，而是源自日本佛教的「彼岸會」這個特殊的法會。

雖然明治維新後，日本佛教影響力式微，可是上千年留下來的文化遺產，對大量從日本文化中吸收養份的動漫也有深遠的影響，讀了《悉達多的花園》，我才知道原來另一部爆紅的日本動漫《航海王》（ONE PIECE／ワンピース）也借用了許多來自佛經的世界觀，《航海王》中有許多招式和人名也和佛教術語有關。

還有，台灣的霹靂布袋戲也好，流行於整個漢字文化圈的《西遊記》也好，都借用了許多佛教的世界觀。東南亞諸國，尤其是台灣人愛去的泰國和吳哥古蹟，當然有大量來自南亞的印度教和佛教文化，甚至連信奉伊斯蘭教的馬來西亞和印尼，歷史上也都深受印度和佛教的影響，這部分仍保留在民間故事、傳統舞蹈和戲劇當中。

因此，無論是不是佛教徒，這本《悉達多的花園》都會讓我們對南亞乃至台灣、東北亞、東南亞的文化和植物交流，有更深、更有趣的認識！簡單說，除了認識更多植物，這本書也可能幫助你更加看懂爆紅動漫，在終結疫情國際旅遊解封後，到南亞、日本、東南亞旅遊打卡時，寫出更有深度的文字。

胖胖樹王瑞閔的《看不見的雨林——福爾摩沙雨林植物誌》和《舌尖上的東協——東南亞美食與蔬果植物誌》已證明他的每一本書都是生動有趣、博大精深的好書，如果他出版第四、第五⋯⋯本書，不必考慮，手滑買下去就對了。他也借植物揭示了許多古今中外的文化交流，這本《悉達多的花園》並不僅引用佛經，也大量討論了許多歷史文獻中來自印度次大陸的植物，甚至包括文學作品如金庸小說、清宮劇、古典詩詞等。

佛教起源於亞洲熱帶雨林的印度半島恆河流域，在孔雀王朝（मौर्य राजवंश，Maurya Empire，約前324－約前185）的阿育王（अशोक，Aśoka，前304－前232）統一印度後是印度國力的鼎盛時期，全印度一度佛教盛行，亞非歐三洲都有佛教徒的足跡。我們都知道，佛祖釋迦牟尼（शाक्यमुनि，Śākyamuni）在菩提樹下悟道成佛，佛教也經常以蓮花為喻。隨著佛教傳到中土、東北亞、東南亞，許多來自印度的香料、香草、草藥也跟著僧侶、商人傳到東方。如果想打造一個佛系花園，可以照這本《悉達多的花園》按圖索驥。

為了寫這本《悉達多的花園》，胖胖樹花了兩年時間，費盡心思翻查典籍和考證，並且遊歷寺廟、植物園和大學校園，也去對岸和泰國實地考查。因為中文佛經畢竟是翻譯作品，古人對植物的認識也不如今天科學，加上印度人除了宗教典籍就甚少文獻紀錄，連印度古代的歷史，都要用中文文獻復原——玄奘的《大唐西域記》和法顯的《佛國記》。因此中文佛教世界本來就對佛經或阿育吠陀的植物有諸多穿鑿附會，導致研究上的許多難關，好在他都一一克服，在書中嚴謹地附上照片、學名、梵文等重要資訊。

佛教起源於古印度河流域迦毗羅衛國（現今尼泊爾和印度邊界間靠近尼泊爾）的王室太子悉達多．喬答摩（सिद्धार्थ गौतम，Siddhārtha Gautama）於三十五歲修道成佛後，對弟子開示的「苦、集、滅、道」的四聖諦教導內容，為現代世界三大世界性宗教之一。對東亞、中南半島文化具有深刻的影響。

佛教經歷史發展，通過南、北兩條傳播途徑，現代存在南傳上座部佛教（थेरवाद，Theravāda）、北傳大乘佛教（महायान，Mahāyāna）兩條支脈，其中大乘佛教又分為顯宗（漢傳佛教的主要內容）和密宗（藏傳佛教的主要內容），故也有上座部、漢傳佛教（大乘）、藏傳佛教（金剛乘，वज्रयान，Vajrayāna）三分法；南傳上座部佛教主要以聲聞乘阿羅漢果（अर्हत्，Arhat）爲最高聖位，北傳大乘則追求在未來世成佛，皆稱爲涅槃（निर्वाण，Nirvāṇa）。

佛經，為記載佛語和佛陀教法的經典。主要指經藏，有時也泛指經律論三藏，以及歷代後賢著作的全部佛典。傳入中土的佛經主要是梵文大乘三藏，而流行東南亞的上座部佛教，是巴利文的《巴利三藏》。佛教早期並沒有書面經典，僧眾以口語方式傳承教法。釋迦牟尼般涅槃後，僧團在王舍城（राजगृह ，Rājagaha）舉行第一次集結（saṃgīti），當時的佛經是寫在貝葉棕樹葉上的。

除了佛教，印度對其他地區文化上的影響還有瑜伽（योग，yoga）及阿育吠陀（आयुर्वेद，Āyurveda）。前者是一系列修身養心的方法，包括調身的體位法、調息的呼吸法、調心的冥想法等。可想而知，《鬼滅之刃》的全集中呼吸，原型應該是源自瑜伽的思想。而後者則是印度的傳統醫學，包括藥草療法、推拿療法及瑜伽療法，隨著佛教和絲路的傳播，阿育吠陀也影響了西方草藥學、西藏醫學乃至中醫。

玄奘除了是位佛學大師，也是位地理學大師，他詳細記錄了印度的風土民情。玄奘大師冒著生命危險遠赴印度取經，是為了解決一個大乘佛教唯識瑜伽行派經典的哲學問題，為此他回到中土後創立了法相宗。現在中文世界認識這位大師的方式，絕大多數不是透過他的佛學思想，而是《西遊記》的故事。

這部玄幻小說，就受到印度史詩《羅摩衍那》（रामायण，Rāmāyaṇa）的影響，在漢字文化圈改編的影視作品及電動遊戲不計其數。而武俠大師金庸，也多次把他的佛學思想融入武俠小說中，但他編故事的內力太深，即使不知道《天龍八部》其實是部佛學小說，也能讀得津津有味，可見佛教的世界和故事與我們的距離其實並不遠。

而這本《悉達多的花園》，也像《西遊記》、霹靂布袋戲、清宮劇、金庸小說一樣充滿精彩的故事，無論是來自佛經還是胖胖樹的個人經歷，或是這些植物來台的各種歷史淵源等等，是本不可多得的好書！

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